Правозащитники просят Терешкову проверить угрозы отрезать головы

Группа правозащитников обратилась к главе комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой из-за высказываний депутата от Чечни Адама Делимханова, который публично пригрозил "отрезать головы" членам семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, которые критикуют чеченские власти.

Авторы обращения, опубликованного на сайте "Мемориала" (организация объявлена в России "иностранным агентом"), попросили Терешкову обсудить высказывания Делимханова, которые, по их словам, "принижают высокий авторитет депутатов Госдумы" на ближайшем заседании комиссии. Они просят указать депутату от Чечни на "допущенные ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей".

"Обещать (призывать) действовать столь примитивным способом – отделяя голову от туловища – недостойно высокого звания депутата Государственной Думы Российской Федерации, государства, обладающего разнообразными высокими технологиями", – считают авторы обращения. Однако, как отмечают они, "возможно, если бы речь шла об обещаниях или призывах убить кого-либо с помощью радиоактивного вещества (например, полония-210), ингибитора холинэстеразы (в просторечии, "Новичок") или, на худой случай, из огнестрельного оружия (например, из золотого пистолета), это вряд ли противоречило бы принятым представлениям о депутатской этике", – говорится в обращении правозащитников и журналистов к главе комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой.

Среди подписавших обращение правозащитники Олег Орлов, Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина, Сергей Давидис, Елена Шахова и другие.

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, они стоят за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. Делимханов также пригрозил убийством тем, кто переведет его заявление с чеченского языка на русский. В Госдуме считают, что угрозы депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверить Генеральная прокуратура.

В Кремле заявили, что оценку словам Делимханова должна дать фракция "Единой России" в Госдуме и комиссия по этике. "Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", – заявил пресс-секретарь Путина.