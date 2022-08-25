"Не взяли Киев, но взяли Ройзмана". Рунет о новом громком аресте

В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман. Это самое громкое задержание оппозиционного политика как минимум с середины июля, когда под стражу поместили Илью Яшина.

Вспоминается практически пророческий июльский твит самого Ройзмана.

А некоторые даже считают, что больше оппозиционеров такого калибра в России на свободе нет.

Егор Бычков:

В 6 утра пришли за Ройзманом. Толпа спецназовцев в масках. Когда смотрел, поймал себя на мысли: "Как же это нелепо". Они могли просто пригласить его повесткой или по телефону - и он бы пришел, как много раз уже бывало - ни от кого не прячется, приемы ведет, по субботам бегает на Плотинке.

Не знаю, зачем вся это клоунада. Тем более нелепо это выглядит, если вспомнить, что Ройзман не совершал никакого преступления - уголовное дело возбуждено, как это сейчас принято в России, просто за слова.

Илья Бер:

Такое ощущение, что триггером для арестов самых ярких из оставшихся в России оппозиционеров, называющих войну войной, теперь становится выход их большого интервью на одном из топовых YouTube-каналов.

Илью Яшина арестовали после интервью Дудю. Евгения Ройзмана через несколько дней после выхода интервью с Гордеевой.

Будто сидит какой-то чин, смотрит в тренды Ю-туба и видит. О, этот тут! Как до сих пор на свободе? Ну-ка взять! Остальным на заметку.

А вам, Евгений Вадимович, желаю сил и мужества! Хотя, судя по их запасу у вас, это вы скорее такое пожелание всем нам можете выписать. Да, интервью вышло замечательное. Спасибо и держитесь!

Александр Невзоров:

Арестовали Женю Ройзмана.

Ну, вот и всё, последний. Феноменально добрый, честный и совестливый человек. И ужасно наивный.

Я уговаривал его срочно уезжать, пока есть хоть какие-то «дырки» в границах. Он же был уверен, что будет предельно аккуратен и не даст фашистам повода для ареста. СК долго и тщательно искал повод, 24 часа в сутки изучая все, что Евгений пишет, и прослушивая все, что он говорит. Повод так и не нашёлся. Тогда решили «брать и по ходу придумать обоснования». Вот, «взяли».

Его пример - доказательство того, что даже предельная сдержанность и аккуратность не спасут сегодня в Hоссии никого.

Путин поставил задачу «выжечь всё живое в стране».

Аббас Галлямов:

Арест каждого следующего оппозиционера в очередной раз доказывает, что с общественным мнением у властей проблемы. Всё большее число людей прислушивается к оппозиции и терпеть её на свободе больше нельзя.

Если бы Кремль мог, то продолжал бы играть в демократию. Не может.

Это, так сказать, стратегическая причина ареста Ройзмана, а есть ещё тактическая.

Сегодня войне исполняется полгода и этот юбилей, конечно, станет поводом для активного осмысления происходящего. Естественно, все вспомнят про обещание взять Киев в три дня. Возникает риск, что власть в этой ситуации станет предметом насмешек, а она себе позволить этого не может. Поэтому и решили арестовать Ройзмана, задав, таким образом, повестку обсуждения. Вроде как, раз мы репрессивные, то точно не смешные.

Анатолий Несмиян:

Раз не получается задержать диверсантов, пускающих дроны в Крыму, взрывающих в центре страны автомобили с людьми, спецслужбы решили поднять статистику захватом Ройзмана в Екатеринбурге. Которому вменили стандартную дискредитацию с возможным 10-летним сроком заключения.

Тем более, полугодовой юбилей операции «Киев за три дня». С Киевом как-то не задалось, так хоть что-то…

Иван Преображенский:

Взять Ройзмана можно было в любой момент. Он не прятался, не молчал и, с учетом его малость криминализованного прошлого, тюрьмы совершенно не боялся, о чем прямо говорил, сообщая, что никуда из страны не уедет.

Моя гипотеза, что этот момент выбрали для того, чтобы все оппозиционные русскоязычные, в первую очередь, эмигрантские, СМИ материалом дня сделали именно этот арест. И все их тексты, аналитики, интервью, посвященные совпадению двух дат: полугодию большой агрессивной войны против Украины и Дню независимости Украины (и заявлениям на эту тему западных политиков в т.ч.) отошли на второй план.

