Депутат после слов о "пинках" "Ахмата" заявил, что его сайт взломали

На сайте движения "Патриоты России", которое возглавляет депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Геннадий Семигин, 29 сентября был опубликован текст за подписью пресс-службы движения в поддержку действий сына главы Чечни Адама Кадырова.
Тот избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. В опубликованном от имени движения тексте содержалось одобрение поступка несовершеннолетнего сына Кадырова, который, как говорилось в тексте, поступил по "законам военного времени". В тексте содержался призыв брать с сына Кадырова пример. "Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Кадырова, то возможно батальону "Ахмат" не пришлось бы пинками загонять военнослужащих ВС РФ на поле боя" - говорилось в тексте.
На публикацию первым обратил внимание провоенный блогер Юрий Котенок, а за ним и другие так называемые патриотические блогеры. Большая их часть выразила возмущение публикацией.
Утром в понедельник текст пропал с сайта "Патриотов России". Вскоре после этого Семигин написал в телеграм-канале, что в отношении него "была совершена диверсия", а сайт его движения был "взломан", причём злоумышленники "разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции". Семигин заявил, что ни он, ни пресс-служба движения не имеют отношения к публикации. Как он на самом деле оценивает поступок Адама Кадырова, и загоняют ли в действительности отряды "Ахмата" солдат на фронт, он не написал.
При этом сайт "Патриотов России" по-прежнему работает, все его материалы доступны. Семигин же утверждает, что сайт недоступен.
- 16 августа уполномоченный по правам человека в Чечне заявил, что Журавель рассказал ему об избиении 15-летним сыном Рамзана Кадырова Адамом. Представители правоохранительных органов никак не отреагировали на это и не объяснили, как постороннее лицо могло попасть в СИЗО и избить арестованного. Рамзан Кадыров до недавнего времени также не комментировал произошедшее, но 25 сентября глава Чечни опубликовал в сети видео избиения, публично одобрив действия своего сына. "Побил и правильно сделал", - написал Кадыров о поступке Адама, добавив, что гордится им.
- После появления ролика ни государственные СМИ, ни официальные представители российских правоохранительных органов не комментировали действия Адама Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов и вовсе попросил не говорить с ним об инциденте, а на уточняющий вопрос, почему он не будет давать комментарий, Песков ответил: "Не хочу". Ряд правозащитников заявили о намерении направить в прокуратуру и Следственный комитет заявления о проверке действий Кадырова-младшего на предмет нарушения российского законодательства. Никаких проверок по факту избиения Никиты Журавеля на данный момент не проводится. 28 сентября президент Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым.
- "Ахмат" - общее название ряда подразделений, дислоцированных в Чечне, укомплектованных уроженцами этой республики и в настоящее время воюющих на территории Украины.
- Российские политики ранее неоднократно заявляли о взломе своих ресурсов в случае, если опубликованные на них заявления вызывали скандал. В частности, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о взломе своего твиттера после публикации в нём расистского мема с Бараком Обамой.
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