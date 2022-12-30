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Время Свободы

"Держимся как шкафчик в Бородянке". Символы стойкости украинцев

Информационный дайджест "Время Свободы", 30 декабря

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Время Свободы - Темы дня 30.12.2022
by Радио Свобода

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Вслед за ракетным обстрелом в четверг Киев подвергся ночной атаке дронов-камикадзе;

В Беларуси предпочли не раздувать инцидент с падением на белорусской территории ракеты, предположительно выпущенной силами украинских ПВО;

Символы и мемы сопротивления украинского народа российской агрессии;

Несмотря на бомбежки, в Киеве снимается пилотная серия комедийного сериала.

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