Дело против Евгения Ройзмана возбудили по доносу "Царьграда"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан по доносу правозащитного центра общества "Царьград". Об этом сообщил в социальных сетях сам центр и его основатель, бизнесмен Константин Малофеев.

"Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой Правозащитного центра Общества „Царьград“ по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает свое дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию", - написал Малофеев во "ВКонтакте" ещё 24 августа .

Малофеева называют "православным олигархом", ему принадлежат медиа, занимающие чрезвычайно воинственную позицию по отношению к Украине. Он назвал вторжение России в Украину "священной войной" и продолжает финансировать СМИ, поддерживающие агрессию.

На странице самого общества "Царьград" утверждается, что оно является "основным инициатором проверки дела Ройзмана, возбуждения уголовного дела и создания широкого резонанса в информационном поле". Центр уже обращался в генеральную прокуратуру России. В первый раз Ройзман "смог отделаться штрафом ... второй раз предупреждения не будет, он получит реальный срок", — говорится в сообщении.

Евгения Ройзмана задержали в среду в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. По версии следствия, оппозиционер использовал в видео на своём канале выражения "вторжение в Украину" и "война в Украине".

Вчера суд запретил Ройзману определённые действия на время следствия. Оппозиционеру до 29 сентября запрещено посещать публичные места, общаться со всеми, кроме адвоката, без письменного разрешения следователя и пользоваться интернетом.