Дело об убийстве блогера Татарского переквалифицировано на теракт

Следственный комитет России переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте. Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве общественно опасным способом. В пресс-релизе ведомства указано, что, по мнению следователей, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. Конкретные заказчики не называются, следствие продолжается.
Сотрудники правоохранительных органов вчера задержали 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. По мнению следствия, она передала Татарскому гипсовую статуэтку, в которой находилось радиоуправляемое взрывное устройство. Следственный комитет опубликовал видео, на котором Трепова даёт признательные показания.
В пресс-релизе также указано, что Трепова "придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией".
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что теракт был спланирован "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к инциденту. Он предположил, что убийство Татарского может быть делом рук российских "партизан". "В России пауки едят друг друга в банке", - написал Подоляк в твиттере.
Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в телеграме, что Фонд борьбы с корупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой "навесить" на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой "переложить с больной головы на здоровую".
Телеграм-каналы SHOT и "Осторожно, новости" со ссылкой на свои источники заявили, что завербовать Трепову мог Роман Попков - бывший член Нацонал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, впоследствии оппозиционный активист и журналист, сотрудничавший с "МБХ-Медиа" Михаила Ходорковского. Попков уже несколько лет живёт в Украине. Он неоднократно призывал к свержению режима Владимира Путина.
Сам Роман Попков тоже отверг свою причастность к убийству Татарского. Он сообщил, что никогда не пошёл бы на такой риск, поскольку в России у него остались родственники, в том числе мать, живущая в Брянске. "Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я её не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям - она моя подписчица, её интересовала журналистика", - написал Попков. Он категорически отверг свою причастность к убийству, хотя считает, что Владлен Татарский "заслужил то, что получил".
Кроме того, выдвигались предположения о вовлечённости в преступление мужа Треповой Дмитрия Рылова. Рылов - член Либертарианской партии России, участник оппозиционных митингов. Однако, как сообщили в партии, Рылов уже несколько месяцев не живёт в России. Сам он считает, что его жену могли подставить, и она не знала, что в статуэтке находится бомба. "Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", - сказал Рылов.
- Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл 2 апреля около 19 часов вечера. Там проходил творческий вечер прокремлёвского военного блоагера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По свидетельствам очевидцев, одна из слушательниц, представившись художницей, подарила Татарскому гипсовую статуэтку якобы своего изготовления. Вскоре статуэтка взорвалась. Владлен Татарский погиб на месте, более 30 слушателей получили ранения. По подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова.
- По данным российских СМИ, 3 апреля Трепову этапировали из Санкт-Петербурга в Москву.
- В случае признания Треповой виновной по статье 205 часть 3 УК РФ (террористический акт) Треповой может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Взрыв произошёл в кафе "Стрит-бар" на Васильевском острове. Как пишет телеграм-канал "Фонтанка SPB Online", раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Владимиру Путину бизнесмену, основателю и спонсору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
- Пригожин подтвердил, что некоторое время назад передал это кафе в пользование "патриотическому движению Кибер фронт Z" для проведения семинаров. Пригожин также заявил, что не стал бы обвинять во взрыве киевский режим. По его мнению, "действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству".
- Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вёл телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.
- 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Фомина посмертно орденом Мужества.
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