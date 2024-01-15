"Уже скорее правило, чем исключение". Отречение королевы Дании

Чем ценен самолет-разведчик А-50, который потеряли Воздушно-космические силы России;

Израиль категорически отвергает обвинения в геноциде против палестинцев, выдвинутые в иске Южно-Африканской Республики, поданном в Международный суд ООН;

Три четверти пленных российских военных, возвращенных Украиной России в ходе недавнего обмена, – бывшие заключенные колоний;

Правившая 52 года королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола в пользу своего старшего сына Фредерика;

Умер поэт и писатель Лев Рубинштейн.