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Депутата Мосгордумы не стали лишать статуса адвоката за акцию 23 января

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин

Адвокатская палата отклонила представление Министерства юстиции России о лишении статуса адвоката депутата Московской городской думы от партии КПРФ Евгения Ступина. Об этом сообщает "МБХ медиа". Ведомство требовало лишить политика адвокатского статуса из-за его участия в протестной акции 23 января.

Чиновники Минюста посчитали, что участие Ступина в митинге является "правонарушением, которое порочит честь и достоинство адвоката, наносит ущерб авторитету адвокатуры". Депутат уточнил, что не получает зарплату в Мосгордуме. Основной источник его дохода это адвокатская деятельность.

За акцию 23 января Ступин был оштрафован на 20 тысяч рублей. Его признали виновным по административной статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

  • 23 и 31 января в России прошли протестные митинги против действующей власти и в поддержку политика Алексея Навального, которого задержали сразу по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после предполагаемого отравления "Новичком".

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