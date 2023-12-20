Депутатам Мосгордумы запретили задавать вопросы по отчёту Собянина

Депутатам Мосгордумы запретили задавать вопросы мэру Москвы Сергею Собянину после его ежегодного отчёта. Об этом пишет депутат столичной думы Михаил Тимонов.

По его словам, в начале заседания "провластное большинство" депутатов проголосовало за отмену возможности задать вопросы мэру по поводу его отчёта и даже выступить по нему. Ранее, 18 декабря, в думе разрешили Собянину отчитаться дистанционно.

"Вместо того, чтобы заслушать живой отчёт Мэра, задать ему вопросы и выразить своё мнение, депутаты просмотрели когда-то записанный рекламный ролик… и всё!", – пишет Тимонов.

Выступление Собянина также транслировалось на двух телеканалах. Среди прочего мэр столицы анонсировал строительство трёх новых линий метро и около 40 станций, а также нового экспоцентра на ВДНХ. На сайте Мосгордумы выступление Собянина об улучшениях города озаглавлено "Победа будет за нами".