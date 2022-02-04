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Дело о "взрыве ФСБ" в Канске: для подростков просят реальные сроки

Никита Уваров с матерью

На суде в городе Канске (Красноярский край) обвинение просит приговорить троих подростков, обвинённых в намерении "взорвать или сжечь здания полиции или ФСБ", к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообшает "Новая газета" со ссылкой на адвокатов.

Дело рассматривает 1-й Восточный окружной военный суд в закрытом режиме. Как сообщается, обвинение просит назначить Никите Уварову 9 лет лишения свободы, Денису Михайленко и Богдану Андрееву — более 6 лет воспитательной колонии.

Школьников задержали летом 2020 года, когда им было 14 лет, после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговорённого в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.

Сотрудники ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке. В итоге их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а затем переквалифицировали статью на более тяжкую - организация террористического сообщества и участие в нем. В качестве доказательств следствие приводит критику органов ФСБ в переписках школьников, чтение запрещённой литературы, изготовление самодельных петард, игры с огнём в заброшенных зданиях и даже взрыв виртуального здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Двое задержанных признали вину - как утверждается, под давлением и угрозами - однако впоследствии отказались от этих показаний. Двоих из них поместили в СИЗО, одного - под домашний арест. Впоследствии меры пресечения смягчили, сейчас школьники не находятся под стражей.

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