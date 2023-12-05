Дети Кадырова в составе делегации РФ участвуют в климатическом саммите

Сын и дочь главы Чечни Рамзана Кадырова вошли в список росcийских делегатов на климатическом саммите, который проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На это обратила внимание "Медуза".

Речь идет о 18-летнем Ахмате и 23-летней Хадижат Кадыровых. Её участие саммите также анонсировали чеченские издания и департамент дошкольного образования Грозного, который она возглавляет.

Дочь главы Чечни уже встретилась с главой Управления окружающей среды Палестины Нисрин Тамими и министром окружающей среды Сирии Хусейном Махлуфом, отмечает издание. С ними она говорила о "важности гуманитарной деятельности".

18-летний Ахмат Кадыров в списке зарегистрированных участников саммита указан как "председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного и государственного движения". Что это за движение, не уточняется.

С начала 2023 года – параллельно с новостями о тяжелом заболевании Рамзана Кадырова – его дочерей и сыновей стали активнее представлять якобы участвующими в политической жизни Чечни, писал сайт Кавказ.Реалии.