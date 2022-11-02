Депутат из Коми попросил Путина издать указ об окончании мобилизации

Депутат Государственного совета Коми, внесённый в реестр "иноагентов" Виктор Воробьев написал обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием опубликовать указ об окончании мобилизации. Фотографию документа Воробьев выложил в своем телеграм-канале.
Воробьев отметил, что как юрист считает, что без публикации указа военкоматы могут продолжить мобилизовывать граждан, при необходимости ссылаясь в судах на действующий документ о мобилизации от 21 сентября. При этом у мобилизованных, оспаривающих свой призыв, не будет возможности привести в качестве аргумента указ об окончании мобилизации.
- Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября доложил Путину, что мобилизация окончена, так как задача по призыву 300 тысяч человек была выполнена. "Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал тогда Шойгу.
- Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право снова начать призыв.
- 31 октября Минобороны сообщило о завершении "мероприятий частичной мобилизации" и прекращении выдачи повесток. При этом в ведомстве не уточнили, будут ли аннулированы уже выданные повестки.
- На пресс-конференции 31 октября президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов заявил, что не задумывался о том, "нужен ли официальный указ для завершения мобилизации", и сказал, что посоветуется с юристами. 1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что юристы считают, что "такой документ не нужен".
- Виктор Воробьев стал депутатом Госсовета Коми в 2021 году. Он известен последовательной критикой республиканских властей и, в частности, главы республики Владимира Уйбы. 1 апреля 2022 года Минюст внес Виктора Воробьева в реестр "иноагентов". Он стал первым региональным депутатом в России с таким статусом.
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