Дети Кадырова в составе делегации РФ участвуют в климатическом саммите

Сын и дочь главы Чечни Рамзана Кадырова вошли в список росcийских делегатов на климатическом саммите, который проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На это обратила внимание "Медуза".
Речь идет о 18-летнем Ахмате и 23-летней Хадижат Кадыровых. Её участие саммите также анонсировали чеченские издания и департамент дошкольного образования Грозного, который она возглавляет.
Дочь главы Чечни уже встретилась с главой Управления окружающей среды Палестины Нисрин Тамими и министром окружающей среды Сирии Хусейном Махлуфом, отмечает издание. С ними она говорила о "важности гуманитарной деятельности".
18-летний Ахмат Кадыров в списке зарегистрированных участников саммита указан как "председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного и государственного движения". Что это за движение, не уточняется.
С начала 2023 года – параллельно с новостями о тяжелом заболевании Рамзана Кадырова – его дочерей и сыновей стали активнее представлять якобы участвующими в политической жизни Чечни, писал сайт Кавказ.Реалии.
- Дети главы Чечни, как утверждают его приближенные, "удивительно смышленые","умные", "любознательные" и "воспитываются в лучших традициях чеченского народа". Об этом пишут в своих официальных аккаунтах высокопоставленные республиканские чиновники. Официально у Рамзана Кадырова 14 детей. Многие из них сразу же после школы попадают на высокие должностные посты в республике.
- Должности на госслужбе занимают дети Кадырова, его сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах Чечни.
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