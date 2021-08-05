Депутата Мосгордумы не стали лишать статуса адвоката за акцию 23 января

Адвокатская палата отклонила представление Министерства юстиции России о лишении статуса адвоката депутата Московской городской думы от партии КПРФ Евгения Ступина. Об этом сообщает "МБХ медиа". Ведомство требовало лишить политика адвокатского статуса из-за его участия в протестной акции 23 января.

Чиновники Минюста посчитали, что участие Ступина в митинге является "правонарушением, которое порочит честь и достоинство адвоката, наносит ущерб авторитету адвокатуры". Депутат уточнил, что не получает зарплату в Мосгордуме. Основной источник его дохода это адвокатская деятельность.

За акцию 23 января Ступин был оштрафован на 20 тысяч рублей. Его признали виновным по административной статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

23 и 31 января в России прошли протестные митинги против действующей власти и в поддержку политика Алексея Навального, которого задержали сразу по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после предполагаемого отравления "Новичком".