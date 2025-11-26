"Держат людей за рабов". Строителям ядерного реактора задерживают зарплату

В конце сентября президент Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" назвал строящийся ядерный реактор в Димитровграде Ульяновской области революционной разработкой российских ученых и инженеров, которая в будущем позволит почти полностью решить проблему утилизации ядерных отходов. Но на стройке, как оказалось, большие проблемы: около 300 строителей вышли на забастовку, потому что им уже два месяца не выплачивают зарплату. Они собрались у офиса компании "Институт "Оргэнергострой", потребовали погасить задолженности и записали видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.

Текст: проект "Окно"

За последний год задолженность по зарплате в России выросла в 3,4 раза и к концу мая 2025 года достигла 1,66 млрд рублей. По данным Росстата, 48% долгов по зарплате накопились с начала 2025 года. Почти половина этих долгов приходится на строительную сферу. ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) считает, что главные причины роста задолженностей по зарплате – отмена льготной ипотеки и высокая ключевая ставка ЦБ, закрывшая доступ к краткосрочным кредитам, с помощью которых раньше можно было быстро рассчитаться с работниками.

"Обеды отменили, транспорта тоже нет"

"С июня у нас пошли задержки зарплаты – на месяц, на полтора, задержка отпускных, командировочных, аванса и всего остального. Сейчас задержка зарплаты уже на два месяца. Просим вас разобраться с этой ситуацией, помочь нам: и кредиты платить надо, и долгов много накопилось", – говорят рабочие в обращении к Бастрыкину. Жалуются они и на стремительно ухудшившиеся бытовые условия: переполненные туалеты давно не откачиваются, воду приходится покупать самим, питания нет – обеды давно отменили, транспорта тоже нет, "добираемся сами, как можем". Тяжело приходится и вахтовикам, которым отключают воду и выселяют, так что им приходится снимать жилье за свой счет. Рабочие уже обращались в прокуратуру, но ничего не изменилось.

Тогда они заявили, что не возобновят стройку, пока им не выплатят задолженности в полном объеме. После этого с рабочими встретился депутат Госдумы Сергей Морозов, которому они подробно рассказали о своих проблемах. С задержкой зарплаты столкнулись 583 человека, за каждым из них – семьи и дети. 25 июня, в день аванса, на карточки ничего не пришло, людей попросили подождать до конца месяца, но в начале июля выплатили только зарплату, аванса так и не было. В следующем месяце ситуация повторилась. В сентябре сотрудники "Оргэнергостроя" начали писать уведомления, что приостанавливают рабочую деятельность – и им в тот же день кинули деньги на карты, но не всю сумму – полных выплат не дождался никто.

МБИР – Многоцелевой быстрый исследовательский реактор (полное название многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых нейронах четвертого поколения) строится в Димитровграде с 2015 года, ввод к эксплуатацию намечен на 2028 год. Предполагается, что МБИР будет обладать уникальными свойствами, которые пригодятся при проведении реакторных и послереакторных исследований, производстве электроэнергии и тепла, отработке новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов. МБИР возводит АО Институт "Оргэнергострой", заказчиком проекта выступает НИИ атомных реакторов (НИИАР).

Анкеты вместо денег

24 октября работодатель пообещал рассчитаться с рабочими к 1 ноября, но деньги получили не все. Часть людей были отправлены в не оплачиваемый отпуск без содержания, остальные вообще не получили зарплату и 1 ноября остановили работу. Руководство до сих пор никому ничего не объяснило. В самом тяжелом положении, по-видимому, оказались сотрудники, находящиеся в командировках: командировочные расходы перестали оплачивать уже в мае–июне, сотрудники скидываются на билеты, чтобы вернуться домой.

Отпускных сотрудники "Оргэнергостроя" не видели с августа. Компенсации за задержку зарплаты тоже не выплачивают, а уволенные уже больше двух месяцев не могут получить окончательный расчёт.

Руководство компании, у офиса которой собрались строители ядерного реактора, так к ним и не вышло. Правда, к рабочим приехал мэр города Сергей Сандрюков, который сказал, что очень обеспокоен ситуацией, заверил, что их не бросят, и предложил собрать анкеты – кто кем работает, поскольку квалифицированные мастера нужны везде.

Но заботу мэра не оценили. "Людям зарплату надо получить, а не анкеты собирать, многие на ипотеке, у всех семьи, на что людям сегодня жить?" – в комментариях в соцсетях в основном сарказм и возмущение. "А что, глава постеснялся встретиться с руководством этой организации? Стоит на трибуне и лапшу вешает рабочим!!! – пишут оставшиеся без денег. – Мы вопрос на контроле держим, надо будет рядом стоять? встанем! …А пока заполните анкетки,.., будем вам работу искать. Да, и организация коммерческая, на нее мы повлиять не можем, поэтому если кто уволится, вот вам анкетки, надо заполнить".

