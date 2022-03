Денацификацию отменили? Соцсети о требованиях к Украине

В социальных сетях обсуждают интервью Дмитрия Пескова Reuters, в котором он проговорил условия остановки войны. По его словам, Украина должна:

Прекратить военные действия;



Закрепить нейтралитет в Конституции и отказаться от вступления в "какой-либо блок";



Признать самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" независимыми территориями;



Признать Крым российским.

Противники войны оптимистично отмечают, что список российских требований в таком случае уже сократился.

Аббас Галлямов:

Песков назвал список из трёх требований, выполнение которых будет означать завершение "спецоперации".

Первое – Кремль ждёт от Украины изменения Конституции и отказ от претензий на вступление в "какой-либо блок". С одной стороны, Зеленский с первого дня говорил, что это в принципе, возможно. Особенно с учётом того, что никто ни в какой "блок" Украину принимать не собирался. С другой стороны, Путин, переписавший недавно под себя российскую Конституцию, думает, что это так просто: начальник захотел, Машков с Исинбаевой выступили – и дело в шляпе. На самом деле, для демократического государства это очень долгая и сложная процедура – без всяких гарантий на успех. Как эту проблему решать – непонятно. Ну и ещё непонятно, подпадает ли под песковское определение "блока" Евросоюз. Надеюсь, что нет, потому что в отличие от НАТО, ЕС для украинцев – вещь принципиальная. Это их цивилизационный выбор. За него они готовы проливать кровь – и свою, и российскую.

Второе и третье требования – признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми. Строго говоря, избавившись от нелояльных групп населения, украинская нация только выиграет – станет более консолидированной и способной на серьёзные реформы. Проблема только в принципах. Лично я не уверен, что стоит продолжать терять жизни своих лучших граждан по имя мифической надежды вернуть когда-нибудь худших. Пусть живут, как хотят, к тому же нет никаких сомнений, что жить они будут гораздо хуже, чем сами украинцы. Делать фетиш из территорий, жертвуя ради них жизнями, - это вообще анахронизм, и украинцы, как нация устремлённая в будущее, вполне может продемонстрировать в этом вопросе новые подходы.

Отдельно стоит отметить исчезновение из списка требований идиотской «денацификации». Этот факт подтверждает, что до Кремля, наконец, стало доходить, во что он вляпался и он готов отыгрывать назад.

Станислав Белковский:

Итак, РФ, судя по всему, отказывается от "денацификации". То есть – от смены власти и установления своего марионеточного режима в Украине. Кремль готов ограничиться концепцией буферной зоны, которая ему вполне и более чем органична. Вот что делают (несомненные) успехи РФ-войск и лично "клоун" В. А. Зеленский.

Анатолий Воробей:

1. Это значительный шаг, кажется первая серьезная попытка Москвы спасти лицо и выйти из конфликта.

2. Обратите особое внимание, что куда-то пропала "денацификация". РФ уже не против, чтобы "нацисты" остались у власти, лишь бы признали Крым/Донецк/Луганск и прописали в конституции, что не пойдут в НАТО. Про Донецк/Луганск не сказано, в каких границах, но конечно попробуют требовать в границах областей.

3. Пересказ в российском источнике - я цитировал ТАСС - пропускает следующее предложение в интервью Рейтерс: ""We really are finishing the demilitarisation of Ukraine. We will finish it. But the main thing is that Ukraine ceases its military action. They should stop their military action and then no one will shoot," he said." Требование в первую очередь перестать сопротивляться, конечно, безумно и торпедирует все остальное, но не факт, что всерьез подразумевается, может, просто как "мостик" к предыдущей риторике Путина.

4. Я ожидаю, что если украинская сторона пойдет в сторону такого соглашения, Россия также будет настаивать на отмене санкций Западом в том или ином виде.

5. Мне кажется, что у Зеленского нет сейчас мандата от народа пойти на соглашение в таком виде. Не уверен, хорошо это или плохо, но по-моему согласия не будет. Интересно мнение украинцев.

6. Не уверен, следует ли считать эту увертюру признаком того, что у российской армии дела действительно довольно плохи. Я не хочу торопиться с оптимизмом в этом направлении, но какой-то намек в эту сторону в этих словах действительно содержится, мне кажется.

Леонид Волков:

Две недели провальной, безумной, преступной войны.

Что стало с требованиями Путина, из-за которых, как бы, он эту войну и начал?

"Единый народ" и отказ Украине в праве на существование — вычеркнули.

"Денацификацию" (что бы это слово ни означало бы) — вычеркнули.

"Демилитаризацию" — вычеркнули.

