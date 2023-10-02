Депутат после слов о "пинках" "Ахмата" заявил, что его сайт взломали

На сайте движения "Патриоты России", которое возглавляет депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" Геннадий Семигин, 29 сентября был опубликован текст за подписью пресс-службы движения в поддержку действий сына главы Чечни Адама Кадырова.

Тот избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. В опубликованном от имени движения тексте содержалось одобрение поступка несовершеннолетнего сына Кадырова, который, как говорилось в тексте, поступил по "законам военного времени". В тексте содержался призыв брать с сына Кадырова пример. "Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Кадырова, то возможно батальону "Ахмат" не пришлось бы пинками загонять военнослужащих ВС РФ на поле боя" - говорилось в тексте.

На публикацию первым обратил внимание провоенный блогер Юрий Котенок, а за ним и другие так называемые патриотические блогеры. Большая их часть выразила возмущение публикацией.

Утром в понедельник текст пропал с сайта "Патриотов России". Вскоре после этого Семигин написал в телеграм-канале, что в отношении него "была совершена диверсия", а сайт его движения был "взломан", причём злоумышленники "разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции". Семигин заявил, что ни он, ни пресс-служба движения не имеют отношения к публикации. Как он на самом деле оценивает поступок Адама Кадырова, и загоняют ли в действительности отряды "Ахмата" солдат на фронт, он не написал.

При этом сайт "Патриотов России" по-прежнему работает, все его материалы доступны. Семигин же утверждает, что сайт недоступен.