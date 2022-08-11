Депутата Заксобрания Петербурга осудили на 9 лет по делу о взятке

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего петербургского депутата Романа Коваля к 9 годам колонии и штрафу в 35 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки за внесение поправок в бюджет города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Обвинение просило для депутата-единоросса и родственника бывшего вице-губернатора Игоря Дивинского 14 лет колонии строгого режима и 88 миллионов рублей штрафа. В декабре 2020 года Коваль дал признательные показания, но позже отказался от от них. Он сказал, что признался в махинациях, потому что адвокат убедил его в правильности такого решения.

Это не первый петербургский депутат, который оказался под следствием из-за поправок в бюджет. В 2018 году с аналогичным обвинением столкнулась бывший депутат от "Единой России" Светлана Нестерова. Ее приговорили к 5 годам колонии общего режима.