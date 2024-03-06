"Тинькофф" отключил переводы центру "Насилию.нет" и фонду "Нужна помощь"

Банк "Тинькофф" отключил возможность сделать денежные переводы центру "Насилию.нет" и благотворительному фонду "Нужна помощь", сообщает "Медуза".

При этом банк не связывался с организациями и не предупреждал их об изменениях в работе.

Центр "Насилию.нет", помогающий жертвам домашнего насилия, с декабря 2020 года внесён в реестр "иностранных агентов". Руководительница организации Анна Ривина заявляла тогда, что решение Минюста России стало местью за поддержку Центром закона против домашнего насилия и сообщества ЛГБТ+. В феврале 2023 года Минюст объявил "иноагентом" и саму Ривину: по мнению ведомства, она "распространяла негативную информацию о деятельности госорганов", в частности – Минобороны. И Ривину, и возглавляемую ею организацию, суды неоднократно штрафовали за "нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента", в общей сложности - на сотни тысяч рублей.

Благотворительный фонд "Нужна помощь" был признан "иноагентом" на прошлой неделе, 1 марта. Организация оказывает финансовую поддержку десяткам других благотворительных фондов, работающих в России. Теперь они, по всей видимости, будут вынуждены отказаться от сотрудничества с "Нужна помощь".