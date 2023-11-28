Социальный цифровой концлагерь. Новый бюджет Москвы

В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин должен подписать бюджет города на 2024 год. По сравнению с уходящим годом столица вдвое увеличит расходы на безопасность, но планирует продолжать жить подобно тому, как жила до вторжения России в Украину. Тем временем у правоохранительных органов появились вопросы к разработке и финансированию столичной программы защиты жителей города.

Сохраняют приоритеты

Московская городская дума приняла городской бюджет 22 ноября за одно заседание сразу в трех чтениях.

В пресс-релизе столичной мэрии говорится, что более половины всех вложений традиционно направят на социальную сферу. В следующем году расходы на социальную поддержку жителей города, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие подобные мероприятия достигнут 2,9 триллиона рублей. По оценке мэрии, общий рост этих расходов в следующем году составит 15,5 процента.

На оказание мер социальной поддержки в 2024 году предусмотрено почти 616 миллиардов рублей. Различные льготы будут предоставлены примерно 4,5 миллионам москвичей. С 1 января предусмотрена 5-процентная индексация социальных выплат семьям с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Помимо денежных выплат сохранится система мер поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставление бесплатного и льготного проезда на общественном транспорте, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретение путевок в санатории, обеспечение лекарствами льготных категорий граждан.

Также команда Сергея Собянина обещает поддерживать участников так называемой "СВО" и их семьи, продолжить строительство новых линий метро, обновлять медицинскую инфраструктуру, поддерживать столичную промышленность, малый и средний бизнес.

Москва пытается жить так же хорошо, как она жила в прошлые годы

– Пока по тем данным, которые имеются, бюджет выглядит очень похожим на предыдущий. Похоже, что [составители бюджета исходят] из инфляции где-то на уровне, близком к 10%. [В последующие годы], видимо, ожидается, что инфляция снизится. В целом бюджет выглядит очень стабильным. Москва пытается жить так же хорошо, как она жила в прошлые годы, – комментирует для Радио Свобода новый бюджет столицы экономист Николай Кульбака.

С ним согласен Яков Якубович, бывший глава муниципального округа Тверской.

– Я не поддерживаю риторику, что бюджет Москвы какой-то там плохой. Достаточно хотя бы того, что половина московского бюджета – это социально ориентированные расходы, они громадные и беспрецедентные. Постоянно появляются новые сервисы, повышается качество жизни москвичей, создано социальное казначейство, даже технические средства реабилитации теперь будут бесплатно привозить курьеры и за ними не нужно будет никуда ездить.

В образовании растут расходы, постоянно улучшается материально-техническая база здравоохранения. Доступность иногда хромает за счёт оптимизации и укрупнения медицинских комплексов, но технологии медицинской помощи постоянно совершенствуются, и это нельзя не заметить. Я не увидел сколь угодно состоятельных аргументов оппозиционной части московского парламента, касающихся бюджета, – рассказывает Якубович Радио Свобода.

"Безопасный город"

Треть Мосгордумы – фракции "Яблока" и КПРФ, а также депутат от "Справедливой России" Михаил Тимонов – голосовали против принятия столичного бюджета. Тимонов опубликовал свой анализ нового закона: с учетом инфляции и изменений курса доллара, по его расчетам, в 2023 году Москва снижает расходы практически по всем направлениям примерно на треть.

Например, на развитие здравоохранения в 2023 году Москва отправила 530 миллиардов рублей, в 2024-м планируют 593 миллиарда. Но в реальных ценах сокращение произойдет, по расчетам Тимонова, на 31,7 процента. На образование выделяли 521 миллиард, теперь – 547 миллиардов (сокращение – 35,8 процента). На развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергоснабжения на текущий год утвердили 84 миллиарда рублей, в следующем – 97 миллиардов (сокращение – чуть более 29 процентов).

Растут лишь две статьи московского бюджета: развитие городской среды – на 18,6% и на программу "Безопасный город" – на 27,8% (в денежном выражении с нынешних примерно 51 миллиарда рублей до 106,2 миллиарда).

