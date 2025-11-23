"Все на войну пошло". Родители просят у Путина новое здание для школы, выпускники которой погибают на фронте

В середине ноября жители прибайкальского городка Слюдянка записали видео с обращением к Путину и губернатору Кобзеву. Они пожаловались на аварийное состояние единственной в городе школы. Новое здание для нее в Слюдянке начали строить еще шесть лет назад, но стройка остановилась в 2022 году, когда началась война, на которой погибло уже 17 выпускников этой школы.

Текст: проект "Окно"

Сейчас в аварийном здании, изначально рассчитанном на 220 человек, учится в два раза больше детей. Поэтому некоторые уроки приходится проводить в коридорах.

Между тем один день войны в Украине, по разным оценкам, обходится России около 30 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом среднего российского города. И это примерно в 160 раз больше стоимости строительства новой сельской школы на 200-300 человек.

Слюдянка – город в Иркутской области, административный центр Слюдянского района. Население – примерно 18 000 чел. Крупный железнодорожный узел на Транссибирской магистрали. Расстояние от Иркутска до Слюдянки – 105 км.





"Ростиком всего 155 сантиметров был"

Обращение жителей Слюдянки к Путину на видео зачитывает мать выпускника школы Ильи Грейнера, погибшего на войне против Украины : "В нашей школе открыт музей павшим. Но места для парт героев (такие парты в рамках милитаристской пропаганды устанавливают сейчас во многих российских школах – Окно) нет, поэтому парты крепятся к стене школы", – жалуется она Путину.

– В школе учатся 28 детей, чьи отцы сейчас на "СВО". Четверо из них уже погибли. И 17 выпускников погибли. Илье вот было всего 23 года. Детей не успел оставить. Осколок в голову получил, – рассказывает Оксана Грейнер.





Ее сын Илья с позывным "Шалун" был ранен в голову дважды.

– В конце мая 2024 года он ушел, 5 июля после первого ранения вышел первый раз на связь. Его сразу на боевое задание в трубу кинули, в Торецк Наступление на Торецк российская армия начала еще в июне 2024 года; официально Минобороны России о наступлении на город не объявляло; 30 июня 2024 года отряд "Ветераны" проник через подземную трубу на окраины посёлка Пивничное, захватив опорный пункт ВСУ – тогда российские войска продвинулись на 2,6 км в глубину и 5,6 км в ширину на направлении Торецка; спустя год российские войска продолжали атаки под самим Торецком). Ранило в голову. Четыре дня в донецком госпитале провел, – говорит Оксана. – Второе смертельное ранения получил на Суджи на трубе Операция "Труба", которую еще называют "операция "Поток", стала одной из самых неожиданных атак российской армии 2025 года: в марте 2025 года военные пробрались по трубе газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в оккупированную Украиной часть Курской области. Так российская армия вернула под свой контроль почти всю захваченную ВСУ территорию региона; z-блогер Анастасия Кашеварова писала, что у участников операции начались проблемы с легкими, вплоть до рака и тромбоэмболии.. Это было 19 февраля. Осколочное ранение в области затылка.

Илья, по словам родных, хотел уйти на срочную службу еще после школы. Но тогда его не взяли.

– Он у нас ростиком всего 155 сантиметров был. Сказали, что не годен, – рассказывает Оксана.

В 2024 году Илью внезапно признали годным к военной службе, в мае он подписал контракт, а спустя год погиб.

– Из военкомата позвонили, сказали, что он без вести. Это было 10 июля. А 19-го мне вручили похоронку, но я уже знала, что он погиб. В конце июня смотрела на его фото, а у него глаза потухли. – говорит Оксана.

"Скорее всего, деньги нужны были"

Кроме Грейнера на войне в Украине погибло еще 16 выпускников школы №1. Поначалу в старом и тесном здании нашлось место только для четырех "парт героев" – в память о погибших Егоре Ускове, Даниле Ткаченко, Никите Воронине и Андрее Олейнике. 24 октября установили еще одну парту, которую, чтобы сэкономить место, посвятили сразу двум погибшим выпускникам – Илье Грейнеру и Никите Воронину.

– Даже эти ставить было некуда, такая маленькая школа. Поэтому парты героев и приколотили к стенам, чисто – шконки, – говорит Елена из Слюдянки. – И уже понятно, что к 2026 году никакую новую школу не откроют – строительство стоит. Хотя чему тут удивляться? У нас в области бюджетный кризис, говорят власти. Даже на пособия и зарплаты не хватит скоро. Сиротам жилье не выдают. Ребята идут [на войну] от безденежья и ради продвижения в очереди на жилье.

