"Держимся как шкафчик в Бородянке". Символы стойкости украинцев

Вслед за ракетным обстрелом в четверг Киев подвергся ночной атаке дронов-камикадзе;

В Беларуси предпочли не раздувать инцидент с падением на белорусской территории ракеты, предположительно выпущенной силами украинских ПВО;

Символы и мемы сопротивления украинского народа российской агрессии;

Несмотря на бомбежки, в Киеве снимается пилотная серия комедийного сериала.

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