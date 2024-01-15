Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"Уже скорее правило, чем исключение". Отречение королевы Дании

Королева Дании Маргрете II подписывает заявление об отречении. Наследный принц Дании Фредерик (в центре) становится королем Дании Фредериком X. Слева сидит его сын и внук Маргрете принц Кристиан - отныне новый наследник престола. Замок Кристиансборг, Копенгаген, 14 января
Королева Дании Маргрете II подписывает заявление об отречении. Наследный принц Дании Фредерик (в центре) становится королем Дании Фредериком X. Слева сидит его сын и внук Маргрете принц Кристиан - отныне новый наследник престола. Замок Кристиансборг, Копенгаген, 14 января

Информационный дайджест "Время Свободы", 15 января

Embed
Время Свободы - Темы дня 15.01.2024
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Чем ценен самолет-разведчик А-50, который потеряли Воздушно-космические силы России;

Израиль категорически отвергает обвинения в геноциде против палестинцев, выдвинутые в иске Южно-Африканской Республики, поданном в Международный суд ООН;

Три четверти пленных российских военных, возвращенных Украиной России в ходе недавнего обмена, – бывшие заключенные колоний;

Правившая 52 года королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола в пользу своего старшего сына Фредерика;

Умер поэт и писатель Лев Рубинштейн.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG