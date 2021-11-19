"Делим бюджет с Медведевым и Путиным". Как "Орленок" стал поместьем

В августе в редакцию Радио Свобода обратились родители детей, отдыхавших во Всероссийском детском центре "Орлёнок", – с жалобами на отвратительное питание, некомфортные условия проживания, отсутствие элементарной гигиены, не говоря об антикоронавирусных мерах, которых, как оказалось, в "Орлёнке" попросту нет. После публикации расследования с Радио Свобода связались несколько сотрудников "Орлёнка" – кто-то уже уволился, кто-то работает до сих пор. Большая часть из них говорила с нами на условиях анонимности. Второе наше расследование показало масштабы коррупции в ВДЦ, который превратился в источник нелегальных доходов для руководства.

Любимые фабрики

ВДЦ "Орлёнок" как бюджетное образовательное учреждение все деньги обязан тратить через электронные аукционы. В 2020 году ВДЦ заключил контрактов более чем на миллиард рублей, в 2019-м – на 840 млн, в 2018-м – на 911 млн. Это не считая 7 млрд рублей государственных субсидий, большая часть которых идёт на ремонт инфраструктуры центра, но договоры с подрядчиками заключаются напрямую Управлением делами Президента.

Радио Свобода внимательно изучило контракты "Орлёнка" за последние пару лет. В некоторых договорах, скорее всего, неоправданно завышена цена. К примеру, в 2020 году ВДЦ заключил контракт с ИП Токбаев М. В. на приобретение двух офисных принтеров на сумму 7,3 млн рублей. В рознице эти принтеры стоят на 900 тыс. дешевле. Всего с Токбаевым подписано контрактов на 27,5 млн, не везде завышение можно легко отследить: контракты или разбиты на огромное число позиций, или позиция, наоборот, одна, но большая: "Комплект оборудования для медиатеки школы" – 1 шт. 7,3 млн. Радио Свобода показало контракты с Токбаевым IT-специалисту и журналисту Алексею Шляпужникову, главному редактору издания "ПроВладимир". По мнению Шляпужникова, контракт на приобретение оргтехники от августа 2019 года на 6,6 млн рублей завышен как минимум вдвое. В контракте на поставку рельефной наборной машины на 856 тыс. от июня 2020 года цена завышена на 200 тыс. И так почти везде. Цены завышены не только в договорах с Токбаевым, у другого поставщика оргтехники, ООО "Атрио групп", (три контракта на 20 млн) находим то же самое: к примеру, самый большой контракт на 11 млн от октября этого года, стоимость той же техники в розницу – 8,7 млн.

По контрактам на еду и воду завышение отследить трудно, но всё говорит о том, что ВДЦ фактически получает меньше продуктов, чем проводит по документам. Москвичка Юлия Виткина, обратившаяся к президенту РФ с жалобой на условия проживания и питания в "Орлёнке", получила десятки ответов от разных ведомств. В письме от Министерства просвещения указано, что питание одного ребёнка в сутки обходится "Орлёнку" в 330 рублей. Похожая сумма получается, если разделить расходы ВДЦ на продукты (в доковидном 2019 г. они составили 153,5 млн рублей) на официально заявленное количество детей (23 тыс.). Радио Свобода посмотрело расходы на еду в двух других крупных детских центрах: МДЦ "Артек" в аннексированном Крыму и ВДЦ "Океан" в Приморском крае. "Артек" заключил миллиардные контракты с ЗАО "Комбинат дошкольного питания", которое связывают с Евгением Пригожиным (сам Пригожин эту связь отрицает). "КДП" полностью обеспечивает едой артековских детей. Из контрактов рассчитать бюджет на продукты невозможно, на запрос РС "Артек" не ответил. Зато "Океан", как и "Орлёнок", закупает продукты и готовит еду на месте. На запрос РС "Океан" прислал неинформативную отписку, но если разделить расходы 2019 года (69,5 млн) на 16 тыс. человек, получается по 205 рублей в день, что даже меньше, чем в "Орлёнке". При этом дети, побывавшие в обоих центрах, говорили, что в "Океане" еда куда лучше, а меню разнообразнее.

Сотрудники "Орлёнка" рассказали РС, что в ВДЦ постоянно привозят гнилые овощи, фрукты и корнеплоды, на них подписывают акты сдачи-приёмки. Поймать "Орлёнок" на гнилье могли бы правоохранительные органы, но они закрывают на это глаза. Качество картошки и персиков дистанционно не оценить, но можно посмотреть, как ВДЦ выбирает поставщиков. К примеру, единственный поставщик молочной продукции – Приморско-Ахтарский молочный завод (АО "ПАМЗ"). Приморско-Ахтарский район – родина генерального директора "Орлёнка" Александра Джеуса, там он начинал свою карьеру, в 1984 году став первым секретарём приморско-ахтарского райкома комсомола. АО "ПАМЗ", приватизированное ещё в 1992 году, несколько раз меняло собственников, в последний раз было продано в 2013-м, сумма контрактов с "Орлёнком" за 10 лет составила более 136 млн рублей. За последние два года Россельхознадзор трижды штрафовал завод за использование растительных жиров (т. е. пальмового масла) на общую сумму 1,4 млн рублей, но это не помешало заводу заключать контракты с "Орлёнком". Анализ поставок позволяет предположить, что количество реально потреблённых ВДЦ продуктов сильно отличается от того, что проходит по документам: к примеру, за последние два года "Орлёнок" купил у "ПАМЗ" мороженого на 1,2 млн рублей, йогуртов на 2,5 млн – но ни мороженого, ни йогуртов опрошенные РС дети в столовых "Орлёнка" не видели.

