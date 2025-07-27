Депутат Милонов предлагает "разыгрывать" право продавать алкоголь

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов считает необходимым ввести в России "фиксированное" количество магазинов, которые имеют право продавать алкогольные напитки.

"Я считаю, что мы должны вводить квоты на алкогольные магазины, и пусть они дерутся, рвут друг друга зубами за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы. Можно даже разыгрывать право продавать алкоголь через аукционы и рассчитывать, к примеру, один магазин на условные 10 тысяч населения. Необходимо выработать меры", — заявил Милонов в интервью "Ленте.Ру".

Милонов поддержал предложение по сокращению часов продажи алкоголя магазинами. При этом он добавил, что в таких инициативах не хватает поддержки на государственном уровне.

"Постепенно сократить" часы продажи алкоголя предложил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Согласно этому предложению, время продажи спиртного в России должно сокращаться "на один час в год". Оптимальным временем продажи алкогольных напитков Рыбальченко считает промежуток между 11 и 19 часами. Он также выступает за ограничение продажи алкоголя в праздничные и выходные дни.