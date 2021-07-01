Путин запретил отождествлять СССР с Рейхом и публиковать портреты нацистов

Президент России Владимир Путин подписал в четверг несколько принятых ранее парламентом законов, в том числе касающихся исторической памяти.

В частности, новые поправки к закону "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне" запрещают публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Они также запрещают отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом" и "гуманитарную миссию" Красной армии при освобождении стран Европы.

Ещё один пакет поправок к тому же закону и закону о противодействии экстремистской деятельности приравнял к экстремистским изображения "руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала" - в частности, нацистской партии и СС - а также "руководителей организаций, сотрудничавших с ними" (перечень этих организаций в законе отсутствует). Исключения - "случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма".

Санкции за нарушения этих норм пока не установлены.

Ряд историков критиковал предлагаемые поправки, считая, что они ограничат свободную историческую дискуссию - в частности о роли СССР, заключившего с Германией так называемый пакт Молотова-Риббентроппа, в развязывании Второй мировой войны.

Путин неоднократно обращается в своих выступлениях к теме войны, критикуя страны Запада за ряд исторических трактовок. На параде 9 мая 2021 года российский президент заявил, что в решающий период Второй мировой войны советский народ был "один" в борьбе против нацизма, хотя с июня 1941 года СССР воевал против Германии в союзе с Британией, а затем и с США и другими странами.