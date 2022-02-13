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Депутат Госдумы из Чечни назвал главу Мещанского района Москвы "уродом"

Адам Делимханов

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, недавно привлекший внимание угрозами расправой в адрес семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, позвонил главе Совета депутатов Мещанского района Москвы, члену "Единой России" Александру Закускину, и назвал его "уродом". Видео телефонного звонка опубликовано в соцсетях.

Поводом для оскорблений послужило нападение Закускина на 68-летнюю чеченку Салиму Юсупхаджиеву, торговавшую колбасой у мечети на проспекте Мира в Москве. По словам Юсупхаджиевой, Закускин стал пинать ее ящик, пообещал "депортировать в Чечню", а затем, как она утверждает, распылил ей в лицо перцовый баллончик, - сообщает Кавказ.Реалии.

"Такие не достойны вообще быть в этой партии ["Единая Россия]. Сейчас такой резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили о каких-то террористах, экстремистах и о тех, кто предает эту страну, это был бы один момент", - сказал Делимханов, который ранее угрожал Янгулбаевым тем, что им "отрежут головы" за деятельность, которую власти Чечни считают пособничеством терроризму. Угроз в адрес Закускина Делимханов, который сам входит во фракцию "Единая Россия", не высказывал.

В ходе разговора Закускин заверил депутата, что извинится перед пострадавшей и "приложит все усилия", чтобы загладить свою вину.

По данным ЧГТРК "Грозный", в отношении Закускина по запросу уполномоченного по правам человека Чечни будет проведена прокурорская проверка.

Как утверждает издание Baza, после публикации разговора с Делимхановым Закускину начали поступать угрозы. Неизвестные пишут ему, что ему "отрежут голову". Глава Мещанского района, как пишет Baza, написал заявление в полицию, а также сменил место проживания.

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