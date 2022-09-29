Депутатов Госдумы пригласили в пятницу к Путину в Кремль

Депуты Госдумы приглашены на 15 часов 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.

Цель мероприятия не указана, однако ранее многочисленные источники сообщали, что Путин может объявить об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Большая часть этих территорий оккупирована российскими войсками. Две из них Россия сейчас признаёт в качестве независимых "ДНР" и "ЛНР".

Также могут быть подписаны так называемые договоры о вхождении территорий в состав России. Именно так - после выступления Путина перед депутатами и членами Совета Федерации - 18 марта 2014 года были подписаны документы об аннексии Крыма.

В Кремле приглашение пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в окрестностях Кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади уже смонтирована сцена для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - Россия".

Украина и страны Запада, как и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов о присоединении к России, прошедших в 4-х областях. США и их союзники объявили или готовятся объявить о новых санкциях против России в связи с попыткой аннексии.

30 сентября, даже если Путин объявит об аннексии, формально этот процесс ещё не завершится. Её должны одобрить Конституционный суд, Дума и Совет Федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября.