Десятки НКО расторгли договоры с фондом "Нужна помощь"

Шестьдесят три некоммерческие организации, сотрудничавшие с благотворительным фондом "Нужна помощь", расторгли с ним договоры после признания его "иноагентом", ещё двадцать шесть попросили временно приостановить сотрудничество.
Ранее возможность сделать денежные переводы благотворительному фонду "Нужна помощь" отключил банк "Тинькофф".
При этом в фонде подчеркивают, что денежные переводы ему из России "абсолютно легальны", продолжают приниматься и несут для доноров "лишь минимальные риски".
Благотворительный фонд "Нужна помощь" был признан "иноагентом" 1 марта. Организация оказывает финансовую поддержку десяткам других благотворительных фондов, работающих в России. "Мы сделаем всё, чтобы продолжить помогать. В нашей экосистеме 787 фондов - за ними стоят жизни людей и животных", - цитирует издание "Вёрстка" представителей "Нужна помощь".
- Российские власти могут объявить "иноагентом" любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре более 570 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и общественных движений.
- В конце февраля Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов". Спикер парламента Вячеслав Володин объявил целью закона "лишение "иноагентов" всех источников дохода в России". После этого ряд независимых общественных и журналистских проектов сообщили о вынужденной приостановке работы.
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