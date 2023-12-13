Депутат Луговой выложил в сеть адрес осудившей войну журналистки

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой опубликовал в своём телеграм-канале домашний адрес научной журналистки и писательницы Аси Казанцевой, ранее выступившей против войны с Украиной.

Публикацию Луговой сопроводил подписью: "Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны – это самый страшный грех". Телеграм-канал "ЧТД" отмечает при этом, что депутат, выложив адрес Казанцевой, воспользовался сервисом "Глаз бога", который в России запрещён.

Комментируя произошедшее, Ася Казанцева подчеркнула, что действия Лугового являются противоправными согласно российскому законодательству. "Хорошая новость в том, что там четыре адреса, всё это просто те места, куда я когда-либо в последние годы заказывала доставку пиццы, жила я только по одному из них и довольно давно", – добавила при этом журналистка.

Вечером издание "Агентство.Медиа" сообщило, что персональные данные Казанцевой из поста удалены, однако все прочие осуждающие высказывания остались.

Несколько дней назад московский книжный магазин "Читай-город" отменил презентацию новой книги Казанцевой "Откуда берутся дети?", мотивировав это заботой о безопасности автора и всех, кто собирался прийти на мероприятие. "Никакой общественно-политической позиции этим решением "Читай-город" не выражает", - заявили также в администрации сети магазинов.