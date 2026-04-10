Десятки популярных приложений следят за VPN у пользователей в России

22 из 30 самых популярных российских приложений из магазинов RuStore и Google Play следят за работой VPN-сервисов на устройстве, выяснили эксперты проекта RKS Global, обратило внимание The Bell.

Как определили аналитики проекта, за использованием VPN, в частности, следят банковские сервисы (Т-Банк, Сбербанк), маркетплейсы (Wildberries, Ozon, MegaMarket и "Самокат"), а также приложения из экосистем "Яндекса" ("Браузер", "Карты") и VK ("ВКонтакте", "Одноклассники"). Не менее 18 российских приложений отправляют информацию о использовании VPN на свои серверы, откуда ее могут передать силовикам по запросу.

При этом в фоновом режиме приложения способны определять не только работу VPN: "Яндекс Браузер" может обнаружить установленный на телефоне анонимный браузер Tor, "Самокат" и MegaMarket видят все скачанные на девайс VPN-сервисы, а Avito получает информацию о более чем 200 приложений в устройстве.

При этом из исследованной выборки 22 приложения работают в фоновом режиме.

Не детектируют включенный VPN, по мнению экспертов, пока "Яндекс Маркет", "Яндекс Еда", "Госуслуги", "Яндекс Go", "Дзен", "Почта Mail.ru", "МегаФон" и Mir Pay.

Эксперты рекомендуют использовать два телефона: один для российских приложений, второй для всего остального с VPN.

Ранее массовые отключения мобильного интернета, работа сети по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые внесены в соответствующий список, и блокировки популярных приложений привели к протестным инициативам по всей стране.

На этом фоне Минцифры начало масштабную кампанию против VPN.

Популярным сервисам поручили отслеживать VPN-подключения на устройствах пользователей и передавать эти данные для последующих блокировок: Минцифры направила IT-компаниям методические рекомендации по выявлению средств обхода блокировок. Отечественным платформам пригрозили исключением из "белых списков", лишением регистрации в Минцифры, а сотрудников – брони от мобилизации, если те будут предоставлять доступ пользователям с включенным VPN.

Кроме того, операторам поручили взимать плату с пользователей за использование VPN. Источник Русской службы "Би-би-си" сообщал, что все это было инициативой ФСБ, а в самом Минцифры были против.

В конце марта также стало известно, что российские власти хотят расширить систему для анализа и фильтрации онлайн-трафика: к 2030 году Минцифры планирует нарастить пропускную способность системы в 2,5 раза, до 954-х терабит в секунду. "Это действительно большая цифра, – пояснял киберадвокат Саркис Дарбинян. – Эта цифра, которая может достаточно серьезно давить трафик крупнейших платформ".

Как выяснили журналисты, на блокировках, в частности, зарабатывают младший сын помощника президента РФ Николая Патрушева, сын замдиректора ФСБ Сергея Королева и генерал-полковник ФСБ Андрей Фетисов.