По российским законам сиротами считаются

дети, оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель. Они в соответствии с Федеральным законом имеют право на дополнительные гарантии по социальной поддержке. В том числе, государство должно обеспечить сирот собственным жильем по достижению ими 18 лет.



(Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 31.07.2025)

Говоря о сиротах, оставшихся без жилья, Елена имеет в виду Даниила Ткаченко. В январе 2025 он заключил контракт и ушел на войну. Через три месяца в возрасте 23 лет погиб.

– Он вырос в Слюдянке, но учился в Байкальске, в техникуме в БТОТиСе (Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса)родителей не было, с 5 лет под опекой у какой-то женщины рос – говорит его однокурсник Денис. – В целом простой обычный пацан был. Почему пошел на войну? Скорее всего, деньги нужны были. А иначе зачем туда идти?

В некрологе Ткаченко написали, что "решение заключить контракт для участия в специальной военной операции" Данил принял, "проявив истинный патриотизм и готовность служить своей стране".

– В другом была причина. В общежитии мы жили одном, – рассказывает однокурсник Ткаченко Владимир. – Данил жаловался, что, хоть его приемная мать и не оформила специально усыновление, чтобы он мог получить квартиру, жилья от государства ему все равно не видать. И ему обещали "продвижение в очереди" на жилье в обмен на контракт.

Другой контрактник Егор Усков тоже вырос без родителей.

– Его воспитала бабушка Галина Кимовна, – говорит его родственница. – Квартиру ему не обещали, у бабушки дом есть. Но на похороны Егору мы собирали всем миром, просили у добрых людей.

Местные говорят, что сбрасываться на похороны приходится часто. Гробовые от государства семьи ждут по полгода.

– Я не сказала бы, что работы в Слюдянке совсем нет. Производство слюды прикрыли, но мрамор остался – и добыча, и производство мраморных плит, крошки. – говорит Елена. – Но устроиться на эти предприятия трудно. Да и зарплаты не иркутские. Но кому надо и на вахту едут. Вон Жаров (31-летний Александр Жаров был мобилизован в 2022 году, 9 декабря 2024 года погиб) вахтовиком в Приамурье ездил, газосварщики там неплохо получают. Если бы не мобилизация, не пошел бы [на войну]. Макс Калюжный работал стрелком в охране ж/д (25-летний Максим Калюжный, погиб 4 мая 2023 года под Озеряновкой в "ДНР"), его поэтому сразу мобилизовали, у него тоже особо выбора не было. Но куда Тимохов-то пошел (Валерий Тимохин погиб 28 июня 2025 года в возрасте 55 лет), куда на старости лет поперся? Монтером на железке (железной дороге) подорвал здоровье, даже на пенсию на год раньше вышел, а туда же. В этом июне погиб, оставил трех дочерей, шестерых внуков. Они тоже открывали сбор, денег на похороны не хватило. На каждые третьи, считай, открываем сборы, скидываемся.

Илья Грейнер до войны тоже ездил на вахты, работал вместе с отцом на Ковыктинском газоконденсатном месторождении.

– Разнорабочим, но все равно выше зарплата, чем в Слюдянке. Даже простым рабочим Илью взяли только потому, что папа его работал там экскаваторщиком. Так просто не возьмут, – говорит Оксана. – У нас почти все здоровые мужики – по вахтам. Ну, кто как и куда прорвется. С опытом и редкой профессией все же и на Ковыкту (Ковыктинское газоконденсатное месторождение) без блата возьмут. Лесхоз платит копейки – 20 тысяч рублей. Я сама на почте отработала 21 год и зарплата у меня была в последний год - 32 тысячи рублей. Молодому парню нужна такая? На "Перевал" (добыча мрамора) нужен блат, чтобы залезть туда.

В августе этого года тело Ильи Грейнера привезли в Слюдянку на машине из Усолья-Сибирского.

– Ближайший военный аэродром в Усолье (168 километров от Слюдянки). Оттуда везли на машине. Погиб в июне, похороны были в августе, – говорит Оксана.

В первые два года войны, вспоминают местные, хоронили погибших чуть ли не всем городом. Сейчас к похоронам в Слюдянке уже привыкли. Провожают погибших в основном только друзья и родственники

– Хоронят все равно с почестями, но разве легче – очень тяжело и больно. Рыдаешь, идешь, гроб не выпускаешь, – говорит Оксана.

