Детей мигрантов могут обязать покинуть РФ по достижении 18 лет

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым дети трудовых мигрантов, работающих в России по патенту, по достижении 18 лет должны будут в течение 30 дней выехать из страны или подать заявление о выдаче собственного патента.

Согласно документу, несовершеннолетние дети трудовых мигрантов смогут находиться на территории России в период действия разрешительных документов родителя – при условии, что он будет вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и за каждого ребенка.

Кроме того, внесенный в Госдуму законопроект вводит дополнительный критерий для выдачи и продления патентов. Патент может быть аннулирован, если сумма доходов работающего в России трудового мигранта будет ниже прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося на его иждивении.

Эта мера не будет распространяться на случаи, когда патент впервые оформляется иностранцем или он "работает у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".

Предполагается, что налоговые органы будут автоматически представлять МВД данные о доходах иностранцев за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.

Трудовой патент должны оформлять граждане, прибывшие из стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Исключением являются страны Евразийского экономического союза: гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана патент не требуется.