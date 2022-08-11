Депутата Заксобрания Петербурга осудили на 9 лет по делу о взятке

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего петербургского депутата Романа Коваля к 9 годам колонии и штрафу в 35 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки за внесение поправок в бюджет города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.
Обвинение просило для депутата-единоросса и родственника бывшего вице-губернатора Игоря Дивинского 14 лет колонии строгого режима и 88 миллионов рублей штрафа. В декабре 2020 года Коваль дал признательные показания, но позже отказался от от них. Он сказал, что признался в махинациях, потому что адвокат убедил его в правильности такого решения.
Это не первый петербургский депутат, который оказался под следствием из-за поправок в бюджет. В 2018 году с аналогичным обвинением столкнулась бывший депутат от "Единой России" Светлана Нестерова. Ее приговорили к 5 годам колонии общего режима.
- Роман Коваль был задержан в конце июля 2020 года. По версии следствия, с 2018 по 2020 год он получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль Ауди Q7) на общую сумму более 16 миллионов рублей.
- За вознаграждение депутат должен был внести поправки в закон о бюджете города и помочь выделить деньги "определенным государственным бюджетным учреждениям". Размер взятки составил 20% от суммы выделенных бюджетных средств. Во время задержания у Коваля были четыре сумки с вещами, наличные в размере 2,5 миллионов рублей, трёх тысяч евро, полутора тысяч долларов США, а также банковские карты. Следствие полагает, что он пытался скрыться, узнав о задержании помощника.
- Андрея Гришина задержали тогда же сразу же после получения двух миллионов рублей от предпринимателя. Следствие считает, что деньги - часть взятки Ковалю.
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