В итоге, вместо обсуждения героизма украинцев и их очевидной победе над путинизмом, который не смог оккупировать за 6 месяцев их страну, что показывает оппозиционным россиянам, что их полицейский режим не всесилен, наоборот бессмысленное оханье насчет еще одного ареста.

Станислав Белковский:

Протодиакон Андрей Кураев – следующий?

СКМ (спасайся, кто может).

Михаил Иоссель:

Сигнал населению посылается незамысловатый: Да, в России - фашистская диктатура. Территория абсолютного беззакония. Зона беспредела. Мы здесь власть, у нас мрачные апокалиптические видения и культ смерти и полное безумие и истерика по поводу провала спазматической войны в Украине и грядущего и уже имеющего место быть позорного разгрома нас там, и нам никто не указ. Никто. Никакой Запад. Желающие разевать рот и что-то там вякать про своё недовольство -- у нас тюремных мест и лагерных бараков на всех хватит. Мы пока ещё не полностью закрыли калитку в окружающий мир -- если вам не нравится здесь (а что здесь может нравиться, откровенно говоря, тем, кто не при власти и без доступа к кормушке) и если вы способны по состоянию здоровья или финансовому положению свалить -- валите. Пока ещё можно. Это лучше, чем лес валить, в перспективе: к сведению потенциальных безрассудных храбрецов, безумных буревестников блин.

На дворе не прошлый год. Не 2021. И тем более не 2011. И уж тем более не хаотические девяностые, с их неструктурированной свободой, которые большинству из вас так не нравились, что они добровольно посадили нас -- в лице серого, неприметного, жестоко закомплексованного вороватого гебешника -- себе на шею. Это был сильный ход. Действительно: непьющий, спортивный, Россию с колен поднимет, нас снова станут в мире уважать или (что то же самое) бояться, снова станут с нами считаться. Вотс нот ту лайк, как говорится.

Ну, вот и результат.

Лев Шлосберг:

Это дело касается всех, кто не согласен с государственной политикой властей России (временных властей, напомню) и готов мирно, без призывов к насилию, выражать своё несогласие с властями, как это гарантирует Конституция. Таких людей – миллионы. Их намного больше, чем хочется представлять властям. Возбуждение уголовного дела против Ройзмана не изменит личную позицию ни одного из этих людей. Их отношение к властям России и проводимой ими политике только ужесточится. Отношения власти и общества в России зашли в полный тупик.

Это дело касается тысяч и тысяч людей, которым помогали Фонд Евгения Ройзмана и Евгений Вадимович лично в самых отчаянных жизненных ситуациях. Эти люди могут остаться без последней надежды на помощь.

Катерина Гордеева:

Видимо, идея в том, чтобы, видя задержание Ройзмана, те, кто ещё не до конца от страха закрыл рот, замолчал бы окончательно. Потому что немолчащие мешают. И тут ничего нового. Евгений Вадимович — человек большой внутренней силы. Я думаю, что он многое выдержит, не сломавшись.

Константин Янкаускас:

Хочу высказать самые добрые слова поддержки Евгению Ройзману. Он очень смелый человек, который спокойно и достойно ведет себя даже в самой трудной ситуации. И эти спокойствие и смелость очень помогают всем нам. Сегодня ровно полгода с начала войны, и уголовное дело и обыски у Ройзмана – еще одно напоминание о том, что война идет и в России против честных и неравнодушных граждан. Но добро все равно обязательно победит.

Павел Каныгин:

Арест Ройзмана - очень печальная страница этих темных дней. Мужество нашего друга не знает границ. Так же как не знает границ тупость государственной машины РФ.

В ходе обыска силовики обнаружили среди его вещей визитки иностранных дипломатов и общественников, недвусмысленно обставляя это как доказательство его злонамеренных деяний по заказу западных врагов.

Бывший мэр третьего российского города имеет визитки иностранцев - да, это, конечно, ещё страшнее чем «визитка Яроша». Страшно, что власть окончательно и бесповоротно постановила и всем окончательно транслирует: мы закрываемся, заграница вне закона в любом ее несанкционированном сверху виде.

Трагедия здесь не только в тотальной узколобости системы, для которой связь с внешним миром наказуема. А ещё и в том, что несколько месяцев назад никто не мог себе и представить, насколько мы деградируем к осени 2022.

В 2015 году, когда чекисты задержали меня в ДНР, пытаясь обвинить в сотрудничестве с западными разведками, они тоже искали в моем рюкзаке иностранные визитки. И какова же была их радость, когда они нашли визитку украинского журналиста Мацуки и ещё одного коллеги из Франции.

