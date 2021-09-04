"Живой гвоздь" программы "Грани времени" с Мумином Шакировым – бизнесмен Евгений Чичваркин. Экс-совладелец "Евросети" объясняет, в чем он кардинально расходится с политиком Алексеем Навальным и почему выступает против санкций в отношении олигархов, близких к Кремлю и лично Путину. "Народ имеет право на восстание против диктатора", – считает Чичваркин. Он уверен, что власть в России сменится без выборов.

Каково быть "иностранным агентом" в России? Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Внесение журналистов в реестр "СМИ-иноагентов" – не эквивалент запрета на профессию". Но в жизни все иначе: тебя не берут на работу, банки отказывают в кредитах и, если ты не представил в Минюст России отчет о своей деятельности, тебе грозит до пяти лет лишения свободы.

Кремлевский каток репрессий не остановить. Купил акции Apple и Tesla через брокерские фирмы, и тебя снимают с выборов. Ты больше не кандидат в депутаты Госдумы.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с бизнесменом и политэмигрантом Евгением Чичваркиным, предпринимателем и экс-кандидатом в депутаты ГД Дмитрием Потапенко, а также с журналистами-"иностранными агентами" Людмилой Савицкой и Алесей Мароховской.

Видеоверсия программы