Недопоставку можно предположить и в отношениях "Орлёнка" с Майкопской лимонадной фабрикой, которая последние три года поставляет в лагерь питьевую бутилированную воду. "Артек" потратил на бутилированную воду в 2019–2020 гг. 8,7 млн рублей, или 6,7 рубля в пересчёте на одного ребёнка в сутки. "Океан" за тот же период потратил на воду 2 млн рублей, по 4,7 рубля на ребёнка в день. "Орлёнок" в 2020–2021 гг. потратил на воду 8,5 млн рублей или 12,7 рубля на ребёнка в сутки. При этом, по словам абсолютно всех собеседников РС как среди родителей и детей, так и среди сотрудников, бутилированной воды в "Артеке" и "Океане" много, в "Орлёнке" же дети пьют воду из-под крана, брендированная вода выдаётся на мероприятиях или же стоит в номерах для VIP-гостей ВДЦ.

Любопытно, что Майкопская лимонадная фабрика, против владельца которой в прошлом году было возбуждено уголовное дело (рассматривается сейчас Майкопским городским судом), заключила контракты с "Орлёнком", проиграв аукционы! В 2021 году аукцион на воду выиграла ИП Клеймёнова, но контракт с ним был расторгнут, потому что вода якобы не соответствовала стандартам качества (Анжелика Клеймёнова с РС общаться отказалась), контракт передали второму участнику – Майкопской фабрике. В 2020 году аукцион выиграла ИП Морозова, но контракт был расторгнут по соглашению сторон и также ушёл в Майкоп. В интервью с РС Надежда Морозова рассказала, что после подписания договора ей позвонили из "Орлёнка" и предложили "по-хорошему" расторгнуть контракт, "потому что всё равно они со мной работать не будут". Наконец, в 2019 году аукцион на воду выиграло ООО "Марка и к", поставщик "Орлёнка" по другим продуктам питания. Договор также был расторгнут по соглашению сторон, вторым участником была та же Майкопская фабрика, но контракт с ней найти не удалось – либо в 2019 году "Орлёнок" вовсе не закупал воду, либо как минимум один контракт на 1,1 млн рублей не был внесён в систему госзакупок. На запрос РС "Орлёнок" не ответил.

В 2020 году ВДЦ заключил контракт с Туапсинской ЦРБ на исследования ЭКГ и психиатрическое освидетельствование 1669 человек на 2,1 млн рублей. Согласно акту, исследования провели для 1486 человек на сумму в 1,8 млн рублей. Ни один из опрошенных РС сотрудников ВДЦ о таких исследованиях не слышал. "Орлёнок" не ответил на запрос РС относительно штата ВДЦ, но сотрудники центра сказали, что полторы тысячи сотрудников – много даже для летнего периода.

Ещё одна любопытная история: в 2016 году "Росморпорт" подарил "Орлёнку" два катамарана "Сочи-1" и "Сочи-2". Их должны были использовать для проведения экскурсий. В базе госзакупок нет документов на судно "Сочи-2", на "Сочи-1" за четыре года ВДЦ потратил 23,7 млн рублей, при этом источники РС в лагере утверждают, что никаких экскурсий для детей на этом судне не проводится – оно пришвартовано в Новороссийске и "иногда выходит в акваторию", но не с детьми "Орлёнка".

Наконец, в прошлом расследовании РС писало о двух концертах – группы "Сплин" и гастролей спектакля "Юнона и Авось", на проведение которых "Орлёнок" потратил 2,8 млн рублей, но детей пригласить забыл, билеты продавались в интернете. Спектакль показали и вовсе в пересменок. Источники РС подтвердили: сотрудникам говорили, что ВДЦ просто сдаёт площадку для мероприятий, и даже предлагали билеты со скидкой 10%.

Жёсткий накат

Не все поставщики ”Орлёнка” смиряются с требованиями расторгнуть контракт. Так, в 2020 г. в Арбитражный суд Краснодарского края обратился ИП Кирин, выигравший тендер на поставку оргтехники на 5,2 млн рублей. Контракт с ним был расторгнут, потому что у заказчика появились претензии к поставленному оборудованию, дело до сих пор рассматривается в суде, второй участник торгов – уже знакомый нам ИП Токбаев. Сам Антон Кирин через своего адвоката отказался общаться с РС, одна из его компаний, ООО "Мэйт", частично принадлежит Правительству РФ.

В 2018 году по тому же поводу с "Орлёнком" судился крупный новороссийский хлебозавод АО "Новоросхлебкондитер". Компания выиграла тендер на поставку хлеба на весь 2018 год на 6,8 млн рублей, "Орлёнок" трижды принял хлеб, но потом вдруг уведомил поставщика, что хлеб был ненадлежащего качества, поэтому договор с "Новоросхлебкондитером" расторгается. Суд встал на сторону поставщика и признал расторжение договора незаконным, но контракт всё равно не был исполнен, хлеб ВДЦ поставлял постоянный контрагент "Орлёнка" и второй участник аукциона ООО "Юностьплюс". С 2018 года в "Новоросхлебкондитере" полностью сменилось руководство, новые сотрудники ситуацию прокомментировать не смогли.

