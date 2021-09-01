Орлёнок не взлетел. Детский лагерь с условиями исправительного

В редакцию Радио Свобода обратились родители детей, отдыхавших во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орлёнок", – с жалобами на еду, антисанитарию и условия проживания. 35 семей из 17 регионов подписали письмо президенту Путину и премьеру Мишустину, а также в Прокуратуру, Следственный комитет, Роспотребнадзор и другие ведомства. РС провело собственное расследование, пообщалось с родителями, детьми и вожатыми: судя по их рассказам и предоставленным фото и видео, отправлять детей в "Орлёнок" нельзя.

ВДЦ "Орлёнок" состоит из десяти лагерей, первый из которых открылся в 1960 году. После развала СССР его учредителями стали Правительство РФ и Министерство просвещения. В 2020 году "Орлёнок" через госзакупки потратил более миллиарда рублей, а за последние пять лет ВДЦ получил 7 млрд рублей государственных субсидий.

Генеральным директором уже 20 лет работает Александр Джеус, член политсовета краснодарского отделения "Единой России", председатель Комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.

На сайте "Орлёнка" указано, что в год в "Орлёнке" отдыхает более 20 тыс. детей – по 3,5 тыс. в летние смены продолжительностью 20 дней, и по 1,5 тыс. в зимние. Попасть в ВДЦ можно тремя способами:

за деньги (в зависимости от лагеря путёвка может стоить от 60 до 110 тыс. рублей без трансфера),

по бесплатной путёвке от региона (родители предоставляют дипломы детей за участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях и культурных программах),

по бесплатной путёвке от партнёров ВДЦ, среди которых Российское географическое общество, Российское движение школьников и пр.

13-летняя Агния из Москвы за это лето побывала в двух крупнейших детских центрах: в крымском "Артеке" и в "Орлёнке", обе поездки спонсировались бюджетом – за победы Агнии в конкурсах. Родители оплачивали дорогу. Мама Агнии и инициатор обращения к президенту Юлия Виткина заранее изучила отзывы, посмотрела виртуальный тур на сайте "Орлёнка": "В интернете пишут много хорошего, – говорит Юлия. – Многим лагерь на самом деле нравится, наверное, это зависит от того, в каких условиях ребёнок живёт дома, но у меня такое ощущение, что они наняли ботов: на каждое замечание в беседах родителей во "ВКонтакте" сразу появляются десятки однотипных хороших комментариев. Пишешь "Ужасная еда", а тебе сразу несколько ответов: "А моему сыну понравилось" или: "Всё вам что-нибудь не так, разбаловали ребёнка". "Орлёнок" после "Артека" не просто ужаснул, Агния попросила забрать её через неделю.

Полный одуванчик

Московская делегация Агнии рано утром вылетела в Краснодар, откуда их на автобусах доставили до "Орлёнка". Трансфер (в "Артеке" бесплатный) стоил 1000 рублей. Вся смена в 3 тысячи человек заезжает в один день: регистрация, распределение по отрядам, медосмотр (достаточно формальный). Несколько часов дети стоят в очередях без воды и еды. Отряд Агнии опоздал на обед на несколько минут, кормить их не стали (в "Артеке" прибывающих детей покормят в любое время). Поела Агния только во время полдника в 16:00 – печенье, яблоко и сок. Это повторилось не раз: даже если дети опаздывали из-за мероприятий, их не кормили, сухого пайка не выдавали, хотя на сайте ВДЦ указано, что сухпаёк выдаётся "независимо от времени нахождения ребенка в дороге". Юлия из ЯНАО рассказала РС, что когда её 17-летняя дочь Вика (лагерь "Олимпийская деревня") собиралась в поход, вожатые собирали с детей деньги на перекус в дороге.

