С начала мобилизации погибли более ста призванных на фронт россиян 

С 21 сентября, со дня объявления в России так называемой частичной мобилизации, погибли более ста призванных на фронт по этой процедуре россиян, утверждает издание "Новая газета Европа", ссылаясь на официально подтверждённые случаи гибели.
Реальное количество погибших мобилизованных может быть существенно выше, отметили в редакции, подчеркнув, что включали в статистику только хорошо проверенную информацию, и не включали в неё погибших добровольцев или контрактников.
Больше всего погибших мобилизованных, по данным "Новой газеты", из Свердловской области - 24 человека. На втором месте - Челябинская область, из которой 13 погибших.
При этом 23 мобилизованных, о чьей смерти известно из официальных источников, погибли даже не доехав до фронта. Причинами их смерти становились драки, злоупотребление алкоголем и наркотиками, самоубийства и несчастные случаи.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее, правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
- С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины. Иногда между призывом по мобилизации и сообщением о гибели проходит меньше трёх недель.
- 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. По его словам, из запаса были призваны 300 тысяч человек, 82 тысячи из них отправлены на фронт. После этого Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации, однако не подписал соотвествующий указ. Правозащитники обращают внимание на то, что несмотря на заявление президента России, юридически мобилизация не остановлена.
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