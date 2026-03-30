Forbes: Минцифры предлагает операторам взимать плату за VPN

Глава российского Минцифры Максут Шадаев во время совещания с представителями операторов связи и крупных онлайн-платформ (VK, Ozon, Wildberries, Яндекс) предложил ввести новые ограничения для пользователей VPN, пишет Forbes со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением.

VPN - технология, скрывающая реальный IP-адрес и позволяющая таким образом обходить блокировки в интернете.

Во время совещания Шадаев попросил операторов с 1 мая начать взимать плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц, сказали собеседники издания. Также источники сообщили, что онлайн-платформы будут обязаны ограничивать вход пользователей с VPN.

Шадаев не исключил и возможности введения административной ответственности за использование VPN, но выразил надежду, что удастся обойтись без этого, пишет Forbes.

Источники журналистов полагают, что инициатива Минцифры исходит из закрытого поручения президента Владимира Путина.

С начала российского вторжения в Украину в России были заблокированы сотни тысяч интернет-ресурсов (в том числе сайт Радио Свобода), доступ к ним возможен только с использованием VPN. С середины марта власти России начали фактически блокировать мессенджер Telegram (официально сообщается об ограничениях его работу). До этого были заблокированы остальные популярные сервисы – WhatsApp, Instagram, Facebook и другие. Чтобы пользоваться ими, жителям России приходится ставить себе на телефоны и компьютеры VPN-сервисы: они скрывают, что пользователь находится в России и позволяют обходить блокировки. При этом популярные VPN-клиенты по запросу Роскомнадзора регулярно удаляет из российского магазина приложений AppStore американская корпорация Apple.

На том же совещании, о котором пишет Forbes, как пишет РБК, представители четырёх крупнейших мобильных операторов получили от главы Минцифры поручение, в соответствии с которым с 1 апреля владельцы iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта.

Источник издания уточняет, что одной из целей запрета стала борьба с VPN-сервисами. Опция оплаты Apple ID с баланса мобильного телефона стала популярной после запрета российских карт для оплаты зарубежных сервисов. Если возможноть оплаты отменят, то ограничения затронут значительную часть пользователей смартфонов в стране. По данным Т-банка, к концу 2024 года в стране 42% смартфонов работали на iOS — операционной системе смартфонов iPhone. При невозможности пополнить баланс, они не смогут купить новые платные приложения, в том числе VPN-сервисы.