Агния попала в "Комсомольский" – один из самых старых лагерей "Орлёнка". Раньше дети жили в так называемых "бочках" 1966 года постройки: на бетонных платформах разместились металлические полусферы на 8–12 человек без кондиционеров и удобств. Летом "бочки" нагревались, как духовки. На этом видео помимо хоть и шутливого, но насилия над детьми видно внутреннее устройство бочек. "Я понимаю, что 50 лет назад это были нормальные условия, мы все тогда не очень шикарно жили, – говорит Юлия Виткина. – Но в XXI веке это недопустимо"! В прошлом году бочки решили заменить, руководство "Орлёнка" обещало закончить реконструкцию к маю 2021 года, однако воз и ныне там. При этом старые бочки снесли, а количество детей в "Комсомольском", судя по фотографиям, не уменьшилось, просто в небольшие, построенные в 1970-х гг. домики, впихнули двухъярусные кровати. Заместитель директора ВДЦ по вопросам правового обеспечения и безопасности Юрий Колевайко пояснил в интервью РС, что задержка связана с процедурой госзакупок, в 2022 году строительство должно быть закончено. Во время подготовки материала генеральный директор "Орлёнка" Александр Джеус опубликовал в своём "Фейсбуке" фотографии новых бочек: они и правда выглядят симпатично, но стоят на тех же платформах 1966 года, при этом, как говорится в этом репортаже, за счёт двухъярусных кроватей спальных мест будет "гораздо больше".

Агния рассказывает, что в её домике жили 24 человека, по шесть на комнату площадью около 12 кв. м. Шкафа не было, вещи надо было запихнуть в стоящие друг на друге тумбочки, а чемоданы сдать – в комнате нет для них места. "Розетки не работают, кондиционера нет, на окнах москитные сетки, но между створками огромная щель, двери не закрываются и не запираются, в замочных скважинах окурки, повсюду мусор", – рассказывает Агния. Спать ей приходилось на одеяле – пружины матраса впивались в тело, двухъярусная кровать шаталась и грозила развалиться. Кровати скрипели: "Девочка Тася ворочалась, вожатая сказала, что если она не успокоится, её положат на пол в коридор, – рассказывает Агния. – Тася замерла". Агния утверждает, что в кровати проживали "кусачие" муравьи и клопы. Про клопов РС рассказала и Вика – её отряд даже отправили на обследование в медпункт, но врачи сказали, что укусы комариные. Вожатый Ян (имя изменено) тоже сказал РС, что клопов было много и в доме вожатых, и в лагере "Стремительный", где он работал пять лет назад. "Детей тогда переселили, в корпусе решили сделать небольшой ремонт. В матрасах, под полами, везде были клоповники, – рассказывает Ян. – Родители об этом так и не узнали". Агния за неделю сменила три домика, последние дни доживала в домике вожатых, по её словам, везде было грязно и некомфортно.

В 2018 году Елена Иванова из Санкт-Петербурга пожаловалась на "Орлёнок" в прокуратуру: на то, что в комнатах в лагере "Стремительный" было слишком много народа, слишком мало мебели, не хватало постельного белья и отсутствовали кондиционеры, а также на плохую еду, насекомых и пр. Жалоба её была перенаправлена в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, которое даже не нашло оснований для проведения внеплановой проверки. Как значится в ответе краснодарского РПН (есть в распоряжении редакции), лагерь был построен в 1962 году, поэтому современные нормы СанПиН на него не распространяются, а всё, что касается питания, режима и повышенной заболеваемости детей, не находило подтверждения во время плановых проверок.

Заместитель директора "Орлёнка" Юрий Колевайко считает, что некоторые родители преувеличивают: "Дети, которые к нам приезжают, у них разный социальный статус, дети по-разному относятся к бытовым условиям, разные условия дома. Основная часть вопросов по проживанию касается разного представления ожидания и реальности", – говорит Колевайко, добавляя, что лагерь постоянно проверяют надзорные органы, а руководство оперативно реагирует на жалобы. "У нас ежегодно отдыхает больше 20 тыс. детей, посчитайте, сколько в процентном соотношении тех, кому не нравится", – говорит Колевайко. Виталий Богатырь из ХМАО, в течение трёх лет приезжающий в "Орлёнок" вожатым и методистом (лагерь "Комсомольский"), также в интервью Радио Свобода сказал, что условия "оптимальные и достаточно цивильные". "Дети едут в "Орлёнок" для получения эмоций, удовольствия, чтобы завести новые знакомства, для них это на первом месте, и они всё это получают. Дальше уже вопрос вкуса, кому-то нравится, кому-то нет", – говорит Виталий.

