Депутат Госдумы призвал к "скорейшему завершению СВО"

России необходимо "скорейшее завершение СВО (специальная военная операция - официальное наименование войны в Украине)", поскольку экономика не выдержит длительного продолжения боевых действий, заявил в интервью "Континент-Сибирь" депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов. Внимание на это обратило в частности издание "Агентство". Оно отмечает, что это, вероятно, первое подобное заявление, сделанное депутатом Госдумы.

Депутат отметил, что так называемая спецоперация уже продолжается дольше, чем Великая Отечественная война, но при этом заявил: "Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом". Каким образом можно было бы за короткое время достичь "победы", он не уточнил.

Журналисты спросили Сулейманова, как возможное прекращение мирных переговоров скажется на состоянии российского бюджета. По словам депутата, расходы федерального бюджета на оборону и безопасность (40% от общего объема) приводят к росту инфляции и сокращению социальных расходов и инвестиций, а товары военного сектора не имеют потребительской ценности.

"Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо. (...) При этом принять бюджет с уменьшением военных расходов - дело не самое сложное. А что будет с людьми, занятыми в оборонке? С теми, кто сейчас под ружьём? Миллион человек вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация? Проблем меньше не станет", - считает Сулейманов.

61-летний Ренат Сулейманов избирался в Госдуму от Новосибирской области. Ранее он, как и подавляющее большинство депутатов, неоднократно публично поддерживал российское вторжение в Украину, за что был включен в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. Интервью Сулейманова вышло на фоне предстоящих осенью выборов в Государственную думу.