Депутат: книги с изображением Гитлера останутся в магазинах

Поправки в закон против отождествления роли СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны не запрещают использовать атрибутику или изображения вождей Третьего рейха, формирующих негативное отношение к идеологии нацизма и не содержащих его пропаганды или оправдания. Об этом "Коммерсанту" заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

После вступления закона в силу торговые сети начали убирать из продажи книги с изображением Гитлера, опасаясь, что их могут изъять. "Я удивилась, узнав какое количество литературы у нас выпускается с крупными портретами Гитлера на обложке. Но, если книга называется, предположим: "Как Гитлер развязал войну", безусловно, нет никаких признаков пропаганды, оправдания нацизма и его главного идеолога. Тогда нечего и изымать", - пояснила Ямпольская, добавив, что "в спорных случаях будет назначаться экспертиза".

Ранее Российский книжный союз, Российское историческое общество, Гильдия продюсеров России и Российская библиотечная ассоциация обратились в Минюст с просьбой пояснить, как именно применяться закон против реабилитации нацизма и какие книги необходимо убрать из книжных магазинов. Минюст готовит соответствующие пояснения. Пока же, как пояснила коммерческий директор книжной сети "Амиталь" Татьяна Ларина, все книги с изображением Гитлера сняты с продажи "во избежание каких-либо проблем".