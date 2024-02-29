Десятки человек погибли при стрельбе и давке на севере сектора Газа

Как минимум десятки человек погибли во время давки на севере города Газа ночью 29 февраля. Министерство здравоохранения одноимённого сектора утверждает, что по людям, ожидавшим раздачи гуманитарной помощи, был открыт огонь израильскими военными. Армия обороны Израиля обвиняет в случившемся самих погибших, обвинив их в попытке ограбления конвоя с продуктами.

Палестинские источники утверждают, что огонь был открыт из танков и автоматов по голодающим людям, ожидавшим раздачи помощи. Заявляется, что огонь был ничем не спровоцирован. Министерство здравоохранения сектора Газа заявило о более чем ста погибших и 760 раненых в результате случившегося.

В армии обороны Израиля заявили, что жители Газы пытались разграбить гуманитарный конвой и попали в давку, в том числе из-за наезда на них грузовиков. Анонимные израильские чиновники сообщили газете The Washington Post, что стрельба велась только по членам толпы, которые приближались к военным "в угрожающей манере".

С осуждением израильских властей выступили Египет, Иордания и Палестинская автономия. Сеть гуманитарных НКО Oxfam обвинила израильские власти в преднамеренной атаке на гражданское население. Представитель радикального движения ХАМАС, признанного террористическим в США и Евросоюзе, заявил, что случившееся помешает достижению мирных договорённостей в секторе.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил журналистам, что считает, что случившееся подчёркивает необходимость переговоров о прекращении огня, но осложняет их,цитирует его CNN.