Тогда это было словно в абсурдной комедии: примитивная подозрительность, доносительство, ночные аресты людей за анекдоты в твиттере против власти. Все это началось в Донецке в 2015 году и продолжается до сих пор. Все это начинается и в России в гораздо более уродливой форме.

Ройзман на свободе, такой неудобный и дерзкий, был одним из последних людей, который фактом своего существования внутри страны, со своим Фондом, со своими приемами, со своими твитами не давал ей одичать в полную силу. Таких людей в России, не опасающихся возвысить голос, осталось - пересчитать по пальцам. И скоро не останется и их.

Татьяна Фельгенгауэр:

Надеюсь, все, наконец, перестанут задавать вопросы «а почему вас ещё не арестовали?», «а почему вас ещё не убили?»

В России это всегда лишь вопрос времени.

Евгению Вадимович и его родным - сил и терпения. Система об него изрядно себе зубы попортит, пытаясь прожевать. Ничего у них не получится.

Мария Баронова:

Ну чего, Ройзмана задержали. А про него многие думали, что уж у него-то точно «крыша».

Всё плохо.

Олег Лурье:

У Ройзмана протекла крыша

У пропутинских блогеров, разумеется, фестиваль злорадства.

Алексей Мухин:

Данный субъект демонстративно не исполнял российское законодательство, сознательно идя на конфронтацию с государственной властью и имея публичный статус.

В уголовной среде, которой Ройзман не чужд (кстати, привлекался к административке по ст. 20.3.3 КоАП РФ) и имел косвенное отношение - по месту жительства, так сказать, это называется "поведение по понятиям".

Видимо Ройзман решил окончательно переквалифицироваться из оппозиционера в полублатную фигуру, раз ведёт себя так вызывающе и дерзко, что в Москве, что в Екатеринбурге. Кстати, его арест, думаю, никак не отразится на текущей избирательной кампании, что говорит само за себя.

Кстати с матерными ругательствами, коими Ройзман сыпет, как семечками, на зоне-то придётся завязать, если вы понимаете о чём это я. А так - по сеньке и шапка. Чифирь, что называется - в сладость, Жека.

Ева Васина:

Ройзман - яркий мужчина. Если не иметь мозг, очищенный исконно русским православием и традиционализмом, можно запросто попасть под его обаяние.

Борец со наркоманами, коллекционер икон, красавец, бывший мэр - весь такой для народа, для людей.

А если мозг очищен, совесть на месте, то мы видим хитрого, изворотливого продавца Родины. Он и Навальный - два брата близнеца.

Сергей Марков:

Арест Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга ничего не значит и ни к каким последствиям не приведет. Не до Ройзмана сейчас уже. Ройзман просто немного перебрал с информационными антиСВО камланиями. Сейчас все отпишутся. Через неделю, кроме друзей и родственников, все забудут.

Александр Жучковский:

Я видел много неистовых либералов и отъявленных русофобов. Многие из них сбежали за границу – и пусть там сидят. Многие из них – просто больные несчастные люди, порой их даже жаль, им нужно просто лечиться. Ройзман – один из тех, которых не жаль, и которых нельзя выпускать из страны. Я очень редко когда одобряю уголовное преследование (за слова) и редко кому желаю тюрьмы. Но конкретно этот персонаж, Ройзман, за всё сказанное против России и русских, против нашей армии и солдат – должен ГНИТЬ В ТЮРЬМЕ.

Леся Рябцева:

Считаю правильным приковать Ройзмана к кровати, как он это делал с наркоманами, которых якобы лечил, и зачитывать ему его же твиты.

А если серьезно, то чувак давно нарывался. Но конкретно в этой ситуации дискредитация СВО — это вам не шутка. Хотел провокаций, получил. Не нужно думать, что неприкосновенный.

Историю весьма спорной борьбы Ройзмана с наркотиками помнят и в оппозиционной среде, но всё же на фоне войны она отошла на второй план.

Николай Храмов:

Ройзман должен был быть арестован и отдан под суд много лет назад, за "антинаркотические" художества его банды "Город без наркотиков" с похищениями, пытками и смертями. А сегодня приходится писать "свободу Ройзману", черт его дери. Вот до чего дожили.

Всеволод Чернозуб:

Ройзман 15 лет назад, рекламируясь перед выборами, донёс на меня и товарищей за Конопляный марш, после чего впервые в Москве арестовали молодых либеральных активистов. Его учреждения для наркозависимых это вообще трэш. Нигде и никогда за подлые дела он не извинялся.

