Детей мигрантов могут обязать покинуть РФ по достижении 18 лет

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым дети трудовых мигрантов, работающих в России по патенту, по достижении 18 лет должны будут в течение 30 дней выехать из страны или подать заявление о выдаче собственного патента.
Согласно документу, несовершеннолетние дети трудовых мигрантов смогут находиться на территории России в период действия разрешительных документов родителя – при условии, что он будет вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и за каждого ребенка.
Кроме того, внесенный в Госдуму законопроект вводит дополнительный критерий для выдачи и продления патентов. Патент может быть аннулирован, если сумма доходов работающего в России трудового мигранта будет ниже прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося на его иждивении.
Эта мера не будет распространяться на случаи, когда патент впервые оформляется иностранцем или он "работает у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".
Предполагается, что налоговые органы будут автоматически представлять МВД данные о доходах иностранцев за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.
Трудовой патент должны оформлять граждане, прибывшие из стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Исключением являются страны Евразийского экономического союза: гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана патент не требуется.
- По данным МВД, за 2025 год число иностранных граждан в России сократилось на 10 процентов – с 6,3 миллиона до 5,7 миллиона человек. Утверждается, что это обусловлено в первую очередь тем, что количество несовершеннолетних иностранных граждан в России сократилось почти на 25 процентов.
- В последние несколько лет в России ужесточили миграционное законодательство, в частности, запретили детям мигрантов поступать в школу без сдачи экзамена на знание русского языка, а их родителей обязали подтверждать законность пребывания на территории России. В результате в сентябре 2025 года 87,5 процента детей мигрантов не смогли поступить в школы.