"За 80 лет ни разу не ремонтировали"

В следующем году будет 80 лет, как ученики школы №1 в Слюдянке занимаются в деревянном здании 1946 года постройки.

– Аварийным его признали еще лет десять назад. Потом несколько лет согласовывали проект. Уже тогда все ученики не помещались. С 2019 года проект утвердили, деньги нашли, подрядчик якобы приступил к работам. В 2022 году стало понятно, что никто ничего не строит, – говорит Галина, мать одного из учеников школы №1.

Официально информацию о приостановке работ подрядчиком "Домострой Профи" власти области подтвердили в декабре 2022 года. Но, на самом деле, говорят местные, стройка остановилась уже летом того года.

– На площадке сейчас – ни техники, ни рабочих, – говорит Галина. – Хотя мэрия и область до декабря выставляли фейковые фото "о работах".

Родители учеников записали свое обращение губернатору Кобзеву, президенту Путину, премьер-министру Мишустину и спикеру СовФеда Матвиенко прямо на фоне недостроенного здания школы.

"С того самого 2022 года, будь он неладен, мы слышим обещания "достроить" и все новые сроки сдачи объекта. Только они бесконечно переносятся", – говорит на видео Валентина Москвина, мать троих детей из Слюдянки.

В феврале 2023 года мэрия Слюдянского района расторгла контракт с подрядчиком ООО "Домострой Профи" и вскоре заключила новый контракт с компанией ООО "С-Групп". Но затем подрядчик отказался вести стройку по старой смете и из брошенных материалов, которые даже не были укрыты от снега и грязи.

– И мы опять остались без школы. Почему мэр не начал процедуру заново? Боялся, что ему предъявят за новые расходы, это ж несколько миллионов. Только на него и его зама все равно уже завели уголовные дела о халатности, – говорит Галина. – Говорят, что деньги ему область не выделяла – война как раз началась, все туда пошло. Но повесили все, конечно, на мэра.

В 2024 году во время прямой линии губернатор Кобзев обещал, что школу достроят к 2026 году. В сентябре 2025 года родители просили о встрече с Кобзевым, но губернатор на эти просьбы просто не ответил.

– Учатся дети в деревянной школе в две смены. В коридорах. Раскладывают приставные парты – и вперед. Из-за дефицита места и уроков за программой не успевают. Что уж говорить о комфорте – некоторые дети даже заниматься в силу здоровья здесь не могут, – говорит мать ученика 5 класса Марина.

У Виктории Рогожиной ребенок с ограниченными возможностями, в школу она его водить не может.

– В Слюдянке таких детей немало. Учиться они не могут. В школе нет ни пандусов, ни просто проемов, достаточно широких для инвалидной коляски, – рассказывает Виктория.

"Да, действительно, финансирования на достройку школы сейчас нет в бюджете ни на 2025-й, ни на 2026 год", – признается мэр Слюдянского района Алексей Шульц.

У региональных властей в России хронически не хватает денег на социальные нужды. Так, в сентябре в Красноярске 14 школ и детских садов пострадали от сильных дождей. В одних зданиях протекла крыша, в других отсырели стены, больше всего проблем возникло в гимназии №13, школе №147 и №95, в детском саду №309. Все 14 учреждений продолжают работать, но требуют ремонта. Для того, чтобы на ремонт можно было выделить средства, мэрия пришлось даже ввести режим ЧС

О "финансовых сложностях" говорят и чиновники Минобразования Хакасии – в республике не хватает денег на питание детей. Уже в октябре 80% школ и детских садов могут остаться без обедов . Эти учреждения задолжали почти в 1,8 миллиарда рублей, из-за долгов их счета заблокированы, а поставщики угрожают прекратить поставки продуктов.

В Татарске Новосибирской области 21 сентября обрушилась половина здания школы, здание постройки 1937 года. Никто не пострадал по чистой случайности – обрушение произошло в воскресенье. За день до этого, во время реконструкции, на востоке Москвы на строителей обрушились перекрытия четырех этажей школы №1080, двое рабочих погибли.

По данным на 2024 год, в России насчитывалось 508 аварийных школ, чьи здания официально признаны небезопасными для пребывания детей и персонала. В каждой 20-й российской школе нет отопления и воды. Хуже всего ситуация – в Мурманской области, где 77% школ нуждаются в капитальном ремонте, в Кировской, где эта цифра достигает 69%, в Карелии и Кабардино-Балкарии, где капремонта ждут соответственно 65% и 64% школ.