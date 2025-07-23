Депутат в день своей смерти 11 раз проголосовал в Госдуме

Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Тарасенко на пленарном заседании 22 июля 11 раз проголосовал по различным вопросам, в последний раз голосование было зафиксировано примерно за час до того, как в ходе этого же заседания было объявлено о его смерти. Внимание на это обратила Русская служба Би-би-си.

Из личной карточки депутата следует, что в день смерти от его имени был подан голос за закон "О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях", а также за законопроект, который позволяет жёнам погибших участников войны в Украине пользоваться их транспортными средствами до вступления в наследство.

При этом за вызвавший большой резонанс законопроект о штрафах за поиск в интернете признанных экстремистскими материалов депутат уже не голосовал. Как пишет Би-би-си, "к третьему чтению закона о поиске экстремистских материалов новость о его смерти, судя по всему, дошла до Думы, так что за этот закон от его имени голосовать не стали". Сразу после голосования глава Госдумы Вячеслав Володин объявил о смерти коллеги, сказав: "Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее".

Би-би-си отмечает, что подобные случаи фиксировались в Думе и ранее - "в Госдуме объясняли, что пропускающие заседание по болезни депутаты передают коллегам свою карточку для голосования и те голосуют за них". В 2021 году "Медуза" писала сразу о трёх случаях, похожих на историю Тарасенко. В частности, старшая сестра бывшего министра обороны Сергея Шойгу умерла 10 июня 2021 года, однако, по данным протоколов, голосовала на заседаниях Думы 8 и 9 июня. В январе 2021 года, в день своей смерти "голосовал" депутат-коммунист Ваха Агаев, а в декабре 2020 за два дня до смерти - другой коммунист Валентин Шурчанов.

Зампред комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко при этом сказал "Коммерсанту", что голосование от имени Тарасенко связано с "техническим сбоем".

В регламенте Думы говорится, что "соблюдение требования о необходимости личного голосования депутата Государственной Думы как существенный элемент надлежащего порядка принятия федеральных законов является обязательным", а в случае отсутствия по уважительной причине депутат должен отразить свою позицию "в заявлении на имя Председателя Государственной Думы", а не просить коллегу голосовать своей карточкой.