У орлят изымают мобильные телефоны, выдают только на полтора часа после обеда – так называемые ПЧМ, "полтора часа молчания". Агния рассказывает, что вожатые угрожали лишать телефонов за проступки, к примеру, за мат (детей научили, что если хочется выругаться, надо говорить "полный одуванчик"), или за чистоту ("совет чистоты" ежедневно проверяет комнаты: заправлены ли постели, не разбросаны ли вещи, при этом грязь и отсутствие уборщиц никого не смущает). "Однажды после обеда мы учили отрядный танец, у нас было 25 минут до ПЧМ. Нам сказали, что, если не успеете выучить, будете заниматься во время ПЧМ. Если и за ПЧМ не отработаете, сегодня телефоны не получите", – вспоминает Агния. За неделю отряд девочки не лишался телефонов ни разу, но все боялись наказания. "У нас был момент, когда мы очень резко расстались с кучей нерешенных вопросов, я сутки не спала, ждала связи с ребенком, – вспоминает Юлия Виткина. – В "Артеке" у них не отнимают телефоны, но мы практически не общались, они всё время чем-то заняты. Она выходила на связь утром, и в течение дня я могла у неё спросить, как дела, и всё на этом. Но она всё время на связи, я фиксировала её по "Гугл Картам", мне уже спокойно. А здесь в два часа обычно выдают телефон, а тут в 14:15 ­– телефонов нет. Я написала вожатой, она ответила: "Мы немножко подзадержались, сейчас телефоны им отдадим".

Фотографировать внутри помещений запрещено. Агния стала свидетелем, как 12 августа в лагере "Комсомольский" обрушилась бетонная платформа, на которой стояли трое детей и вожатый. Все отделались лёгкими ушибами и царапинами. Агния рассказывает, что вожатые запретили снимать разрушенную платформу и попросили удалить фото. Дети соврали, что фото удалили, но отправили их родителям, которые пожаловались в администрацию "Орлёнка". Юрий Колевайко сказал в интервью Радио Свобода, что в "Орлёнке" проводится внутренняя проверка по этому факту, обрушился участок площадью менее квадратного метра, травм никто не получил, надзорные органы о происшествии уведомлены не были.

Душ в темноте

Самым трудным испытанием в "Комсомольском" для Агнии оказалась гигиена. На каждые 40–60 человек полагалась одна "санбочка" с двумя душевыми кабинами и четырьмя туалетами класса "дырка". В некоторых бочках не было света, там можно было мыться с фонариком, но зато очереди меньше. Вообще же приходилось ловить время, чтобы помыться, или до подъёма, или после отбоя. И душевые, и туалеты были очень грязны, туалетной бумаги почти нигде не было, стены были испачканы калом, пока родители не начали жаловаться в администрацию ВДЦ, убираться никто не пришёл.

Если в "Комсомольском" душевые и туалеты располагаются на улице, то в других лагерях, где дети живут в корпусах гостиничного типа, санузлы или на этаже, или по одному санузлу на комнату в 12–16 человек. В корпусах стоят унитазы, но часто так же грязно. Грибок на стенах, клочья волос и пыли на обтрёпанном крашеном полу, неприятный запах, обугленные неработающие розетки. По словам вожатого Яна, матрасы не меняются годами и даже не проходят обработку, если дети их, к примеру, описают, бельё "казарменное". "Самое интересное с кондиционерами, – говорит Ян. – Они или не чистятся годами, поэтому у всех аллергиков тут же начинаются проблемы, или просто сломаны. Мы каждый раз должны были объяснять родителям, что кондиционер только сломался и его вот-вот починят. И так каждую смену".