———- вы находитесь здесь

Признание "ДНР" и "ЛНР" — еще остается.

Признание аннексии Крыма — еще остается.

Отказ от вступления НАТО (о котором не шло и речи) — еще остается.

Прогноз. Еще две недели бессмысленных бомбежек мирных городов, еще две недели топтания на месте в раскисшей земле, еще две недели сгоревших колонн с омоновцами — и "требования" Путина будут выглядеть примерно так: "возврат к минским соглашениям и сохранение status quo по Крыму". Пропаганда как-нибудь выкрутится, она же умеет: "ну, мы их достаточно демилитаризовали, угрозы Донбассу от укронацистов больше нет, инфа 100%", что-то в таком духе. После чего начнется мучительный торг со всем миром относительно условий снятия санкций; у Путина будут требовать отдать не только "ЛДНР", но и Крым, он будет огрызаться и изворачиваться.

Алексей Рощин:

Что примечательно в словах Пескова? Внезапная готовность "всё прекратить" в ответ на, по сути, самые минимальные уступки со стороны Украины: признать отделение Крыма, внести в Конституцию "внеблоковый статус" да и согласиться на отделение ДНР/ЛНР. То есть, строго говоря, кроткая РФ устами пресс-секретаря президента, обращаясь "через Запад", просто просит Украину признать статус-кво: Крым и ЛДНР Украина и до войны не контролировала, ни в какой военный блок она и до 24 февраля не входила.

А как же, спросите, заявленные цели "спецоперации" в виде "демилитаризации и денацификации"? Тут, похоже, Москва вполне согласна на финт ушами: она просто признает, что "демилитаризация" произошла сама собой по ходу российских ударов по ВСУ за эти 10 дней, ну а "денацификация"… ну, видимо, тоже произошла по ходу того же самого – достаточно лишь признать, что все погибшие по ходу блиц-кампании как раз и были нацистами.

Но это, так сказать, "дипломатическим языком" в понимании бывших учащихся МГИМО. На деле, понятно, такое "перемирие" будет выглядеть совсем иначе: как полный крах вторжения и всеобщее убеждение, что "эти русские" не так уж сильны, коль обломали себе зубы даже на Украине. Попытка блицкрига России на Украине закончится ничем, Россия не получает даже Харьков, правительство и сам Зеленский сохраняют посты, а с ними – славу "победителей России", восторг и сочувствие всего мира, плюс непобежденная ВСУ (которую, понятно, сразу после подписания и вывода всех российских войск накачают новейшим оружием просто под завязку).

Суть предложенного Песковым "окончания боевых действий" в том, что Путин отказывается от главной цели кампании – военного разгрома Украины, что означает стратегическое поражение РФ в обмен на филькину грамоту. Дело в том, что "по итогам" Украина может подписывать с Россией вообще что угодно, любые "обязательства" - в условиях отсутствия у России вообще хоть каких-то союзников (кроме Белоруссии) никакие "договоры", к чему-либо принуждающие Украину, все равно никто в мире не признает. Тем более, что для понимания этого Путину даже не надо далеко ходить – он может вспомнить хотя бы про те же Минские соглашения, которые Украина и не думала исполнять.

Зачем же Путин, который явно рассчитывал на большее, предлагает такие царские условия устами своего пресс-секретаря? Он не понимает, что в результате такого "мира" он получит под боком своей страны непобежденного соседа – 40-миллионную страну, одержимую жаждой мести, абсолютно ему неподконтрольную, но "зато" пользующуюся поддержкой всего мира, включая самые мощные страны мира типа США, Германии и Британии? Которая к тому ж будет готова в любой удобный момент попросту – с согласия всего ООН – просто "похерить" любые сковывающие ее условия договора, как дискриминационные, неприемлемые и добытые под принуждением? Причем уж с чем-чем, а с нацификацией и милитаризацией на такой Украине все уж точно будет в полном порядке?

Думаю, уж такие элементарные вещи в Кремле все прекрасно понимают, но… Но, по всей видимости, дело совсем швах. Вести войну скоро станет просто нечем – критически не хватает ресурсов, прежде всего – людских. А объявлять мобилизацию – политическое самоубийство. Поэтому цель – попросту выскочить с Украины, которая все больше походит на ловушку, а "для быдла", хотя бы формально, нарисовать хоть какую-то "победу". Ну, чтобы понимали люди, что "все не зря".