В том же 2018 году похожая история случилась с рязанским поставщиком нефтепродуктов ООО "Титанойл": компания выигрывает конкурс на поставку мазута на 68,5 млн рублей, "Орлёнок" трижды не принимает поставленный мазут и в итоге разрывает контракт. Новый тендер выигрывает второй участник, постоянный партнёр "Орлёнка" ООО "Трейд юг", единственный участник повторного аукциона.

ВДЦ был основным и в некоторые годы единственным клиентом ООО "Трейд юг", причём компания явно скрывала выручку. Так, в 2017 году "Трейд юг" получил от "Орлёнка" 80 млн рублей, а задекларированная выручка составила всего 76 млн при чистой прибыли в 248 тыс. В 2018 году контракты с ВДЦ на 62 млн, выручка – 100 млн, чистая прибыль – 125 тыс. После 2018 года отчётность не сдавалась, компания была ликвидирована в 2020 г.

Как рассказал РС заместитель генерального директора "Титанойла" Валентин Прокофьев, компания выиграла торги, привезла в "Орлёнок" "машину отличного мазута", но ВДЦ её не приняли. "[Олег] Кривошей [заместитель Александра Джеуса по административно-хозяйственной деятельности] нашего генерального директора завёл в кабинет и сказал, что вы сюда в любом случае поставлять не будете. Мы тут бюджет делим с Медведевым, с Путиным, мы готовы по-хорошему разойтись, а если привезёте, попадёте на дорогу, на доставку, мы всё равно не примем, у нас тут своя лаборатория, у нас всё схвачено". По словам Прокофьева, они всё-таки решили биться за контракт, тем более подчинённый Кривошея Максим Ковтун ободрял рязанцев, говорил, что хотел бы работать с ними, потому что другой поставщик (видимо, ООО "Трейд юг") "привозит сплошной парафин". Ковтун на вопросы РС не ответил. "Титанойл" трижды привозил мазут в "Орлёнок", ВДЦ его не принимал и потом расторг контракт. Суд признал это решение законным, несмотря на представленные "Титанойлом" материалы, показывавшие, что мазут соответствовал ГОСТу.

Откажитесь подписывать контракт. О детях подумайте. Тогда накат будет не такой жёсткий

Ещё один вопиющий случай – контракт на установку систем кондиционирования в лагерях "Штормовой" и "Стремительный" на 38 млн рублей, который выиграло сочинское ООО "Партнёр". Представители "Партнёра" трижды приезжали в "Орлёнок", чтобы выгрузить оборудование, их не пускали на территорию. Видеозаписи одной из таких попыток есть у РС.

Также в распоряжении редакции оказались записи разговоров сотрудников "Партнёра" с заместителем Джеуса Олегом Кривошеем. Кривошей давит на своих собеседников, ставя их перед выбором: или они сами отказываются от подписания контракта, или "Орлёнок" использует весь свой административный ресурс, чтобы "Партнёр" попал в реестр недобросовестных поставщиков, а также "слупит с банка" обеспечение контракта в размере 2 млн рублей. "Откажитесь подписывать контракт, – говорит Кривошей. – О детях подумайте. Тогда накат будет не такой жёсткий". Олег Кривошей очень обиделся на то, что он вызвал на ковёр генерального директора ООО "Партнёр" Ольгу Юдину, а она в ответ направила письмо, сообщив, что считает личную встречу нецелесообразной. "Вот без протокола, вы понимаете, куда встряли? Если бы понимали, то она бы уже приехала ко мне, – говорит Кривошей. – Нужно понимать, кто есть кто. Что такое государственный бренд и что такое ООО. И если её приглашают, значит, надо быстренько реагировать на это. Теперь ситуация запущена. Значит, ещё раз, чтобы вы услышали меня. Накат будет жёстким, если не зайдёте. Всё равно зайдёте в реестр [недобросовестных налогоплательщиков]. Но сумма обеспечения контракта два сто [2,1 млн рублей] останется здесь. (…) Я ж могу с ней [с Юдиной] и по-другому поговорить. Попросят уважаемые люди её сюда подъехать. Это будет в следующий раз. Я больше писем писать не буду. Я попрошу уважаемых людей с города Сочи или из Краснодара, или из Москвы, откуда хотите – попросить её сюда подъехать".

Наконец, самое забавное – Олег Кривошей постоянно призывает своего собеседника подумать о детях: четыре летние смены по тысяче человек каждая могут остаться без кондиционеров, если ООО "Партнёр" будет настаивать на своём. Так, впрочем, и получилось: "Партнёр" подал на "Орлёнок" в суд, а системы вентиляции были отремонтированы только в конце 2018 года.

Как рассказала РС генеральный директор "Партнёра" Ольга Юдина, она первая расторгла контракт с ВДЦ, поняв, что исполнить его им не дадут. Несмотря на это, ВДЦ попытался выполнить свои угрозы: тоже расторг договор, попытался включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков и "слупить" банковскую гарантию. Ничего этого не получилось: суд встал на сторону поставщика, признав, что заказчик препятствовал исполнению контракта. По словам Ольги Юдиной, на суде всплыла ещё одна интересная деталь: реальная стоимость оборудования составляла порядка 15 млн рублей при заявленной сумме аукциона в 44,2 млн. Это сначала вызвало вопросы у судьи, представители ВДЦ "побледнели", но после перерыва вопросов больше не возникало. Юристы "Партнёра" также внимательно изучили закупки "Орлёнка" и подали жалобу в УФАС по Краснодарскому краю (есть в распоряжении редакции), но служба ожидаемо никаких нарушений не нашла.