А вот что рассказала вожатая Анна (имя изменено) о лагере "Дозорный": лагерь делится на Береговую охрану и Заставу. На Заставе десять домиков по десять человек, в каждом помимо кроватей табуретка и два шкафа с отделениями на каждого и общим пространством для вешалок. Но самих вешалок нет толком. На всех детей 6 туалетов (оформленная дырка в полу). Девочек на Заставе обычно около 20-30. У девочек 4 душевых кабинки, у мальчиков - 3. На 70-80 мальчиков это очень мало. Большие очереди и задержка отбоя из-за этого. Также чистота от этого страдает: в потоке не успеть убраться, а после младших взводов там обычно очень грязно. На Береговой же 21 кубрик по три человека. Тут девочек и мальчиков обычно поровну – 30/30. На каждую группу, вроде, пять унитазов (уже унитазов), 4-5 душевых. Условия жизни в кубриках ровно такие же, как у вожатых".

По усам текло

По словам собеседников Радио Свобода, условия проживания отличаются от лагеря к лагерю. Агнии повезло меньше всего, а самый комфортабельный лагерь – "Солнечный". Перед всеми лагерями стоит одна проблема – еда. В "Орлёнке" предусмотрено пятиразовое питание, лагерь хвастается своим меню, "щадящими" технологиями приготовления пищи. По словам москвички Елены Ковалёвой (её 13-летний сын в этом году отдыхал в лагере "Стремительный"), "Орлёнок" называют "хлебным раем" – дети питаются хлебом, отказываясь от лагерной пищи: "У меня ребёнок всеядный, – говорит Елена. – Он выигрывал путёвки и в Московскую область, и в "Артек", в "Океан", в "Страну героев" – в некоторых лагерях тоже были скудные условия, но прекрасное питание". Её слова подтвердили и другие собеседники Радио Свобода, эта тема активно обсуждается в родительских беседах в "ВК". Недоваренные или, наоборот, переваренные макароны ("каша из макарон"), очень костлявая рыба или курица, розовые внутри котлеты, картошка. "Берёшь в рот кусок рыбы, чувствуешь, что там мяса почти нет, одни кости. Я рыбу вообще не ела, мучаешься просто, вытаскивая эти кости", – говорит Агния. 13-летняя дочь Марины из Санкт-Петербурга (лагерь "Солнечный") сказала маме, что не будет есть мясное и молочное до конца смены, потому что каждый раз у кого-то случается расстройство желудка. На вопрос Марины руководство лагеря ответило, что животы болят из-за шоколадок и печенья из местного киоска. Супы, по словам детей, лучшее, что есть из еды, но если не налить с самого начала, достанется одна картошка. При этом, судя по госзакупкам, лагерь регулярно закупает мясо кролика, мороженое, йогурты – ничего этого собеседники Радио Свобода на столах не видели.

Дети жалуются на маленькие порции, а добавку дают не всегда, более того, могут накричать, если попросишь или возьмёшь сам, а могут велеть подождать, пока не поест весь лагерь, но потом на добавку не остаётся времени. Вика и Агния рассказывают, что на ужин могут выдать селёдку с картошкой и огурцами, а на второй ужин через час – кисломолочный продукт "Снежок" с печеньем. Дети сравнивают питание с "Артеком" – там обильный и вкусный шведский стол, рыба и мясо без костей, много фруктов. Агния рассказывала, как во время дежурства в столовой им нужно было накрывать на столы, на несколько отрядов стабильно не хватало приборов. Вика рассказала, что им однажды пришлось есть суп половниками – ложек они найти не смогли.

Альтернатива столовой – "тропа разорения", аллея с киосками и вендинговыми машинами, где можно купить снеки и напитки. Цены выше, чем в магазинах, причём в киоске цены на некоторые продукты озвучивает продавец: сегодня холодный чай "Липтон" стоит 100 р., а завтра уже 150 р. Кассового аппарата нет. "В прошлом году сын был в лагере "Звёздный" в лесу в Псковской области. Там местные жители очень вкусно кормили, он ни копейки лишней не потратил, а здесь пять тысяч проел в автоматах", – говорит Елена Ковалёва. Опытные дети привозят сладости с собой и продают их сверстникам: получается дороже, чем в супермаркете, но дешевле, чем на "тропе разорения".