Иногда, правда, встречаются и упреки в адрес рабочих: "Вот работники наёмного труда… – домолчались, дотерпелись, вот вам и результат работы по экономике нашей власти?! А где настоящие профсоюзы, стоящие на защите прав работников?! … Продолжайте молчать и терпеть дальше, то ли ещё будет".

7 ноября стало известно, что в офис компании "Оргэнергострой" и на строительную площадку пришла с проверкой Ульяновская прокуратура и выявила нарушения трудового законодательства, для устранения которых обещала принять меры прокурорского реагирования.

По закону работодатель обязан выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц, в сроки, установленные трудовым договором или внутренними правилами. Финансовые трудности компании, даже если они возникли не по ее вине, не считаются уважительной причиной для задержки зарплат работникам. За каждый пророченный день положена компенсация (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы). Если зарплату не платят больше 15 дней, работник имеет право письменно уведомить работодателя и приостановить работу (кроме работников жизненно важных служб). Защитить свои права можно, обратившись в Государственную инспекцию труда (Роструд) или в суд.

Следственный комитет по Ульяновской области тоже заявил о начале проверки по факту невыплаты зарплаты. Но, судя по комментариям в соцсетях, в эффективность подобных проверок уже мало кто верит. "Так-то можно на СВО пойти, там задержек нет", – горько иронизируют пострадавшие.

"90-е возвращаются?"

Монтажник Сергей (фамилию не называем из соображений безопасности) строил МБИР, но успел уволиться перед тем, как перестали платить зарплату.

– Стройматериалы тогда приходили вовремя, строительные технологии соблюдались. С этим вообще было строго, – вспоминает он.

Но потом, говорит Сергей, что-то произошло с финансированием. Субподрядная организация, в которой он работал, возводила стены ядерного реактора, и там перебои с деньгами начались еще раньше, чем в "Оргэнэргострое" – еще весной.

– С марта по май нам частями давали по 15-20 тысяч рублей в месяц. Притом, что у нас было 4950 рублей за смену, за месяц около 100 тысяч должно было выходить. Люди терпели, ждали. Потом у "Оргэнэргостроя" началась задержка. Правда, наш директор отдавал долги тем, кто продолжал работать, но тех, кто увольнялся, кидали на деньги, – утверждает он.

В суд, по его словам, никто не пошел, старались "выловить" директора и договориться, поскольку можно было работать по договору ГПХ (договор гражданско-правового характера, с помощью которого компания может привлечь к работе внешних специалистов, не оформляя их в штат – "Окно") и получать деньги наличными. Сергей дотерпел до лета и в июне все же решил уволиться: "задержки надоели".

Иван (имя изменено из соображений безопасности) живет в Димитровграде, за ситуацией наблюдает давно и считает ее типичной для подобных городов по всей России.

– Везде – нищий бюджет из-за неудовлетворительного состояния экономики как города, региона, так и всей страны. И есть организации, которые работают по сокращённой рабочей неделе и сокращенному рабочему дню, не выплачивают своевременно полной заработной платы и других вознаграждений. И, увы, нет сильных профсоюзов, которые должны реально защищать права работников, – считает он. – Уровень жизни населения достаточно низкий, работникам со средней и высокой квалификацией очень сложно найти работу.

Иван тоже убежден, что толку от проверок не будет. В задержке зарплаты рабочим он винит государство, которое "не имеет резервных фондов, чтобы выплачивать зарплату, командировочные, суточные", и прокуратуре этих денег тоже взять неоткуда, особенно когда государственная казна "сама испытывает серьёзные финансовые затруднения". По его мнению, "Оргэнэргострой" стоит перед лицом банкротства, и руководство частной компании мало что может сделать, "если негде и не у кого зарабатывать деньги, кроме как у федеральной власти, которая предположительно не перечисляет финансы за выполненные работы", – разве что брать кредиты в банках под бешеные проценты.

Не ждет добра от проверок и Игорь (фамилию не называем из соображений безопасности), который сам работал в "Оргэнэргострое" и тоже жаловался на компанию в областную прокуратуру, но пользы от этого не было никакой. "Уже в начале строительства "Оргэнергострой" обманывал рабочих. Я писал и в областную прокуратуру, и инспекцию по труду областную. После этого меня стали выживать", – говорит он. До увольнения Игорь работал и на строительстве стен, и на возведении купола реактора.

Из структур, причастных к строительству МБИР, комментарий по ситуации с задержкой зарплат дало только руководство "Росатома", заверившее, что постарается сохранить команду строителей ядерной установки в Димитровграде.

