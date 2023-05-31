Десятки учёных подписали обращение с критикой экспертизы по делу Беркович

Десятки российских учёных подписали открытое обращение "против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания". Документ опубликован во вторник на сайте Совета по этике научных публикаций.

Публикация письма связана с уголовным преследованием режиссёрки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма. В основу уголовного дела легла так называемая деструктологическая экспертиза, подготовленная группой лиц во главе с основателем так называемой деструктологии Романом Силантьевым.

"«Деструктология» в нормативных направлениях науки и образования, официально признаваемых в Российской Федерации, не значится. Равно ее нет и в международном научном пространстве. Публикации по теме сводятся к творчеству одного автора (Романа Силантьева)", - говорится в письме. Там отмечается, что деструктология по сути является псевдонаукой. "Неприемлемо участие лиц с псевдонаучными и антинаучными воззрениями в подготовке гуманитарных экспертиз для судебных слушаний, они вводят таким образом суд в заблуждение", - говорится в письме. В нём также сказано, что в последние годы "было принято много ошибочных решений с опорой на подобные «экспертизы»".

Письмо подписали десятки учёных, специалистов как по гуманитарным, так и по естественным наукам, в том числе четверо академиков, ряд членов-корреспондентов и профессоров РАН.

Мосгорсуд на заседании 30 мая признал законным арест режиссёрки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Они останутся в СИЗО до 4 июля.

Беркович и Петрийчук арестовали в начале мая по уголовной статье об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист ясный сокол", который поставила Беркович по одноимённой пьесе Петрийчук. В экспертизе Силантьева утверждалось, что спектакль якобы оправдывает радикальный исламизм и идеи "радикального феминизма", которые, по мнению автора, столь же деструктивны, как и терроризм. С критикой экспертизы выступили Российский еврейский конгресс и Духовное управление мусульман.