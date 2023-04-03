Дело об убийстве блогера Татарского переквалифицировано на теракт

Следственный комитет России переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте. Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве общественно опасным способом. В пресс-релизе ведомства указано, что, по мнению следователей, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. Конкретные заказчики не называются, следствие продолжается.

Сотрудники правоохранительных органов вчера задержали 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. По мнению следствия, она передала Татарскому гипсовую статуэтку, в которой находилось радиоуправляемое взрывное устройство. Следственный комитет опубликовал видео, на котором Трепова даёт признательные показания.

В пресс-релизе также указано, что Трепова "придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией".

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что теракт был спланирован "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к инциденту. Он предположил, что убийство Татарского может быть делом рук российских "партизан". "В России пауки едят друг друга в банке", - написал Подоляк в твиттере.

Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в телеграме, что Фонд борьбы с корупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой "навесить" на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой "переложить с больной головы на здоровую".

Телеграм-каналы SHOT и "Осторожно, новости" со ссылкой на свои источники заявили, что завербовать Трепову мог Роман Попков - бывший член Нацонал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, впоследствии оппозиционный активист и журналист, сотрудничавший с "МБХ-Медиа" Михаила Ходорковского. Попков уже несколько лет живёт в Украине. Он неоднократно призывал к свержению режима Владимира Путина.

Сам Роман Попков тоже отверг свою причастность к убийству Татарского. Он сообщил, что никогда не пошёл бы на такой риск, поскольку в России у него остались родственники, в том числе мать, живущая в Брянске. "Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я её не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям - она моя подписчица, её интересовала журналистика", - написал Попков. Он категорически отверг свою причастность к убийству, хотя считает, что Владлен Татарский "заслужил то, что получил".

Кроме того, выдвигались предположения о вовлечённости в преступление мужа Треповой Дмитрия Рылова. Рылов - член Либертарианской партии России, участник оппозиционных митингов. Однако, как сообщили в партии, Рылов уже несколько месяцев не живёт в России. Сам он считает, что его жену могли подставить, и она не знала, что в статуэтке находится бомба. "Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", - сказал Рылов.