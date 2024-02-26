Премьер-министр Палестинской автономии Штайе подал в отставку

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе обратился к главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу с заявлением об отставке. Вместе с ним в отставку должно уйти и его правительство. Предположительно, такой шаг вызван тем, что политики Западного берега реки Иордан не смогли прийти к консенсусу относительно ситуации в секторе Газа.
Аббас принял отставку Штайе. Он продолжит исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства.
Штайе заявил, что принял решение уйти в отставку "из-за обострения обстановки на Западном берегу и в Иерусалиме, геноцида и голода в секторе Газа", - цитирует экс-премьера агентство "Аль-Джазира". Он добавил, что новая реальность в Газе потребует новых договорённостей и нового консенсуса "между палестинцами и палестинцами".
Мировые СМИ отмечают, что отставка премьер-министра Палестинской автономии и его правительства произошла на фоне растущего давления США и международного сообщества на Палестинскую национальную администрацию. От Палестинской автономии и движения ФАТХ, возглавляемого Махмудом Аббасом, ожидают, что они возьмут на себя урегулирование ситуации в секторе Газа после того, как там окончится военная операция Израиля против радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. При этом поддержка ФАТХ и администрации Аббаса как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан невысока.
- Нынешнее обострение конфликта в Газе началось с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого были убиты более 1200 человек и были захвачены заложники. В ходе ответной операции израильские военные заняли часть сектора Газа. Под контролем ХАМАС остаётся район города Рафах на юге сектора, где сейчас также сосредоточено большинство населения региона - люди были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. По данным палестинской стороны, с октября погибли более 25 тысяч жителей Газы.
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