Ещё одна проблема – вода. "Нам сказали, что можно пить воду из-под крана, – рассказывает Вика из ЯНАО. – От неё у всех начало крутить животы, у кого-то понос, у кого-то рвота". Заместитель директора лагеря Юрий Колевайко сообщил РС, что в этом году в лагере установили больше ста питьевых фонтанчиков с водопроводной, но фильтрованной водой. Виктория после опыта с водой из-под крана фонтанчиков побаивалась, покупала воду в киоске, у Агнии к фонтанчикам претензий не было. Вожатый Ян утверждает, что во всех административных помещениях – в администрации, отделе кадров, стоят кулеры с бутилированной водой. Любопытно, что в 2021 году "Орлёнок" потратил 5,9 млн рублей на покупку бутилированной воды, "Артек" – 5,7 млн. "В "Артеке" этой бутилированной водой можно мыться, она на каждом шагу, в "Орлёнке" её нет нигде", – говорит Юлия Виткина.

"Питание ­ осуществляется в соответствии с СанПиНом, у нас утверждённое меню, питание вообще под особым контролем. Думаю, что есть вкусовые привычки, к которым дети привыкли, находясь дома", – комментирует ситуацию Юрий Колевайко. Вожатый Виталий Богатырь тоже утверждает, что питание в "Орлёнке" сбалансированное, нареканий нет. Вожатая, Анна также сказала, что кормят вкусно, порции нормальные, но и в добавке детям не отказывают.

Больных в изолятор

У "Орлёнка", в отличие от того же "Артека", есть медицинская лицензия. В каждом лагере "Орлёнка" есть здравпункты, есть и общая медико-санитарная часть, которую называют больницей. По словам вожатого Яна, в лагере действует негласное правило: в больницу детей не отправлять, все проблемы стараться решить в здравпункте.

При повышении температуры детей госпитализируют в "изолятор". По словам родителей и детей, которые столкнулись с орлятской медициной, набор лекарств в здравпунктах и в больнице очень ограничен, а в августе в разных лагерях наблюдались вспышки заболеваний неясной этиологии. К примеру, в "Олимпийской деревне" многие дети жаловались на понос, рвоту и общую слабость – лечили их смектой. В "Олимпийском", "Солнечном", "Звёздном" дети слегли с высокой температурой, болью в горле и кашлем. Некоторые дети сидели в очереди в изолятор по 4–6 часов. По словам родителей, изоляторы переполнены, в лагере "Стремительный" под изолятор переделали танцевальный зал, вожатая Анна (лагерь "Дозорный") тоже сообщила, что под изолятор приспособили приёмный зал, заставили там всё кроватями, вожатые помогают ухаживать за больными. Родители утверждают, что больным с температурой ставят диагноз "острый фарингит (неуточнённый)". ПЦР-тесты на коронавирус не делают, при заезде в лагерь тесты также не требуются, персонал в лагере не носит маски (несмотря на потраченные на них 100 тыс. рублей). В "Артеке", по словам Юлии Виткиной, вожатые не снимают маски никогда, при заезде требуется ПЦР, ещё один ПЦР делают при медосмотре. В разговоре с РС Юрий Колевайко вспышки любых инфекций в лагере отрицал и просил не преувеличивать.

"Я себе места не нахожу уже дней пять, – пишет Марина из Санкт-Петербурга –Началось всё с расстройства желудка, причем не у одной моей дочери. У некоторых сразу поднялась температура и они оказались в изоляторе. Дочь до вчерашнего вечера ходила в медпункт, ей давали смекту. Вчера утром медсестра в медпункте ей и ещё одной девочке с такими же симптомами положила на живот лёд. Какой-то новый метод лечения поноса. А ночью она уже была в изоляторе с температурой 39,5. Дежурный врач был в каком-то другом лагере "Орленка", медбрат решил сделать ей укол, не глядя в медкарту. Она аллергик, и в медкарте это указано. Дочь позвонила в истерике и кричала: "Мама, он хочет мне сделать укол! Скажи ему, чтобы не делал!" Поговорила с медбратом, он по моей просьбе дал панадол. Потом приехал дежурный врач и стал кричать на дочь после её слов об аллергии. Она перепугалась ужасно, на ребёнка до этого никогда не кричали. Я поговорила и с врачом. Сказал, что будут консилиумом принимать решение по препаратам, если нужных для её лечения не окажется, мне нужно будет забрать её из лагеря. Интересно, куда я заберу ребёнка с температурой из лагеря? В аэропорт не пустят. В гостинице поселиться с ней?" Всё в итоге с дочерью Марины обошлось, приезжать за ней не пришлось.

