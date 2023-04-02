В кафе в Петербурге произошёл взрыв. Погиб блогер Владлен Татарский

При взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга в воскресенье один человек погиб, 25 - пострадали. Как пишет телеграм-канал "Фонтанка SPB Online", раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

Агентства со ссылкой на экстренные службы города передали, что в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной сработало взрывное устройство.

"Фонтанка" одной из первых сообщила, сославшись на сведения от своих источников, что погиб провоенный блогер, которого также называют военкором, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Позднее гибель Татарского подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.

"Был громкий звук такой, все из домов повылезали. Мне сын позвонил, он в следственной группе работает", - рассказала проекту Север.Реалии Наталья, жительница дома, где произошел взрыв. Мощность бомбы составила более 200 граммов тротила, написал телеграм-канал Baza со ссылкой на правоохранительные органы.

О 25 пострадавших сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 19 человек, по его сведениям, госпитализированы. Ранее приводилось меньшее число раненых - 16.

Владлен Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил в Донбассе, рассказывал о войне России в Украине. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вёл телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.

В соцсетях отмечается, что в выходные в кафе, где произошёл взрыв, собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".