Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию имени Сахарова

Группа "Обновление Европы" в Европейском парламенте 14 сентября выдвинула Алексея Навального кандидатом на звание лауреата Премии за свободу мысли имени Андрея Сахаров. Российский оппозиционный политик, активист борьбы против коррупции, Сахаровской премии за свободу слова.

На сайте группы "Обновление Европы" отмечается, что Навальный получил международную известность, организуя крупные общественные акции, участвуя в политической борьбе за реформы и против президента Владимира Путина и путинского правительства. Алексея Навального называют человеком, которого боится Путин.

Участик группы "Обновление Европы", член Европейского парламента Ги Верхофстадт (бывший премьер-министр Бельгии), заявил, что Алексей Навальный борется за всё то, на чём настаивает Европейский союз: за демократию и верховенство права, за правду и свободу. Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни. По словам Верхофстадта, Навального поддерживают многие граждане России, которые опасаются высказывать свою позицию и нуждаются в поддержке со стороны Европейского союза".

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