"… все работы, связанные с изготовлением и приобретением оборудования для проекта (включая оборудование длительного цикла изготовления), ведутся в штатном режиме, в соответствии с заключенными договорами и установленными сроками… Госкорпорация "Росатом" и АО "ГНЦ НИИАР" в полной мере выполнили все свои обязательства перед АО "Институт "Оргэнергострой" надлежащим образом и в установленные сроки. В связи с текущей финансовой ситуацией АО "Институт "Оргэнергострой", профильные службы "Росатома" предпринимают все необходимые меры. Главным приоритетом госкорпорации является сохранение команды, задействованной на площадке сооружения МБИР", – говорится в официальном комментарии пресс-службы "Росатома".

Комментарии в сетях под этим сообщением говорят о недоверии и даже отчаянии.

"Ну и дела… 90-е возвращаются?"

"Ничего удивительного. Димитровград. Губернатор предложил дальше работать "за еду". …какой смысл работать на стройке, когда не платят? "

Больше всего людей насторожило, что хоть "Росатом" и "прилагает все усилия" для сохранения команды строителей МБИР, но, с другой стороны, "в настоящее время всем желающим сменить место работы областной кадровый центр оказывает необходимую поддержку, включая правовую помощь и содействие в поиске новой работы".

Сварщик Николай (фамилию не называем из соображений безопасности) работал на возведении стен ядерного реактора. Его комментарий – из самых язвительных: "Да уже не первый раз эта шарага под "прицелом"!!!! Сажать там всех надо!!! Строители, блин, купол закрыли, а теперь бетон в ведрах носят".

– Я думаю, все завязано на взятках и откатах, у меня других мыслей вообще нет. Потому что руководство там – ну, такое себе. Я даже не знаю, как это культурно назвать. А Тузов (Александр Тузов – директор АО "ГНЦ НИИАР" – "Окно") почему-то сразу подал в отставку – вот интересно, почему? Там очень много раз людей кидали на деньги. И все равно народ туда идет почему-то, – рассказал Николай корреспонденту "Окна". – Когда начинают обещать, народ начинает верить. И как бараны туда идут. Но все эти приезды депутатов, прокурорские проверки, это все ни о чем – если этим не займутся всерьёз.

По поводу стремления "Росатома" сохранить коллектив рабочих и помочь желающим уволиться у Николая отдельные соображения.

– Когда увольняются из института (АО "Институт "Оргэнергострой"), потом на эту стройку с любой другой компанией не зайдёшь. Есть же другие подрядчики, но после "Оргэнергостроя" тебя не пустят. Такая вот политика у компании. У меня товарищ спустя какое-то время решил вернуться – он отработал полдня, если не меньше. Ему сказали просто: "У вас аннулирован договор". Всё, до свидания, так руководство решило. Держат людей за рабов. И другие, к сожалению, тоже с этим столкнулись. Ни денег не увидели за два-три месяца, ни отпускных, – говорит он.

Николай говорит, что пока он работал на строительстве ядерного реактора, обещанных денег так и не увидел.

– Для руководства "Оргэнергостроя" не подобрать никаких определений, кроме матерных. Это не организация, а проститутка. Если ты там, как раб живёшь, да, тебе платят, и с тех пор, как я уволился, мне кажется, там ничего не изменилось. Если прям очень сильно работать, тысяч 80 будешь получать. Ну, это прям если жить там, – рассказывает он. – Вот я сварщик. У меня должна быть зарплата 100-120 тысяч, даже больше. Но я ее вообще не видел – дай бог, 60 выходило. Или надо просто жить там, каждый раз ты на смене и от обеда до обеда пашешь, как не в себя, по 12-16 часов.

"Загоняют в долговую яму"

Проблемы с невыплатами не только у строителей МБИР. Похожая ситуация и в научно-производственной компании "Палитра", на одной из двух площадок – в поселке Рахья Ленинградской области. Здесь задержки зарплаты начались в мае, рабочие этого лакокрасочного производства со стажем 10-15 лет говорят, что за все время работы не припомнят такого.

В ноябре стало известно, что из-за задержки на несколько месяцев основных выплат и премий в прокуратуру и администрацию Петербурга обратились работники КМЗ (Кингисеппского машиностроительного завода, недавно вошедшего в состав в Объединенной судостроительной компании).

Комментарии под постом официальной группы завода во ВКонтакте о победах заводской команды в соревнованиях по боксу и кикбоксингу, весьма красноречивы.

"Что вы делаете с моей жизнью? Мне стыдно перед всеми друзьями и близкими. Я никогда в своей жизни не брал в долг и считал это уделом сомнительных личностей. Теперь мне только и остаётся дальше ломать свою жизнь, загоняя себя в долговую яму. Просто цирк, пока вы сидите и хренью маетесь люди отбрасывают последнюю гордость, чтобы не подохнуть собачьей смертью…"

"Открыл сегодня рабочую почту и был в шоке – столько мастеров ушло..."

