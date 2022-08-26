Дело против Евгения Ройзмана возбудили по доносу "Царьграда"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан по доносу правозащитного центра общества "Царьград". Об этом сообщил в социальных сетях сам центр и его основатель, бизнесмен Константин Малофеев.
"Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой Правозащитного центра Общества „Царьград“ по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает свое дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию", - написал Малофеев во "ВКонтакте" ещё 24 августа .
Малофеева называют "православным олигархом", ему принадлежат медиа, занимающие чрезвычайно воинственную позицию по отношению к Украине. Он назвал вторжение России в Украину "священной войной" и продолжает финансировать СМИ, поддерживающие агрессию.
На странице самого общества "Царьград" утверждается, что оно является "основным инициатором проверки дела Ройзмана, возбуждения уголовного дела и создания широкого резонанса в информационном поле". Центр уже обращался в генеральную прокуратуру России. В первый раз Ройзман "смог отделаться штрафом ... второй раз предупреждения не будет, он получит реальный срок", — говорится в сообщении.
Евгения Ройзмана задержали в среду в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. По версии следствия, оппозиционер использовал в видео на своём канале выражения "вторжение в Украину" и "война в Украине".
Вчера суд запретил Ройзману определённые действия на время следствия. Оппозиционеру до 29 сентября запрещено посещать публичные места, общаться со всеми, кроме адвоката, без письменного разрешения следователя и пользоваться интернетом.
- Ройзман – один из немногих известных на федеральном уровне оппозиционных политиков, который до сих пор не находится под арестом или не уехал из страны. По статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии бывшему мэру грозит до трёх лет тюрьмы. Ранее Ройзмана трижды штрафовали по административной статье о дискредитации армии на общую сумму в 150 тысяч рублей.
- Российские власти отрицают войну с Украиной и заводят административные и уголовные дела на противников вооружённого вторжения по новым статьям о дискредитации армии России и распространении фейков о ней. С начала войны были задержаны более 16 тысяч человек, возбуждены свыше двухсот уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой спецоперации не с государственных позиций.