Польша депортировала экс-сотрудника ФСБ, просившего убежища

Польша депортировала в Россию бывшего сотрудника контрразведывательного подразделения управления ФСБ по Дагестану Эмрана Наврузбекова, который бежал из страны в 2017 году, публично рассказал о фабрикации ведомством "террористических дел", а затем попросил у польских властей политического убежища.

Суд в Польше посчитал, что бывший сотрудник ФСБ представляет угрозу для безопасности страны.

По словам жены Наврузбекова, которая находится в Польше, правоохранительные органы страны не стали дожидаться рассмотрения судом жалобы на решение о депортации, поданной её мужем. При этом самой Наврузбековой и детям супругов убежище было предоставлено.

По данным телеграм-канала SOTA, после того, как Эмран Наврузбеков был передан российской стороне на границе с Калининградской областью, с ним пропала связь. Адвокат депортированного дагестанца Карина Москаленко считает, что в России ему грозит смерть.

Ранее Наврузбеков дважды просил политического убежища в Польше. Получив на первое прошение отказ, он обжаловал его. С октября прошлого года бывший сотрудник ФСБ находился в лагере для беженцев в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны. 17 мая Наврузбеков был задержан. Причиной стало предполагаемое нарушение им правил поведения в лагере и не подчинение требованиям сотрудников полиции. Задержанный свою вину отрицал.