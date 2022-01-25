Депутат парламента Забайкалья призвал расстреливать зоозащитников 

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов призвал "ставить к стенке" зоозащитников, поскольку они являются "пятой колонной" и не дают уничтожать бродячих собак. Чиновник выступил за введение соответствующих законов.

Михайлова цитирует портал "Чита.Ру", журналисты которого взяли у депутата интервью. Во время беседы чиновник заявил, что "зоозащитники угрожают безопасности России", и что "надо разобраться, откуда у них деньги на свою деятельность". Как считает депутат, "это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак".

"То, что животных нельзя убивать, - абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал", - резюмировал Михайлов, добавив, что "жил в деревне, где собак всю жизнь отстреливали, а шкуры пускали на унты". При этом, по мнению депутата, "неважно - агрессивная собака или нет".

Александр Михайлов, 65-летний уроженец села Энгорок Хилокского района Забайкальского края, является депутатом местного парламента от "Партии пенсионеров России".

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым подготовить предложения по ужесточению законодательства в сфере контроля за бродячими животными. Это произошло на фоне нескольких резонансных случаев нападений на людей бродячих собак в Забайкальском крае.

Согласно действующему закону "Об ответственном обращении с животными", принятому в 2018 году, "стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением агрессивных особей". В законе также предусмотрено содержание животных без владельцев в приюте "до конца жизни или возможность их возврата на прежние места обитания при отсутствии немотивированной агрессии".

Зоозащитники опасаются, что ужесточение законодательства нужно властям для того, чтобы снять с себя ответственность по уходу за бездомными животными и иметь возможность просто уничтожать их.