Работы по установке кондиционеров были выполнены двумя другими поставщиками. В обоих аукционах было по одному участнику. Общая сумма контрактов составила 43,6 млн рублей.

Крёстный барин

"Приближённые называют Джеуса "папа", но его все ненавидят. Он – барин, "Орлёнок" – его поместье, сотрудники – крепостные. Так он живёт, так он ведёт себя перед гостями, – рассказывает один из действующих сотрудников ВДЦ. – Постоянно говорится, что в "Орлёнке" не хватает денег, при этом у Джеуса три служебные машины: "Фольксваген Туарег", "Ауди А8" и представительский "Мерседес" бизнес-класса, который выгоняют из гаража только для крутых гостей [РС не удалось найти тендера на его закупку]. В числе этих гостей до определённого времени была актриса Елизавета Арзамасова, которая часто приезжает в "Орлёнок". Она в таком фаворе у Джеуса, что когда на какое-то большое мероприятие спрашивали, где можно купаться и гулять Елизавете Арзамасовой, [зам по безопасности Юрий] Колевайко сказал: "Арзамасовой можно пить, курить и трахаться на всей территории центра, где она захочет. Такие отношения были, пока она не вышла замуж и не родила ребёнка".

По словам того же сотрудника, и Джеус, и его замы летают только в бизнес-классе, а в командировках снимают президентские люксы (документального подтверждения этому найти не удалось). Более того, из бюджета ВДЦ якобы оплачиваются не только поездки директора по делам лагеря, но и его личные перелёты, а также командировки в качестве президента Федерации мотоциклетного спорта РФ, заядлым поклонником которого является директор "Орлёнка".

Опрошенные РС сотрудники ВДЦ и вожатые рассказали о системе штрафов, которые могут доходить до половины заработка. Штрафы зависят от руководства отдела и его отношений с сотрудниками, есть отделы, где штрафов нет. "Мне вычли один раз за то, что я не могла участвовать в концерте, потому что подвернула ногу, – рассказывает Мария из Новосибирска, работавшая вожатой в 2020 году. – Больничные, говорили, брать не нужно. Мы часто там болели: постоянно мозоли, переломы, связки рвали, и даже не было с кем поменяться. Вот, мы с подругой заболели ротавирусной инфекцией. По идее они должны были найти нам замену, но они писали нам с угрозами, что мы должны выйти, иначе нас уволят. Вышла я тогда и пошла с детьми в поход. С поносом и рвотой". "Орлёнок" – это градообразующее предприятие для Новомихайловского, тут больше негде работать, поэтому люди идут на любые деньги и любое отношение, рассказывает ещё одна сотрудница "Орлёнка". "Меня трижды лишали премии, я так и не поняла, за что. Переработки не оплачивают, выходные не оплачивают, когда я пошла искать правды в отдел кадров, мне говорят: "Если вы не можете найти общий язык с руководителем, это ваши проблемы".

"Премий у нас обычно две: летняя и зимняя. У рядового сотрудника со средней зарплатой в 25 тыс. летняя премия 30 тыс., а годовая ­– 40. Вообще, колоссальный разрыв по зарплатам. Руководители подразделений получают от 40 до 60 тыс., замы около 180, у Джеуса, наверное, около 260". Сведения о зарплате директора и его замов по закону должны быть выложены на сайте ВДЦ, однако информации этой нет. Зарплаты все официальные, а вот некоторые премии могут выплачиваться в конверте: за работу на мероприятиях, типа Президентских состязаний или международных соревнований по мотокроссу, которые постоянно проходят на специально построенной для этого трассе. Тематические партнёры ВДЦ, вроде Военно-патриотического центра "Вымпел", также проводят свои мероприятия с "орлятами", пресс-служба ВДЦ снимает для них репортажи, за которые сотрудникам доплачивают отдельно и в конверте. Такие премии обычно составляют от 5 до 15 тыс. рублей. "Я как только поступила на работу, почти сразу в "Орлёнке" проходили соревнования по мотокроссу, – рассказала РС бывшая сотрудница пресс-службы ВДЦ Анастасия Жданова. – Всех заставляли на них работать, хотя к "Орлёнку" это никак не относится. По 300 рублей нам платили за работу в выходные". Анастасия также рассказала, что брали её на зарплату в 25 тыс. рублей, но с вычетами за проживание в Доме вожатых оставалось 18–19 тыс.

Никак не оплачивается работа по просьбам самого Джеуса. "Он может на выходных выдернуть фотографа или вообще кого угодно и попросить пофотографировать его на мотоцикле, чтобы потом выложить это в свой инстаграм, – рассказывает сотрудник ВДЦ. – Никаких денег за это не дают".

Гости тёщи и прочие друзья

Александр Джеус был дважды женат, у него пятеро детей, двое из них совершеннолетние. По словам сотрудников "Орлёнка", все они постоянно приезжают и месяцами живут в лагере – с друзьями, с семьями, с коллегами. В распоряжении РС оказался журнал гостиницы "Лунная", на нём пометка "БО" – без оплаты.

