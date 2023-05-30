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Суд в Москве утвердил арест режиссёра Евгении Беркович

Евгения Беркович

Мосгорсуд на заседании 30 мая признал законным арест режиссёра Евгении Беркович. Она останется в СИЗО до 4 июля. Об этом сообщил в телеграм-канале присутствующий в зале журналист Василий Полонский.

Беркович арестовали в начале мая по уголовной статье об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист ясный сокол", который она поставила по одноимённой пьесе Светланы Петрийчук (её арест рассматривается в эти минуты).

Адвокаты просили выбрать любую иную меру пресечения, но не арест в СИЗО. Беркович выступала в суде по видеосвязи. В частности, она сказала, что у спектакля очень простая идея: терроризм – это зло, что понимать и оправдывать его – это абсолютно разные вещи.

Также Беркович много говорила про тяжёлые условия в СИЗО и приёмных дочерей, с которыми после детского дома несколько лет работали психологи. По словам Беркович, ей не дали даже поговорить с ними по телефону. "Это может закончиться для моих детей очень тяжело, может закончиться смертью", – отметила Беркович.

В пьесе "Финист ясный сокол" рассказывается о российских женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за приверженцев радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки, как сообщали её создатели, легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях на главную российскую театральную премию "Золотая маска".

В поддержку Беркович и Петрийчук, которым грозят длительные сроки заключения, выступили десятки деятелей культуры, правозащитников и общественных деятелей.

Исправлено: Ранее в новости говорилось и о решении по аресту Петрийчук. Заседание по нему только началось.

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