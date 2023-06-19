Депортированный из Польши бывший сотрудник ФСБ сообщил о побеге

Бывший сотрудник управления ФСБ по Дагестану Эмран Наврузбеков, депортированный в Россию из Польши, сообщил, что ему удалось совершить побег. Вскоре после этого он перестал выходить на связь. Об этом сообщает центр "Досье".

Наврузбеков, как утверждается, написал корреспонденту "Досье" 18 июня, сообщив, что накануне его привезли в Москву из Калингинграда, и в тот же день он смог скрыться.

"Помогите, я уже не знаю, что мне делать. Клянусь, я никого не хочу подставить, но мне уже кушать нечего", – сказал Наврузбеков в голосовом сообщении, которое он прислал "Досье". По его словам, он вышел на связь, находясь "в поле в 70 километрах от Шереметьево". "Досье" попытался выяснить его местонахождение, но он перестал отвечать на сообщения, а вскоре его телефон был отключён. Владельцем телефона, с которого он писал, оказался рабочий агрофермы, которая действительно располагается в 70 километрах от московского аэропорта Шереметьево. Тот написал "Досье", что "Эмрана забрали", и попросил больше не писать. Имелось ли в виду, что Наврузбекова вновь задержали, он не уточнил.

Эмран Наврузбеков покинул Россию в 2017 году и запросил политическое убежище в Польше. Он получил отказ, обжаловал его и в октябре 2022 вновь попросил убежища. В интервью Gulagu.net прошлой зимой Наврузбеков в частности рассказал, как в Дагестане фабрикуются дела о терроризме и об убийствах не имеющих отношения к террору людей под видом террористов. В интервью "Кавказ.Реалиям" Наврузбеков утверждал, что в 2017 году начальство хотело направить его в Турцию "для сбора информации и противодействия эмигрировавшим туда оппозиционным активистам и находящимся в розыске уроженцам Дагестана, Чечни и других республик".

17 мая 2023 года Наврузбекова поместили в Польше под арест из-за возможного нарушения правил поведения в лагере для беженцев, где он жил. Сам он утверждал, что незадолго до этого отдал руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину "500 файлов закрытой информации, чтобы он передал ее в Гаагский трибунал". Наврузбекова поместили в центр для иностранцев в Пшемысле, откуда 6 июня вывезли и депортировали в Россию, не дожидаясь рассмотрения его жалобы на решение о депортации. Представители властей Польши заявили, что его информация и рассказы о себе не соответствуют действительности. При этом супруга Наврузбекова и двое их детей получили убежище в Польше.

Эмрана Наврузбекова передали российским правоохранительным органам на пограничном пункте в Калининградской области. Суд в Калининграде арестовал его на 10 суток, обвинив в том, что он выражался нецензурной бранью на границе. За полчаса до предполагаемого освобождения, по словам Наврузбекова, к нему в изолятор временного содержания в Калининграде приехали пять сотрудников силовых структур, которые забрали его, чтобы отвезти в Москву, а затем, по всей видимости, в Дагестан. По прилёте в Шереметьево, как он сказал "Досье", Наврузбекову удалось бежать, воспользовавшись такси.