Среди постояльцев педагоги и театральные коллективы, но нередки и такие записи: "подруга тёщи" (Александра Джеуса) или просто "гости тёщи". Родные и друзья приезжают не только к генеральному директору. "Мужчина от Колевайко", – значится в журнале – ни паспорта, ни ФИО не указано. Юрий Колевайко – заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности. "Колевайко – самый молодой изо всех замов, Джеус назвал его как-то раз будущим "Орлёнка", – рассказывает сотрудник ВДЦ. – Сам Колевайко достаточно скрытный, занимается юридическими вопросами, чаще всего чужими руками". По словам источника РС, именно Колевайко стоял за "спецоперацией" после публикации первого расследования РС. Инициатору обращения к Президенту Юлии Виткиной поступил звонок якобы от журналистки с просьбой предоставить контакты других подписанток коллективного письма. Виткина контакты не сдала, но нашла в интернете, что номер звонившей принадлежит сотруднице пресс-службы Людмиле Бибиковой. "Когда её раскрыли, она прорыдала всю ночь – зачем, мол, согласилась на это, но как я могу ему [Колевайко] отказать?" – рассказывает источник РС.

Часто в ВДЦ наведывается некий "генерал ФСБ". Собеседники РС рассказали, что персоналу строго-настрого запрещено приближаться к номеру, когда там отдыхает генерал, сам он никогда не появляется на стойке регистрации: перед его приездом нужно убрать комнату и оставить ключ в двери. Вместе с генералом в гостинице останавливается "водитель генерала", жена генерала и дети. Имени генерала в журнале нет, но по именам членов его семьи удалось установить, что речь идёт о бывшем начальнике краснодарского ФСБ генерал-лейтенанте Игоре Колосове. Некоторые из собеседников РС даже называют его кумом Джеуса, впрочем, эту информацию подтвердить не удалось. Помимо Колосова в "Орлёнке" подолгу отдыхают сотрудники МВД, Роспотребнадзора, прокуратуры и других надзорных ведомств и правоохранительных органов.

Постоянный гость ВДЦ – Александр Школьник, член Общественной палаты РФ, директор Музея Победы в Москве и близкий друг Джеуса. Визиты самого Школьника в "Орлёнок" вопросов не вызывают, Музей Победы – партнёрская организация, но помимо Школьника в "Лунной" бесплатно отдыхает его дочь Елизавета с семьёй. Более того, Александр Школьник решил не мириться с бытовыми неудобствами и отремонтировал свой номер.

По словам одного из сотрудников ВДЦ, за ремонтом следил специально приглашённый архитектор, "бегали тут с ним много". Александр Школьник в разговоре с РС пояснил, что его родные оплачивают проживание в "Орлёнке", а номер он ремонтировал за свой счёт: в ВДЦ, мол, постоянно приезжают мэтры кино и телевидения, надо же их селить в приличных условиях.

В распоряжении РС также оказались фотографии служебного жилья Александра Джеуса, Юрия Колевайко и другие апартаменты и номера. Все они выглядят гораздо более комфортабельными, чем комнаты детей, но без современного ремонта à la Школьник. По словам источников РС, в отличие от основного лагеря, в этих номерах ежедневно убираются горничные, питаются они в VIP-столовой при лагере "Штормовой". "Джеус любит блинчики с [красной] икрой", – говорит собеседник РС. Икру ВДЦ закупает по госконтрактам, но опрошенные РС дети в рационе лагеря её не видели. По словам источников РС, в той же VIP-столовой принимают проверяющих: "Обо всех проверках всегда известно заранее. Руководство говорит, где что надо подправить, и накрывает им поляну".

В гостиницах "Орлёнка" может остановиться любой желающий, более того, как рассказал источник РС, администрация "Лунной" часто продаёт номера, присваивая деньги. Для гостей гостиниц "Лунная" и "Спортивная" есть специальный пляж: "Технически гости VIP-пляжа могут беспрепятственно попасть в любой лагерь, в любой домик. Охрана на многое закрывает глаза. Если они чьи-то знакомые, они могут выйти в купальнике, например, другим это не позволяется. При этом охранники всегда гонят сотрудников, даже если они просто проходят мимо [этого пляжа]. Даже в несезон нам туда запрещено выходить", – рассказывает сотрудник ВДЦ. Тот же сотрудник подтвердил слова зама по безопасности Колевайко по поводу платного пляжа для туристов, куда может прийти любой желающий, заплатив 150 рублей: охрана следит, чтобы отдыхающие не могли попасть с этого пляжа к детям. Впрочем, два других бывших сотрудника рассказали РС, что они лично провели эксперимент и спокойно прошли с общественного пляжа на территорию лагеря.

Любопытно, что помимо VIP-гостей в "Орлёнке" есть и VIP-дети. Как рассказала вожатая Мария из Новосибирска, пометку VIP ставят прямо на личных делах: "Для таких детей должны быть особые условия, если ему что-то не нравится, надо поменять. На жалобы детей, которые не VIP, можно не обращать внимания. VIP-детям можно оставлять телефоны, можно выдать новое постельное бельё, им можно не спать в тихий час, привозить какую-то запрещённую еду типа чипсов. Конечно, из-за этого начинались конфликты, а ругали за них вожатых".

