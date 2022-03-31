Деньги победили Путина? Соцсети о заявлении Анны Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко, кажется, решила, что пора спасать свою карьеру на Западе - и выступила с осуждением войны.
Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе.
Еще одна деятельница культуры определилась, подумав месяц?
Вот, что санкции животворящие делают!
Удивительный кульбит: Анна Нетребко переобулась в воздухе.
А я так надеялся, что она станет солисткой Донецкой оперы...
Месяц ей понадобился, чтоб заверить у нотариуса свои мысли.
А где маечка « На Берлин!!!»? У другого адвоката?
Бог дал человеку такой талант, а все остальное человеческое, включая достоинство, не доложил. Уж оставалась бы путинисткой до конца! Это можно было бы принять за убеждения.
Но нет, какие там убеждения?..
Задушевные встречи с Путиным не заменят профессиональной карьеры.
Просто она налоговый резидент Австрии, о чем упоминает в конце и ей надо уже начинать в Европе петь. То есть она подала российским властям сигнал, что ее пытают, моргнула типа. Так-то она нет, не подумайте чего, просто жить хочет в Вене, а не в какой-нибудь Ясиноватой или даже в Донецке.
Интересно, теперь ей дадут жить и работать в Европе спокойно? Или единичного "покаяния" и "отречения" через соцсети далеко не достаточно? Как вообще стоит относиться к таким заявлениям, сделанным под колоссальным давлением?
Не могу этого не написать: Анна Нетребко совершила предательство в духе героини Оруэлла. Весь её ура-патриотизм оказался напыщенным и никчёмным пшиком. Дело не в иных взглядах, которые никто не вправе осуждать или оценивать. И даже не в бытовых потребностях, что тоже объяснимо. Это элементарная гадкая подлость.
По человечески жаль Анну. Но покаяние не поможет. Многие этого ещё не поняли. Сейчас или они нас или мы их. Другого не будет. Просить, унижаться бессмысленно.
Не столько о Нетребко переживаю, сколько удивляюсь на Запад и его сияющий моральный облик.
Что они делают? Они заставляют людей отказываться от родителей.
«Скажи, что эта сука - тебе не мать! Скажи! Признай, что это не отец твой - а враг человечества! Ты не Родину предаёшь, а режим! Признавай! Ну!»
«Да, это не мать, а сука! Да, это не отец, а враг! Это не Родина, а режим!»
Нет, Анна.
Конечно, ты не от Путина отказалась, а от двухсот тысяч братьев, которые сейчас тянут ратную лямку на Украине. От ста миллионов русских людей, которые молятся о них. От необъятного прошлого Отечества, и его трудного будущего.
Некоторым хочется петь. Некоторым хочется жить. Некоторые выбирают петь. Некоторые выбирают смерть.
У всех свой выбор.
Но дело, повторимся, не в Нетребко, а в мировой ликующей подлости.
А как все эти лукавые либеральные институции смаковали времена сталинизма, когда дети отказывались от репрессированных отцов. Смотрите, взывали они, какой тоталитаризм, какая деспотия, какое обесчеловечивание! Что творили эти русские!
Смотрим и видим. Тоталитаризм и обесчеловечивание - сегодня и сейчас. Бесстыжие времена. Лжецы и фарисеи вершат свои дела.
У настоящих патриотов сейчас другой кумир, шахматист Сергей Карякин, поддерживающий Путина и "спецоперацию" несмотря на дисквалификацию ФИДЕ.
Есть ничтожества, вроде Нетребки (фамилия говорит о ней всё), а есть герои, как Сергей Карякин.
Мне бы хотелось, чтоб все русские были, как он.
Сергей Карякин настоящий русский герой. Верю, что он будет Чемпионом Мира. И он уже Чемпион Русского Мира, не только в шахматах, но и в твердости и верности Родине, которых, увы, хватает далеко не всем спортсменам.
Впрочем, американский театр пока не готов вернуть Анну на подмостки.
«Вовремя предать — это не предать, а предвидеть». Эти слова из легендарного фильма «Гараж» Эльдара Рязанова принадлежат Сидорину, которого блистательно исполнил Валентин Гафт.
Вчера выдающаяся российская оперная певица Анна Нетребко осудила войну в Украине и открестилась от российского президента, в котором еще совсем недавно души не чаяла, а политику которого – в том числе и в Украине – считала правильной.
Сразу после вступления российских войск в Украину нью-йорская Metropolitan Oper потребовала от певицы занять позицию. Нетребко банально отмолчалась и с ней прекратили сотрудничество. Но российский блицкриг провалился, случились Мариуполь, Чернигов и Харьков, а Нетребко совсем не хочется закончить свою карьеру на сцене провинциальных городов России. Она хочет петь в Вене, Берлине, Париже, Милане и Нью-Йорке.
В Нью-Йорке в запоздалое «прозрение» Нетребко не поверили. К теме сотрудничества с ней там готовы вернуться в том случае, если певица на деле докажет свою позицию.
И это еще один пример истории, когда в итоге получилось предать, но не удалось предвидеть.
Но вообще, конечно, мы слишком многого хотим от певиц. Певица - это грудь, нёбо, диафрагма, лёгкие. Певица - это всё, что угодно, только не мозги. Поэтому - ну что с неё взять?
Кстати. Я очень люблю трубу. Особенно джазовую. Ну, там Майлс Дэвис, Луи Армстронг, Диззи Гиллеспи, Чет Бейкер. Очень люблю трубачей. Как минимум, этих. И очень люблю короткий анекдот, который рассказал мне когда-то глвный дирижёр Днепропетровского симфонического оркестра, к большому моему сожалению, давно покойный Слава Блинов. Он хорошо знал и понимал музыкантов, поэтому и дирижёром был хорошим. Анекдот такой: "Проститутка вышла замуж за трубача и через неделю опустилась до его уровня". То же и с Нетребко.
Ну, простите меня, трубачи. И Славу простите.
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