Комсомольские песни

Каждый день в детском лагере должен быть занят мероприятиями. Так же как и с условиями проживания, оценки организации досуга детей в "Орлёнке" разнятся от лагеря к лагерю. Особенно повезло детям, которые приехали по путёвкам "партнёров" ВДЦ: они часто привозят своих педагогов и устраивают тематические смены: география, танцы, футбол, иностранные языки – к примеру, родители, дети которых ездили в "Орлёнок" от Русского географического общества, в разговоре с РС хвалили программу.

Иначе обстоят дела с коммерческими гостями и с путёвками от регионов. Виктория из ЯНАО рассказала, что они по полдня сидели в холле на этаже: погода была плохая, в комнаты заходить нельзя, телефонов нет. "Кто-то плакаты рисовал, остальные смотрели на это. Потом были какие-то мероприятия: шоу талантов – это концерт на 30 минут, комсомольские песни. Когда мы пожаловались родителям, это дошло до администрации, говорят, что вожатых лишили премии". "В День флага России было мероприятие на 10 минут. Встали на балконе, спели песню и станцевали. Главное, что сотрудники успели всё сфотографировать для отчёта", – говорит Юлия из того же ЯНАО.

В концертном зале "Орлёнка" регулярно проводятся концерты и дискотеки, правда, по словам детей, музыкальная программа не очень интересна современным подросткам. "Приезжал Михаил Гребенщиков, участник "Фабрики звёзд". Была типа дискотека, все дети просто сидели", – пишет Юлия из ЯНАО. Более интересная ситуация с концертом группы "Сплин" 12 августа: "Орлёнок" потратил на него 1,7 млн рублей, при этом детей на концерт не позвали. Вика из ЯНАО говорит, что многие хотели бы пойти, но такой возможности не было. По словам вожатой Анны, на концерт точно ходил кто-то из её коллег, но не понятно, с детьми ли. Зато на "Сплин" могли купить билеты обычные зрители, туапсинские группы в "ВК" пестрят постами о концерте. Так, жительница Туапсе Анна рассказала РС, что купила билет незадолго до концерта за 1600 рублей, причём в начале они стоили по 3000. Детей на концерте девушка не увидела, вообще зал был полупустой, билеты продать явно не получилось. Директор группы "Сплин" Александр Морозов сказал в интервью РС, что организационных деталей не знает: "Обычный коммерческий концерт по билетам. Нас позвали, мы сыграли". Договор на проведение концерта был заключён с единственным поставщиком, без тендера. Это объяснимо – "Сплин" в России один, вот только договор "Орлёнок" подписал не с самой группой, а с неким ИП "Литвинов". С тем же ИП "Орлёнок" подписал договор на проведение гастролей спектакля "Юнона и Авось" стоимостью 1,1 млн рублей. Показ состоялся 9 августа, когда в лагере и вовсе не было детей – пересменок. Заместитель директора "Орлёнка" Юрий Колевайко на вопрос относительно концертов не ответил.

По словам Яна, вожатым выгодно отлынивать от спортивной активности и от морских купаний: "Когда вы ведёте детей на море, на вас уголовная ответственность, если с ними что-то случится. Там есть и инструктор, но если вы привели 15–20 детей, надо следить: нельзя, чтобы они ныряли, прыгали, они должны зайти, как солдатики, в воду, постоять и выйти. Та же ситуация со спортом, любая травма отразится на зарплате вожатого. Однажды приехала группа от кубанского футбольного клуба "Локомотив". Вот они только этим и занимались, им больше ничего не нужно было, а если дети просто хотят поиграть в футбол – нельзя".