Лагерь в лагере

Заместители Александра Джеуса стараются монетизировать свою работу в "Орлёнке" или хотя бы пользоваться в своих интересах ресурсами ВДЦ. Так, например, заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью Людмила Спирина (с тремя другими учредительницами) открыла на территории "Орлёнка" собственный палаточный лагерь "Профессиональные старты". Принадлежит он юрлицу с названием Краснодарская краевая общественная организация дополнительного образования и развития молодёжных лидеров "Молодёжная палата Кубани". Помимо того, что "Профессиональные старты" принимают детей в свой лагерь, они также являются партнёрами "Орлёнка" и проводят тематические смены в других лагерях ВДЦ и не только. Проект позиционируется как школа вожатых для самого "Орлёнка". Людмила Спирина – также давняя знакомая и коллега Александра Джеуса. "Она самая приближённая, – говорит сотрудник ВДЦ. – Оруженосец. Дверь [Джеусу] открыть, телефон подержать, детей разогнать, когда он идёт, – это всё она". Сама выпускница школы пионервожатых, до 2003 года Людмила Спирина работала начальником лагеря "Комсомольский" в "Орлёнке" (Александр Джеус был назначен директором ВДЦ в 2001 году). Затем она ушла в Комитет по делам молодёжи Краснодарского края, где сначала работала первым заместителем председателя Комитета, а затем возглавляла одно из управлений. Комитет по делам молодёжи в 1996–2001 гг. возглавлял сам Джеус, а в 2003–2004 гг. – его бывшая подчинённая Ирина Романец, с которой у Джеуса есть общая дочь (они не скрывают этого в своих соцсетях). Именно тогда, в 2005 году была создана "Молодёжная палата Кубани", в учредители которой помимо Спириной вошла ещё одна сотрудница Комитета Елена Вознюк. В 2011–2013 гг. "Молодёжная палата Кубани" выиграла три тендера Министерства образования на проведение различных детских мероприятий, в том числе в "Орлёнке", на общую сумму в 6,3 млн рублей. В 2007 году Александр Джеус был избран депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. В 2010-м Людмила Спирина в качестве помощника депутата Джеуса и ветерана "Орлёнка" собирала деньги на приобретение яхты для ВДЦ: нужно было собрать 320 тыс. евро, информации о том, была ли в итоге приобретена яхта, найти не удалось. В 2017 году Людмила Спирина вернулась в "Орлёнок" на должность зама Джеуса. Джеус продолжает совмещать должность генерального директора ВДЦ с депутатским мандатом (партия "Единая Россия").

РС поговорило с Инной К. из Ставрополя и её 16-летней дочерью Стефанией, которая буквально сбежала из лагеря Спириной. Стефания уже дважды была в "Орлёнке": в лагерях "Стремительный" и "Солнечный". В разговоре с РС девочка подтвердила описанные в прошлом расследовании проблемы с питанием, гигиеной и условиями проживания, но сказала, что главным для неё был не быт, а общение со сверстниками и вообще "атмосфера". В этом году мест не было, и мать Стефании через знакомых купила путёвку в "Профстарты": "Тут же всё коррумпировано, продают путёвки, которые выделяют детям. Мы договариваемся с этой дамой, и она с некоторой скидкой, она нас просто убалтывает, говорит, что на сайте путёвок нет, я вам продам палаточный лагерь. Все ездят, там всё хорошо". По словам Инны, ей сказали, что палатки комфортабельные, с кроватями, но самое главное, что они едут в сам "Орлёнок". Стефания рассказывает, что приехали они рано утром, два часа ждали у КПП, потом пешком с чемоданами шли до лагеря (в лагеря "Орлёнка" детей везут по территории на автобусе). Кроватей в палатках не было, пришлось рыться в груде старых, рваных спальников, в некоторых из которых обосновались муравьи. Есть из "Профстартов" дети ходят в столовую лагеря "Комсомольский", жалобы на еду те же. Основной проблемой для Стефании и других девочек оказался душ. Как им объяснили, горячая вода в "Профсарты" также подаётся из "Комсомольского", иногда её вовсе нет, иногда хватает, но не на всех. "Мы когда приехали, мы с девочками говорим: "Мы ехали пять часов, мы устали", нам говорят: "Мы только что покрасили душ, надо ждать 12 дня, – рассказывает Стефания. – Мы дождались, подходим к вожатой, просимся в душ. Нет, нельзя, пойдёте ночью перед отбоем. За 10 минут до того, как нам надо ложиться спать, нам говорят, что вы можете идти в душ. 10 минут на 12 девочек. В душе пять кабинок. В лагере 150 человек, по-моему. Пять кабинок на девочек и пять на мальчиков. Мы приходим, там огромная очередь, девочки плачут, говорят, что нет горячей воды, идёт ледяная. Ночь, тучи собираются, можно заболеть, если искупаться в холодной воде, а потом спать в палатке, которую очень сильно продувает со всех сторон. Она на поддоне стоит неровно, ветер дует и с боков, и снизу. Не все решились идти в душ. Моя подруга приехала с феном, нам говорили, что можно фен спокойно брать, везде есть розетки. В лагере они были у заведующей [Екатерины Мартынюк], в её палатке. Мы подходим, говорим, можно мы воспользуемся розетками, нам надо посушить волосы. Она на нас накричала, выгнала, сказала: "Завязывай косичку, ложись спи. Мы легли спать, ночью начинается гроза, вверху палатки дырка, на нас капает вода. Все, кто был искупанный, все заболели". Когда дети попросили залатать прореху в палатке, их "наругали, что отвлекают взрослых после отбоя". Днём палатки нагревались так, что находиться в них было невозможно: "На тихий час мы шли на террасу, тащили из палатки спальники, и нам включали аудиосказку" (16-летним подросткам).

