Депутат Госдумы попросил проверить антивоенный альбом Влади

Депутат Государственной думы России от партии "Единая Россия" Андрей Альшевских заявил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить на нарушение законодательства новый альбом участника группы "Каста" рэпера Влади. На запись в телеграм-канале единоросса обратила внимание издание "Медуза".

По мнению депутата, альбом "Длится февраль" вышедший 9 декабря "переполнен презрением к Отечеству и к Вооруженным Силам", а Влади пытается "урвать дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности". Альшевских назвал антивоенную пластинку "творческой шелухой", которая оскорбляет подвиг воинов, а тексты песен "нудными" и "словоблудливыми". "Если музыкант в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители примут меры." - написал депутат.

Ранее музыкальный сервис VK Music от социальной сети "ВКонтакте" не стал делать традиционное для пятничных новинок промо для альбома Влади. Отмечается, что ни один трек с пластинки не попал в раздел "Новинки" и в плейлисты от сервиса. Сам рэпер прокомментировал свой новый альбом так: "Ну что. Вот такое мы с вами застали. Жили, росли, облагораживали себя внутри, окультуривали внешне, а оказалось, что наши жизни и не нужны. А нужно Величие. Зачем оно и что с ним делать — да просто, чтоб было."

24 февраля в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину Влади публично осудил агрессию России.

7 июля издание "Фонтанка" опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления запрещены в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.