Карма иногда являет себя. В то же время карма и личная история не вызывают у меня злорадства. Людей нельзя преследовать за слова, нельзя арестовывать за политическую позицию, а также нельзя одобрять такие действия. Ройзман, в числе других политических заключённых, должен быть освобождён.

Арсений Левинсон:

Мы противники с Ройзманом, он поддерживает уголовные репрессии и посадки сотен тысяч людей в лагеря по 228.

Но сейчас мы на одной стороне - против войны в Украине. Свое политическое влияние, полученное на популистской борьбе с наркотиками, теперь он использует протестуя против войны, на которой каждый день гибнут россияне и украинцы. Его голос важен. Он смело и ярко критикует милитаристскую, преступную политику властей.

Станислав Кучер:

37-й год пришел быстрее, чем ожидали многие. После ареста Ильи Яшина я написал Жене - спросил, как он себя ощущает и просто слова поддержки. Он ответил: "Я не знаю, сколько мне осталось. Стараюсь больше успеть". Я написал в ответ: «Хорош так формулировать. Здоровья и сил духа у тебя на зависть каждому». Я и сейчас уверен, что Женя еще очень много успеет. Время сжимается, история повторяется. Значит, и 53-й, и 56-й тоже наступят быстрее.

Владимир Пастухов:

Лихорадочно вспоминаю, давал ли свою визитку Ройзману во время встречи? В соревнованиях «чья политическая морда шире» Кремль решил взять новый «вес». Не промахнулись бы, бывает - и у опытного спортсмена штанга падает в рывке. Ройзман – человек особенный. Он не либерал, он – Робин Гуд Урала, герой не столько интеллигентский, сколько народный. Это даже не «крепкий орешек», а небольшой осколок Уральского хребта, отшлифованный до блеска миллионами пар русских башмаков, упорно лезших за Большой камень к вольной жизни. Неровен час, можно поскользнуться. Хотят сказать, что неприкасаемых нет, что либо уезжай, либо молчи, что будет теперь «чистое поле» от Калиниграда до Владивостока и никакого Урала посередине, - это понятно. Но забыли , что есть и «неприкосновенные»: тронешь – дороже станет. Желаю Евгению спокойствия и выдержки. Он сам выбрал этот путь, знал, на что идет, уверен – пройдет с честью и достоинством.

Леонид Гозман:

Евгений Ройзман - уникальное явление. Он фантастически талантлив и разносторонен - музей, мэр, стихи (и какие!), спасённые дети, борьба с наркотиками - все не перечислишь. Он давно не занимает никаких постов, его должность называется Евгений Ройзман. И к нему идут и идут люди. За помощью. И он помогает, не спрашивая, кстати, чей Крым? Среди по гроб жизни обязанных ему те, кто за Путина, и те, кто против. Грешники и праведники, весь политический спектр, образованные и малограмотные. Все! Он не левый, и не правый, он Ройзман. Он эманация народа России, он воплощение всего лучшего, что в этом народе есть.

Зря они на него хвост подняли!

Полина Бородина:

Евгений Ройзман для меня, как для екатеринбурженки, был всегда по-настоящему сложным человеком. Неровным. С драмами, ошибками, устаревшими убеждениями, пацанскими понтами, резкими эмоциями, своими скелетами в шкафу. А с другой стороны — прямым, искренним, помогающим людям, собирающим иконы, пишущим стихи, свободным в словах, простым в общении. Люди, надо сказать, не обязаны быть круглыми и идеальными. А бесстрашия ему не занимать. И я гордилась, что в моём родном, непокорном городе, который сейчас, судя по рассказам друзей, весь обвешан зигами, был такой мэр.

Тамара Эйдельман:

Евгений Ройзман - увлекающийся, бурный ( буйный?), совершающий ошибки, и при этом невероятно свободный, свободный, свободный. Когда-то он сказал моим ученикам, что не жалеет, что сидел в тюрьме, потому что это важный жизненный опыт в России. И сейчас, как мне кажется, он осознанно вел дело к тому, чтобы его задержали. Женя, ты прекрасный и ты выстоишь, но какие же они сволочи.

Борис Акунин:

Один из самых свободных, достойных и великодушных людей в несвободной, недостойной и малодушной российской действительности.

Роман Супер:

Евгений Ройзман — герой России.