И я, если честно – думаю, что это был бы и в самом деле для моей страны НАИЛУЧШИЙ вариант. Да! Соскочить хотя бы на таких условиях – это был бы реально царский вариант для РФ… Даже если некой скрытой частью договора будет прописана еще и какая-то дань/репарация / контрибуция (по той же примерно схеме, какая у нас с Чечней вот уже пару десятков лет – нам не привыкать).

Боюсь, увы, одного: схема не проканает по элементарной причине – Украина не согласится. Там, похоже, понимают, что в такой ситуации (даже с пониманием, что войска РФ уйдут, а договор можно будет разорвать в любой момент) такие уступки избыточны. Время работает на Украину. Разрушается ее экономика, гибнут жители, погибают солдаты – но и с РФ происходит всё то же, и как бы не в разы большем размере. Просто потому, что с Украиной воюет одна РФ, а с РФ сейчас – весь мир.

Александр Кобринский:

Напомню, что 25 февраля Россия в качестве условия для начала переговоров выдвигала сложение Украиной оружия (помимо всего остального).

Теперь осталось два требования: признание Крыма и ЛДНР, а также включение в Конституцию внеблокового статуса (который кстати у Украины и был до того, как российские войска захватили Крым).

Мы, мол, готовы мгновенно прекратить все и сразу.

Но проблема в том, что у России действительно не было планов оккупации Украины - и здесь российские власти явно не врут! Российские власти искренне были уверены, что через 2-3 дня будет взят Киев и остальные крупные города на востоке и юго-востоке, Зеленский и правительство Украины сбежит, мэры городов будут радостно встречать российскую армию цветами, как и местное население, - и будет сформировано пророссийское правительство, которое, конечно, будет финансироваться и поддерживаться Россией, но будет свое, а войска можно будет вернуть.

Что получилось в результате?

Даже те люди, которые на востоке Украины были настроены пророссийски, теперь исполнены к нам ненависти. Местные власти на сотрудничество особо не идут, не говоря уже о переходе на сторону России (как это массово было в Крыму).

И вот встает вопрос: ну, даже предположим, захватит Россия Киев, Харьков, Одессу, Чернигов. А что с ними дальше-то делать? Гауляйтеров сажать? Да, такой опыт был, но ничем хорошим он не кончился. Да и у Гитлера армия вторжения была 2,6 миллионов человек - сравните со 150 тысячами российской армии (которая после 12 дней боев уже не 150 тысяч).

Поэтому, я думаю, что планов оккупации Украины сейчас ни у кого даже в мыслях нет, а есть стремление максимально разрушить украинскую инфраструктуру, чтобы заставить принять российские требования в нынешнем виде. И, мне кажется, что сейчас, после краха блицкрига, Россия в прекращении огня заинтересована не меньше, чем Украина.

Александр Морозов:

Очень скоро встанет один главных вопросов в рамках политической истории XXI века: а как именно принималось в Кремле решение о широкомасштабном нападении на Украину? И чем дальше идет дело, тем менее понятно - в том числе и военным аналитикам - а что это вообще за военная кампания?

Глобальное общество ежедневно видит репортажи - российские военнопленные не производят впечатления кадровых военных, по дорогам брошено огромное количество техники, теми контингентами, которые выделены, Кремль не может взять даже Мариуполь, попытки взять под контроль другие города и населенные пункты ведут к тому, что украинская армия выбивает эти контингенты оттуда в течение суток. Удары по военной инфраструктуре - при таком уровне глобальной поддержки Украины - не имеют смысла, поскольку мировое сообщество в ответ на уничтожение военных складов готово немедленно предоставлять и вооружения и дополнительные финансовые средства. Перед нами картина приближающего военного поражения Москвы. Отсюда и очевидное внимание к Шойгу, Министерству обороны и Генштабу.

Но вот известный военный аналитик Павел Лузин в Insider тоже предлагает приглядеться внимательнее. Ведь все военные аналитики до начала кампании писали о том, что наземная операция лишена всякого разумного смысла, а кто же продавил это решение у Путина? Лузин считает, что ФСБ. Оно и является бенефициаром всех последствий этого нападения - и во внутренней политике, и в "национализации бизнеса". Если задуматься: это же не военные создали в мозгу Путина убеждение в том, что Зеленский стоит слабо, что украинское общество расколется, что в нем есть какие-то силы, которые поддержат "антифашистскую" риторику. Сами формулировки, которые сопровождают всю кампанию в официальном языке Кремля сегодня - "денацификация", борьба с националистической хунтой в Украине, "8 лет сидели по подвалам" и т.д. - это все из какого языка? Это из языка спецслужб, это все характерный диалект "чекизма". Если представить себе итоговый результат кампании - допустим, захват дополнительных территорий на востоке Украины, - кто получит бонусы от этого? Армия получит только гробы и позор, а ФСБ получит контроль над активами на этих территориях. Это их люди будут там "дербанить" все, как ранее в Крыму.