Когда Инна К. начала писать в "Орлёнок", ей предложили обратиться в адрес юрлица, у которого она покупала путёвку. "Данная организация ["Профстарты"] осуществляет свою деятельность на территории ФГБОУ ВДЦ "Орлёнок" на основании договорных отношений", – написали в ответе Инне (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции). Впрочем, потом Инне сообщили, что руководство ВДЦ провело проверку "Профстартов" и никаких нарушений не нашло.

Не все гости "Профстартов" были так разочарованы. К примеру, 15-летний Данил из Липецка рассказал РС, что в детский лагерь ездил впервые, "Профстарты" ему очень понравились: программой, вожатыми, той же атмосферой. Еда по словам, Данила, была вкусная, душ горячим, очередь в душ была только в первый день у девочек. Данил при этом подтвердил, что некоторые палатки протекали во время дождя, днём там было очень жарко, некоторые спальники были рваные и грязные, впрочем, многие дети привезли спальники с собой.

Волшебный утюжок

Как мы рассказывали в прошлом расследовании, из-за отсутствия нормальной еды и питьевой воды дети вынуждены спускать свои карманные деньги в расположенных на территории ВДЦ ларьках, их называют "тропой разорения". На тропе разорения работают три ИП, один из них, ИП Башмак, тесно связан с руководством "Орлёнка": до 2018 года он был генеральным директором ООО "Фирма "Югинвест", учредителем которого был заместитель Александра Джеуса, представитель ВДЦ в Южном федеральном округе Василий Бабак. Бабак и Башмак дружат на фейсбуке. ИП Башмак также указан на сайте "Орлёнка" в качестве официального партнёра по продаже путёвок (продаются через турагентство "Орлёнок-юг"), а в 2011–2013 гг. Башмак выиграл несколько конкурсов на поставку сувенирной продукции в ВДЦ на 1,8 млн рублей. Друг Башмака Василий Бабак помимо прочего – заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю. Кроме того, он один из учредителей Краснодарского городского общественного фонда содействия органам внутренних дел г. Краснодара "Развитие". Фонд этот существует 27 лет, но с 2002 года не сдавал бухгалтерскую отчётность, при этом ФНС не исключает фирму из реестра юрлиц.

Не отстаёт и директор московского представительства "Орлёнка" Сергей Баранкин. С 2011 по 2015 гг. некое рекламное агентство "Арткрас" выигрывало конкурсы на изготовление различной сувенирки для "Орлёнка" на общую сумму в 4 млн рублей. "Арткрас" закрыли в 2015 году, тот же учредитель открыл новое агентство "Арттасс", которое выиграло конкурсов ещё на 3,5 млн. Адреса обоих агентств совпадают с адресом московского представительства "Орлёнка", которым заведует Баранкин. Источники РС уверяют, что обе фирмы де-факто принадлежали самому Баранкину, заявленный же учредитель был номинальным. Документально подтвердить эту информацию РС не смогло.

Московское представительство "Орлёнка" переехало со Столешникова переулка на ул. Неглинную, вместе с ним переехал очередной партнёр по продаже путёвок в лагерь – ООО "Орлёнок.ру". Генеральным директором значится Ирина Цыганова, она же – в составе учредителей агентства "Арттасс". "Орлёнок.ру" много раз менял названия, учредителей и директоров, одно из аффилированных юрлиц – ООО "Орлёнок.турс", учредитель которого, Фёдор Андреев, также владеет ООО "Вэбарт". Обе компании Андреева постоянно выигрывают не только тендеры самого "Орлёнка", но и тендеры на проведение "Президентских спортивных игр" и "Президентских состязаний среди школьников", которые ежегодно проходят в "Орлёнке". Проводит их ФГБУ Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания при Министерстве просвещения. Сумма контрактов с "Орлёнок.турс" с 2018 года составила более 68 млн, с "Вэбарт" – 9 млн рублей. Почти во всех тендерах участвовали обе конторы Андреева, а в одном, наравне с первыми двумя, ещё и третья – ООО "Ммедиа". Как утверждают источники РС из "Орлёнка", все упомянутые компании связаны с директором московского представительства Баранкиным. Документальных подтверждений этому, кроме совпадения адресов бесконечных юрлиц с адресами московского представительства, РС также найти не удалось.

Среди руководства ВДЦ есть и почти анекдотичные примеры использования государственных ресурсов в личных интересах. Первым заместителем директора по финансово-экономической деятельности работает Андрей Меляков. Меляков – старинный друг и коллега Александра Джеуса. Как рассказал РС Александр Бирюков, в прошлом председатель Приморско-Ахтарского районного совета и первый заместитель главы Приморско-Ахтарского района, в советское время, когда Джеус был секретарём райкома комсомола района, Меляков был членом этого райкома. Сегодня помимо работы в "Орлёнке" Меляков – владелец завода "Ахтарский" по добыче кормовой ракушки. Этот завод был приватизирован в 2013 году, Меляков стал владельцем и появившегося в результате приватизации ООО Завод "Ахтарский", и образованного ещё в 1992 году ОАО завод "Ахтарский". У обеих организаций также один генеральный директор. В составе директоров ОАО – дочь Мелякова Марина Саржанова, был в их числе и другой заместитель Джеуса Юрий Колевайко. Обе компании за последние годы показывают стабильный убыток, но завод не прекращает работать. По словам источников РС, Меляков – лишь номинальный владелец завода, реальный бенефициар – Александр Джеус. Документально подтвердить это РС не смогло.

