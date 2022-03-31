Деньги победили Путина? Соцсети о заявлении Анны Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко, кажется, решила, что пора спасать свою карьеру на Западе - и выступила с осуждением войны.

Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе.

Наталия Осипова:

Еще одна деятельница культуры определилась, подумав месяц?

Мария Снеговая:

Вот, что санкции животворящие делают!

Олег Михайлов:

Удивительный кульбит: Анна Нетребко переобулась в воздухе.

Леонид Павлючик:

А я так надеялся, что она станет солисткой Донецкой оперы...

Виолетта Гройсман:

Месяц ей понадобился, чтоб заверить у нотариуса свои мысли.

А где маечка « На Берлин!!!»? У другого адвоката?

Бог дал человеку такой талант, а все остальное человеческое, включая достоинство, не доложил. Уж оставалась бы путинисткой до конца! Это можно было бы принять за убеждения.

Но нет, какие там убеждения?..

Василий Аленин:

Задушевные встречи с Путиным не заменят профессиональной карьеры.

Кирилл Шулика:

Просто она налоговый резидент Австрии, о чем упоминает в конце и ей надо уже начинать в Европе петь. То есть она подала российским властям сигнал, что ее пытают, моргнула типа. Так-то она нет, не подумайте чего, просто жить хочет в Вене, а не в какой-нибудь Ясиноватой или даже в Донецке.

Николай Подосокорский:

Интересно, теперь ей дадут жить и работать в Европе спокойно? Или единичного "покаяния" и "отречения" через соцсети далеко не достаточно? Как вообще стоит относиться к таким заявлениям, сделанным под колоссальным давлением?

Анастасия Демиденко:

Не могу этого не написать: Анна Нетребко совершила предательство в духе героини Оруэлла. Весь её ура-патриотизм оказался напыщенным и никчёмным пшиком. Дело не в иных взглядах, которые никто не вправе осуждать или оценивать. И даже не в бытовых потребностях, что тоже объяснимо. Это элементарная гадкая подлость.

Олег Царёв:

По человечески жаль Анну. Но покаяние не поможет. Многие этого ещё не поняли. Сейчас или они нас или мы их. Другого не будет. Просить, унижаться бессмысленно.

Захар Прилепин:

Не столько о Нетребко переживаю, сколько удивляюсь на Запад и его сияющий моральный облик.

Что они делают? Они заставляют людей отказываться от родителей.

«Скажи, что эта сука - тебе не мать! Скажи! Признай, что это не отец твой - а враг человечества! Ты не Родину предаёшь, а режим! Признавай! Ну!»

«Да, это не мать, а сука! Да, это не отец, а враг! Это не Родина, а режим!»

Нет, Анна.

Конечно, ты не от Путина отказалась, а от двухсот тысяч братьев, которые сейчас тянут ратную лямку на Украине. От ста миллионов русских людей, которые молятся о них. От необъятного прошлого Отечества, и его трудного будущего.

Некоторым хочется петь. Некоторым хочется жить. Некоторые выбирают петь. Некоторые выбирают смерть.

У всех свой выбор.

Но дело, повторимся, не в Нетребко, а в мировой ликующей подлости.

А как все эти лукавые либеральные институции смаковали времена сталинизма, когда дети отказывались от репрессированных отцов. Смотрите, взывали они, какой тоталитаризм, какая деспотия, какое обесчеловечивание! Что творили эти русские!

Смотрим и видим. Тоталитаризм и обесчеловечивание - сегодня и сейчас. Бесстыжие времена. Лжецы и фарисеи вершат свои дела.

У настоящих патриотов сейчас другой кумир, шахматист Сергей Карякин, поддерживающий Путина и "спецоперацию" несмотря на дисквалификацию ФИДЕ.

Антон Красовский:

Есть ничтожества, вроде Нетребки (фамилия говорит о ней всё), а есть герои, как Сергей Карякин.

Мне бы хотелось, чтоб все русские были, как он.

Егор Холмогоров:

Сергей Карякин настоящий русский герой. Верю, что он будет Чемпионом Мира. И он уже Чемпион Русского Мира, не только в шахматах, но и в твердости и верности Родине, которых, увы, хватает далеко не всем спортсменам.

Впрочем, американский театр пока не готов вернуть Анну на подмостки.

Александр Фридман:

«Вовремя предать — это не предать, а предвидеть». Эти слова из легендарного фильма «Гараж» Эльдара Рязанова принадлежат Сидорину, которого блистательно исполнил Валентин Гафт.

Вчера выдающаяся российская оперная певица Анна Нетребко осудила войну в Украине и открестилась от российского президента, в котором еще совсем недавно души не чаяла, а политику которого – в том числе и в Украине – считала правильной.

Сразу после вступления российских войск в Украину нью-йорская Metropolitan Oper потребовала от певицы занять позицию. Нетребко банально отмолчалась и с ней прекратили сотрудничество. Но российский блицкриг провалился, случились Мариуполь, Чернигов и Харьков, а Нетребко совсем не хочется закончить свою карьеру на сцене провинциальных городов России. Она хочет петь в Вене, Берлине, Париже, Милане и Нью-Йорке.

В Нью-Йорке в запоздалое «прозрение» Нетребко не поверили. К теме сотрудничества с ней там готовы вернуться в том случае, если певица на деле докажет свою позицию.

И это еще один пример истории, когда в итоге получилось предать, но не удалось предвидеть.

Александр Хургин:

Но вообще, конечно, мы слишком многого хотим от певиц. Певица - это грудь, нёбо, диафрагма, лёгкие. Певица - это всё, что угодно, только не мозги. Поэтому - ну что с неё взять?

Кстати. Я очень люблю трубу. Особенно джазовую. Ну, там Майлс Дэвис, Луи Армстронг, Диззи Гиллеспи, Чет Бейкер. Очень люблю трубачей. Как минимум, этих. И очень люблю короткий анекдот, который рассказал мне когда-то глвный дирижёр Днепропетровского симфонического оркестра, к большому моему сожалению, давно покойный Слава Блинов. Он хорошо знал и понимал музыкантов, поэтому и дирижёром был хорошим. Анекдот такой: "Проститутка вышла замуж за трубача и через неделю опустилась до его уровня". То же и с Нетребко.

Ну, простите меня, трубачи. И Славу простите.