То заседание Совета Безопасности, которое нам показали, конечно, как всякая инсценировка, дает лишь условное представление о порядке принятия решения. А ведь решение повлекло за собой глобальные последствия, обрушило весь постсоветский транзит России, сделало ее страной-изгоем, приведет к ее полной архаизации и обнищанию. Поэтому вопрос о том, как именно принималось "историческое решение", в каком кругу, кто какую позицию занимал - это окажется одной из важнейших тем в учебниках второй половины столетия.

Некоторые комментаторы, впрочем, предостерегают от излишнего оптимизма.

Михаил Ходорковский:

Путин заявил Макрону, что Киев для продолжения диалога с РФ обязан выполнить все "известные российские требования"

Ему нужна одна победа, он за ценой не постоит.

Только победа его и виртуальная, а цена реальная и платить ее и нам и нашим детям.

Детям особенно.

Ольга Романова:

Я полагаю, что вырисовывается постепенно такой вариант будущего. Путин объявит, что достиг желаемых целей и всех победил (вне зависимости от реальности). Прекратит огонь и установит мир - в его понимании. Ликование внутри страны, наказание невиновных и награждение непричастных. Парад, кино "Герои Мариуполя", старые песни о главном "Он шёл на Одессу, но вышел к Херсону". Сплочение вокруг национального лидера. Пиндосы ответят за дефицит гречки. Телевизор расскажет, что надо думать и кто виноват.

В восточные части Украины отправляются колонны с гуманитарной помощью, стройотряды из Сибири едут восстанавливать города и посёлки, пострадавшие от Бендера, их цветами встречает массовка из Мосфильма, проверенная еще на распятых мальчиках.

Коллективный Запад постепенно решит, что худой мир лучше доброй войны. Потихоньку станет отменять санкции, к Volodya съездят сначала Берлускони и Марин Ле Пен, а потом бочком-бочком и остальные подтянутся. Мирей Матье споёт с Газмановым душевную песню "Давно не бывал я в Донбассе".

Уехавшие русские растворятся постепенно в другом мире. Не уехавшие по большей частью оскотинятся, или будут ликвидированы, или постараются слиться с окружающим ландшафтом.

Украинцы нигде не растворятся и будут годами и десятилетиями вести партизанскую войну и ждать помощи от вежливых и сочувствующих (очень!) западных политиков. Зеленский станет национальным героем. Не уверена, что живым. Украина продолжит упорное сопротивление, но всем в итоге надоест, хотя признаваться в этом будет считаться плохим тоном.

Это самый худший вариант. Но, к сожалению, наиболее вероятный. Я бы сейчас обратила б внимание на сцепки в этом сценарии. Не дать первому политику тихонько позвать - Volodya? Perestan bombit, mi tebya prostim. Шалун.

Ну и такое вот всё.

Как мы можем этому помешать?

Ну и вот характерный пример пропутинского комментария.

Между тем, в последние дни много писали о том, что Россия хочет снова вернуть к власти Виктора Януковича (советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на переговорах такого требования не было).

Дмитрий Стешин:

А вот и сюрприз от Путина: по слухам, Янукович летит в Минск из Внуково. Он порулит Украиной до выборов, потом его переизберут. И само существование Януковича будет ежесекундно напоминать всем - на Западе и на Украине, о государственном перевороте, который устроили бандеровцы на деньги Запада. И оспорить этот факт будет очень трудно.

Марат Баширов:

Януковича ненавидят на Украине и презирают за бегство и нерешительность в 2014 году. Но, это был избранный президент, которого свергли. Юридический статус у него пусть и старый, но он признавался Европой и нами. Задача Януковича исправить свою ошибку, назначить выборы и провести их, чтобы были избраны новый президент и депутаты Рады.

Андрей Перла:

К сожалению, "реанимация" Януковича - не обязательно сильный ход. Как бы не наоборот, его возвращение в украинскую политику означает, что пророссийская скамейка запасных не сформирована.

Владимир Корнилов:

Не знаю, в каком виде собираются использовать Януковича в переговорном процессе. Но в связи с его неожиданным появлением в повестке меня волнует только один вопрос: чтобы опять в каких-нибудь коридорах не возникла тема втискивания Донбасса в условный проект «хорошей Украины»

Остап Кармоди:

Зеленскому стоило выдвинуть встречное требование: Путин формально остаётся президентом РФ, но премьер-министром РФ назначается Порошенко.