Депутат из Коми попросил Путина издать указ об окончании мобилизации

Депутат Государственного совета Коми, внесённый в реестр "иноагентов" Виктор Воробьев написал обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием опубликовать указ об окончании мобилизации. Фотографию документа Воробьев выложил в своем телеграм-канале.

Воробьев отметил, что как юрист считает, что без публикации указа военкоматы могут продолжить мобилизовывать граждан, при необходимости ссылаясь в судах на действующий документ о мобилизации от 21 сентября. При этом у мобилизованных, оспаривающих свой призыв, не будет возможности привести в качестве аргумента указ об окончании мобилизации.