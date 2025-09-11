Рособрнадзор: 87 % детей мигрантов не могут быть зачислены в школы

Более 87 процентов детей мигрантов в России, которые претендуют на обучение в российских школах, не могут быть зачислены, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

По данным ведомства, с апреля по август 2025 года в образовательные учреждения России были поданы документы на 23 616 детей, являющихся иностранными гражданами. При этом полный комплект документов, необходимых для зачисления, был подан только на 8223 ребенка. Они были направлены на прохождение тестирования на знание русского языка.

Тестирование прошли 5940 детей, а сдать его успешно удалось лишь 2964 детям, что составляет 12,6 процента от общего числа детей, на которых были поданы документы.

Для зачисления в российскую среднюю школу ребенка, являющегося гражданином иностранного государства, необходимо представить, в частности, копии документов, которые подтверждают родство заявителя или законность представления прав ребенка, законность пребывания в России самого ребенка и его законных представителей, а также копию медицинского заключения об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Все документы должны быть представлены на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. Заявление на зачисление в школу возвращается без рассмотрения, если представлен неполный пакет документов.

Тестирование на знание русского языка для детей мигрантов было введено с 1 апреля 2025 года. Отсутствие положительного результата тестирования тоже является основанием для отказа в зачислении в российские школы. Издание Forbes.Ru напоминает, что 12 августа в Госдуму был внесен законопроект о введении платного обучения для детей мигрантов в российских школах. В нём также предлагается ограничить число бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка.

9 сентября депутаты думской фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий запрет трудовым мигрантам привозить в Россию членов своих семей. Авторы законопроекта свое предложение обосновывают тем, что пребывание в России семей трудовых мигрантов "приводит к значительной нагрузке на социальную инфраструктуру государства, в том числе на образовательные учреждения и систему здравоохранения".