"На пляже нет зонтиков, дети под палящим солнцем. Плюс грязь, банки, бутылки", – говорит Юлия из ЯНАО. "Душа нет, полотенца пляжные не выдают, как в "Артеке", после пляжа нужно стоять очередь в душ", – жалуется Юлия Виткина. Несмотря на то что на территории "Орлёнка" действует строгий пропускной режим, на пляж ВДЦ может попасть любой желающий – всего за 150 рублей. Среди жителей и гостей Туапсе этот пляж хорошо известен, в интернете масса видео, на которых туристы хвастаются отдыхом. Бочки "Комсомольского" совсем рядом, они номинально отделены сеткой, но пройти к ним легко. По словам Агнии, неизвестные фотографировали их и домики. Однажды утром под её окнами по пляжу проехали два танка. Ян уверяет, что вожатых на этот платный пляж не пускают – выгоняет охрана. "Пересечение детей с гостями у нас не допускается, – говорит Юрий Колевайко. – У нас не пересекаются потоки, эти пляжи обособлены. У забора на пляже дежурят сотрудники безопасности".

Штрафы для вожатых

И родители, и дети говорят, что вожатый – это 90% успеха, в хорошей компании дети часто не обращают внимания на быт. Кому-то из собеседников Радио Свобода повезло с вожатым, у кого-то возникли конфликты, но вопросы вызывает система набора и отношения в коллективе. Как рассказал РС Ян, попасть в "Орлёнок" очень легко – достаточно заполнить форму на сайте и по прибытии сдать тест. "Неважно, кто как написал. Там были те, кто вообще ничего не понимал, один парень занимался массажем. На удивление, прошли все. Там огромная текучка, потому что люди не ценятся и ни во что не ставятся. Но педагогические университеты рады сотрудничать, потому что "Орлёнок" – это имя".

Помимо работы с детьми, вожатые, по словам Яна, занимаются в лагере почти всем: готовят корпуса к приезду детей, убирают, таскают мебель, при необходимости участвуют в ремонте. По договору обещано два дня выходных в неделю, но по факту есть только один, да и он иногда занят. В договоре предусмотрен 8-часовой рабочий день, но работать приходится по 12–14 часов: вожатые должны встать до подъёма и лечь после отбоя. Ночные смены и работа в праздники и выходные должны оплачиваться отдельно, но не оплачиваются. "Я был в армии, там было гораздо легче, чем в "Орлёнке". Здесь просто рабский труд", – говорит Ян. В лагере установлена система штрафов (что запрещено Трудовым кодексом) – по словам Яна, оклад составляет около 18–25 тыс. рублей в месяц, но невозможно проработать лето, не получив взысканий, которые иногда доходят до 50% оклада. Кроме того, из оклада вожатых вычитается питание и проживание – это до 4 тыс. в месяц. Впрочем, в конце летнего сезона вожатым дают премию в размере месячной оплаты труда. "С месячной премией вместе — 16-17 тыс. в среднем у дневного воспитателя и педагога-организатора, – ответила на вопрос о доходах вожатая Анна. – Но это если ты работаешь над мероприятиями, нет травм у детей или других причин снижать премию. Ночной воспитатель около 11-12 тыс. получает". Сама Анна со штрафами не сталкивалась, сказала, что она и её коллеги получали одну и ту же сумму – "плюс минус тысячу".

Вожатый Виталий Богатырь в разговоре с РС слова Яна опроверг. Он никогда не слышал про штрафы, не помнил размер оклада, но сказал, что у вожатых хорошие условия проживания и питание, да и вообще люди идут в вожатые не за зарплатой и комфортом, а чтобы работать с детьми. С большой любовью об атмосфере в лагере и работе вожатых в разговоре с РС отзывалась и Анна, которая ездила в "Орёнок" ребёнком, а потом решила стать вожатой. "Нравится! Конечно, нравится! Наверное, ещё ребячьим сердцем полюбила этот лагерь и не разочаровываюсь в атмосфере. Ведь теперь мы ответственные за неё!" – говорит Анна.

У нас не было возможности провести количественное исследование среди гостей "Орлёнка" и их родителей, мы уверены, что для многих орлят и их вожатых на самом деле общение, природа, море, вообще дух лагеря важнее быта, который, возможно, не сильно отличается от того, что они видят дома. Но всё-таки Всероссийский детский центр должен удивлять не только морем, но и высокими стандартами бытовых условий, не говоря о соблюдении законодательства. Ведь у других детских лагерей это получается.