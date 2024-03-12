Десятки НКО расторгли договоры с фондом "Нужна помощь"

Шестьдесят три некоммерческие организации, сотрудничавшие с благотворительным фондом "Нужна помощь", расторгли с ним договоры после признания его "иноагентом", ещё двадцать шесть попросили временно приостановить сотрудничество.

Ранее возможность сделать денежные переводы благотворительному фонду "Нужна помощь" отключил банк "Тинькофф".

При этом в фонде подчеркивают, что денежные переводы ему из России "абсолютно легальны", продолжают приниматься и несут для доноров "лишь минимальные риски".

Благотворительный фонд "Нужна помощь" был признан "иноагентом" 1 марта. Организация оказывает финансовую поддержку десяткам других благотворительных фондов, работающих в России. "Мы сделаем всё, чтобы продолжить помогать. В нашей экосистеме 787 фондов - за ними стоят жизни людей и животных", - цитирует издание "Вёрстка" представителей "Нужна помощь".