Хотят ещё большее покрытие камерами, чтобы вообще слепых зон не было

Агентство "Интерфакс" цитирует выступление в Мосгордуме главы столичного Департамента финансов Елены Зяббаровой. Она сказала депутатам, что средства "Безопасного города" будут направлены на "охрану и антитеррористическую защищенность городских объектов, приобретение техники и имущества для пожарных частей, укрепление материально-технической базы органов, обеспечивающих безопасность на территории города".

На посвященном новому бюджету сайте мэрии Москвы "Безопасный город" описан примерно теми же словами, детально траты на эту программу не раскрыты.

– Камеры наблюдения сейчас – один из основных способов для полиции раскрывать преступления, это очень эффективно. Зачем Москве вдвое увеличивать траты на "Безопасный город"? Могу предположить, что хотят ещё большее покрытие камерами, чтобы вообще слепых зон не было. Ну и в Москве активно строят новые линии метро, новые кварталы. Их же тоже надо заполнять камерами, – рассказывает собеседник Радио Свобода, бывший начальник следственного отдела одного из столичных ОВД.

Депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин отметил в разговоре с Радио Свобода, что мэрия Москвы обычно не раскрывает деталей своих расходов на безопасность.

– Мы переходим в состояние "цифрового концлагеря", и здесь мэрия следует в фарватере государственной политики. Слежка за людьми, цифровой учет, выявление и превентивное устранение любых даже мнимых угроз для режима. Например, в Москве всё время развивается система распознавания лиц. Возможно, это и полезно для борьбы с преступностью, но реальная цель такая, – говорит он.

В понедельник появилась информация о том, что военные отделы прокуратуры и Следственного комитета подозревают мошенничество на сотни миллионов рублей, связанное с московской программой "Безопасный город". Но на этот момент речь идет не о претензиях к столичной мэрии, а к реализации научных разработок по заказу МЧС.

Без обсуждений

– Они говорят, что бюджет социальный, по чисто формальным параметрам. Потому что 50 процентов + 1 рубль вроде бы идет на социальные статьи – соцподдержку, образование, медицину. Но, во-первых, они не растут: то есть растут чисто символически, меньше инфляции. По факту они падают.

Во-вторых, в эти же "социальные" суммы заложена, например, перекладка плитки, огромные зарплаты руководящим кадрам, персональные машины с персональными водителями. К социальности все это не имеет отношения. Не делается никаких вложений ни в систему раздельного сбора отходов, ни в предотвращение их образования. Не решаются проблемы вроде зарплат водителям скорой помощи, – рассказывает Радио Свобода депутат от фракции КПРФ Евгений Ступин.

Это профанация, а не обсуждение

Бюджет столицы обсуждался лишь на одной комиссии Мосгордумы, 21 ноября. Уже на следующий день составляющие большинство в Мосгордуме "Единая Россия" и поддерживающее мэра Сергея Собянина депутатское объединение "Моя Москва" фактически продавили принятие бюджета сразу в трех чтениях, без дальнейшего обсуждения. Фракции КПРФ и "Яблоко" внесли 34 поправки в бюджет, все они были отклонены.

– Это профанация, а не обсуждение. Каждый депутат мог задать всего на одной комиссии максимум по четыре вопроса и сразу по всему бюджету, – говорит Евгений Ступин.

Яков Якубович отметил в разговоре с Радио Свобода, что такой стиль принятия бюджета не дает оппозиционным депутатам Мосгордумы набирать политические очки, говорить о том, что они способны чего-то добиваться от мэрии.

– Вызывает большие вопросы исполнимость этого бюджета. У меня создалось впечатление, что само правительство Москвы не до конца представляет, как оно это сделает. Мы знаем, что практика исполнения московских бюджетов сильно отличается от принимаемых документов. У меня есть подозрение, что бюджет – примерный и приблизительный, – рассказывает Радио Свобода депутат от "Яблока" Дарья Беседина.

Беседина отмечает, что московский бюджет без обсуждения в столичном парламенте принимается второй год подряд.

– В прошлом году так принимали бюджет, потому что положение особое, чрезвычайное и так далее. В этом году такой чрезвычайности уже нет, но единороссы говорят, что "нам нужно сплотиться", – говорит она.