"Дело не в иммигрантах!" Власти осудили беспорядки в Белфасте

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 10 июня

01:04 Удары ВСУ по России и оккупированным территориям. Владимир Зеленский: Цель моего письма Путину достигнута

08:05 Евросоюз не будет пускать в страны ЕС граждан РФ, служивших в армии после начала вторжения в Украину, другие подробности готовящегося 21 пакета санкций ЕС

09:32 Отчет минфина России об исполнении бюджета за первые пять месяцев 2026 года. Дефицит растет

12:37 Погибший при взрыве в Балашихе – военный, отвечавший за поставки на фронт ракет и снарядов для российской армии. Официально это не подтверждено

14:56 Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит за то, что слишком долго тянет с заключением мирного соглашения. Очередной обмен ударами между США и Ираном, обвинения в адрес Ирана в несоблюдении договора о нераспространении

17:44 Почему Владимир Путин не поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

21:36 Беспорядки в Белфасте после нападения иммигранта из Судана на местного жителя

26:02 США не впустили в страну арбитра из Сомали, который должен был судить матчи чемпионата мира