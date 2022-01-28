Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину закрыли выезд из России

Судебные приставы закрыли выезд из России и арестовали банковские счета депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Об этом сообщается на сайте партии.

Решение об аресте счетов и запрете на выезд за границу в отношении Митрохина было принято в рамках двух исполнительных производств по административным делам об участии политика в несанкционированных акциях 27 января и 17 марта 2021 года. За них депутат получил штрафы в размере 300 и 150 тысяч рублей соответственно.

В сообщении "Яблока" говорится, что Митрохин своевременно оплатил эти штрафы, а квитанции об оплате направил в Тверской районный суд Москвы. Сообщается, что на Госуслугах, до ноября прошлого года штрафы считались погашенными, а затем вновь появились в личном кабинете депутата. Митрохин не смог связаться со Службой судебных приставов. "Действия судебных приставов можно рассматривать либо как своеобразную разновидность политических репрессий, либо как полное отсутствие профессионализма. В любом случае это просто ненормально." - прокомментировал ситуацию политик.

В декабре 2021 года московская полиция задержала Сергея Митрохина во время его встречи с жителями района Хамовники. На ней обсуждалось изменение маршрутов общественного транспорта в Москве. Полицейские обвинили депутата в организации несогласованного публичного мероприятия.