С начала мобилизации погибли более ста призванных на фронт россиян 

С 21 сентября, со дня объявления в России так называемой частичной мобилизации, погибли более ста призванных на фронт по этой процедуре россиян, утверждает издание "Новая газета Европа", ссылаясь на официально подтверждённые случаи гибели.

Реальное количество погибших мобилизованных может быть существенно выше, отметили в редакции, подчеркнув, что включали в статистику только хорошо проверенную информацию, и не включали в неё погибших добровольцев или контрактников.

Больше всего погибших мобилизованных, по данным "Новой газеты", из Свердловской области - 24 человека. На втором месте - Челябинская область, из которой 13 погибших.

При этом 23 мобилизованных, о чьей смерти известно из официальных источников, погибли даже не доехав до фронта. Причинами их смерти становились драки, злоупотребление алкоголем и наркотиками, самоубийства и несчастные случаи.