И, наконец, самый лаконичный комментарий: "Где деньги?("

Пост о том, как КМЗ помогает тиграм, разозлил людей еще больше.

"Я люблю кошачьих, души не чаю, но вот наш любимый завод явно заботится о своём дутом имидже больше, чем о работниках, которые уже отдали свой труд и время, не получив за него соответствующую оплату".

"На кошек деньги есть, а работникам заплатить 3 месяца не можете!"

"Мне нужно стать "большой кошкой", чтобы получить свой оклад?"

Олег (имя изменено из соображений безопасности) работает на КМЗ сервисным инженером, его подразделение занимается пуско-наладочными работами дизельных станций на заводе и затем на объектах заказчика. По его словам, задержки зарплат начались после покупки завода компанией ОСК. В ноябре выплатили премию за август, а премию за сентябрь люди не получили до сих пор. В ноябре люди увольнялись без расчета.

Олег поясняет, что зарплата на КМЗ состоит из оклада и премии. Оклад 30-50 тысяч рублей, его делят пополам и платят два раза в месяц: 12-го зарплата и 27-го аванс. Премия должна быть между ними – и она больше оклада. Так, у самого Олега оклад 56 тысяч, а премия 64, если сотрудника посылают в командировку, то премия повышается в 2-3 раза.

Сотрудники КМЗ пишут, что им приходится продавать машины и закладывать кольца в ломбард, чтобы как-то выжить. По словам Олега, многие оказались в отчаянном положении.

– В ноябре люди увольнялись без расчета. Я сейчас устраиваюсь в такси, чтобы заплатить кредиты и было на что жить. Уходят ценные специалисты. А бастовать на КМЗ нельзя, мы оборонно-промышленный холдинг, и нас 142 статья ТК РФ не защищает, – говорит он.

Жалуется Олег и на отношение начальников.

– Руководству все равно на подчинённых, на заводе куча штрафов буквально за все. Женщина причесалась в рабочее время – штраф, достал телефон в рабочее время – штраф, нахождение в туалете с писсуарами более 3 минут – штраф. Специалистов не ценят, спецодеждой практически не обеспечивают. Чуть что – у руководства один ответ: увольняйся, если не нравится. За 2,5 года в нашем отделе ушло 16 человек – текучка страшная. Почасовой ставки у нас нет, до сентября отпускные платили по окладу – давали 20-25 тысяч на две недели, хотя должны были считать по средней зарплате. И главное – жалоб много, а прокуратура и трудовая инспекция молчат. В информационном пространстве тоже тишина,– утверждает он.

Александр работает оператором ЧПУ (станков с числовым программным управлением), в его подразделении делают детали для катеров и малогабаритных двигателей. Он считает, что деньги на зарплаты рабочим кончились потому, что "самый главный на заводе решил построить на участке бассейн, а потом ещё один корпус".

– После того, как я и еще двое рабочих написали, что у нас происходят, нам выплатили первую часть зарплаты и премию за август. За сентябрь не дали. За август выплатили только белую часть зарплаты, которая составляет 45 тысяч – мы так называем оклад. А премия – это чёрная часть. А за сентябрь и октябрь вообще ничего не заплатили. Вот сейчас товарищ с другого корпуса узнал – деньги, вроде, есть, но почему-то их не платят.

Бассейн, по его словам, достроен, а куда дальше уходят деньги – это загадка. Не исключено, что на премии начальству.

– Мы слышали, что начальники выписывали себе премии 2 млн рублей. Естественно, акционеры общества, когда нас взяло к себе ОСК, не понимали, за что такие премии. По инсайдерской информации, ОСК выделил КМЗ 500 или 600 миллионов на выплату всех долгов по зарплате и пенсии. Но по итогу даже за сентябрь нам так и не заплатили.

Сотрудникам приходится закладывать и продавать вещи, чтобы прокормить семьи – накоплений почти ни у кого нет. Сам Александр ждет денег за сентябрь, увольняться без расчета не хочет, "потому что людям даже увольнения не приходят, хотя обещали всё закрыть".

"Я вот еду в ломбард! сдавать последнее кольцо (чтобы ребёнку пожрать купить! По*** всем... " – таких комментариев очень много.

"Для предприятия сложилось сложное время, к которому не были готовы. Просим прощения за сложившуюся ситуацию", – отвечает руководство завода.

Корреспондент издания "Окно" отправил официальные запросы руководству АО Институт "Оргэнергострой" и КМЗ с просьбой прокомментировать с чем связаны задержки зарплат рабочим и когда они погасят перед ними долги. Ответов на запросы пока нет.