По словам источников РС, два года назад Меляков решил торговать американским средством для разглаживания одежды после стирки Magic Wrinkle Releaser, в русском переводе "Волшебный утюжок". Рекламу "волшебного утюжка" снимали сотрудники пресс-службы "Орлёнка", она до сих пор размещена на ютуб-канале ВДЦ. Телефон из ролика указан в профиле ООО "Да импортс", учредитель – по всей видимости, дочь зама Джеуса Диана Андреевна Мелякова. Судя по соцсетям, Диана Мелякова живёт в Калифорнии, дружит в фейсбуке с другой дочерью Мелякова Мариной Саржановой. Марина вместе со своим мужем Дмитрием Саржановым создали туристическое агентство "Ника-М", которое продаёт путёвки в "Орлёнок" и другие лагеря (та же Марина Саржанова работает руководителем Школы вожатых и преподавателем Арт-студии креативного рисования "Орлёнка”).

Серые партнёры

На сайте ВДЦ указано несколько партнёров по продаже путёвок. Кроме компании дочери и зятя Андрея Мелякова "Ника-М", все они постоянно закрывают одни юрлица и открывают другие, "Орлёнок" даже не всегда успевает обновлять информацию на сайте. Как минимум один партнёр ВДЦ, ООО "Центр Аврора", скрывает часть выручки. Генеральный директор "Авроры" Анна Будович была директором и совладельцем четырёх других компаний с похожими названиями. Все они были ликвидированы ФНС или перепроданы с целью дальнейшей ликвидации. Все они продавали путёвки в "Орлёнок". Сегодняшняя "Аврора" была открыта в прошлом году, "Орлёнок" изменил реквизиты компании на своём сайте. Предыдущая "Аврора" показывала выручку в 2–3 млн рублей ежегодно, в 2020 году задекларированная выручка составила 1,6 млн рублей. В том же году иркутское туристическое агентство "Гранд Байкал" подало два иска к "Авроре" на общую сумму в 5,2 млн рублей. Речь шла о путёвках в детский лагерь "Лучистый" в Евпатории, которые отменились из-за пандемии коронавируса. Деньги эти были получены "Авророй", но через бухгалтерию не прошли. Если сотрудничество с "Орлёнком" строится по той же схеме, значит, что неучтёнными оказываются не только деньги, но и дети. У РС нет возможности посчитать, сколько реально детей отдыхает в "Орлёнке" ежегодно, но официальные цифры скорее всего, не соответствуют действительности. К примеру, в ответах москвичке Юлии Виткиной указано, что в смене дочери Виткиной Агнии отдыхало 172 ребёнка, а на фотографиях 9-й смены можно насчитать от 380 от 388 детей (не на всех фото детей можно отличить от вожатых), то есть в два раза больше! Соответственно, и бюджет на питание делится на реальных детей, а если учесть, что не все официально закупленные продукты реально доезжают до столовой, понятны претензии к качеству питания.

Сам себя проверил

Как верно заметил Олег Колевайко в разговоре с залётными поставщиками, ВДЦ "Орлёнок" – это не какое-нибудь ООО, поэтому местные власти из года в год игнорируют жалобы, а их сотрудники сами не прочь бесплатно отдохнуть в лагере и полакомиться икрой и мороженым в VIP-столовой. Как рассказал источник РС, после нашего первого расследования с вожатыми провели очередной инструктаж – как не допускать того, чтобы дети жаловались родителям. "Обычно вообще никакой реакции не было, в этот раз все немного забегали, написали какой-то отчёт в Министерство [просвещения] и успокоились", – говорит источник. Другой источник сообщил, что после выхода статьи чуть не всех вожатых лишили премии.

Ссылки в этом материале Все материалы этого расследования, на которые ведут гиперссылки и которые могут быть удалены после его публикации, сохранены нами с помощью сервиса archive.md. Если ссылка не открывается – введите ее на этом сайте в поле "искать сохраненные страницы".

Спокойствие руководства понятно: Юлия Виткина и её инициативная группа получили больше десятка отписок от самых разных ведомств. Администрация президента, Роспотребнадзор, Следственный комитет, Министерство просвещения попросту спустили жалобы в региональные подразделения, те переслали их в "Орлёнок", а "Орлёнок" сам себя проверил и ответил всем, что проблем нет. Эти ответы указанные ведомства переслали заявительнице, на том и покончили. Особенно отличился СК: Следственный отдел по городу Туапсе сообщил Виткиной, что СК расследует преступления, а в её жалобах он никаких преступлений не нашёл. "Прошу Вас сообщить, имеются ли у Вас сведения о противоправных действиях в ФГБОУ ВДЦ "Орлёнок", имеющих признаки какого-либо преступления", – написал заместитель руководителя отдела Олег Холин (руководитель туапсинского СК Артур Акопов также частый гость в "Орлёнке"). Надеемся, что в этой статье следователи найдут достаточно фактуры для возбуждения не одного уголовного дела.