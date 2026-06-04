Девестернизация плюс деалкоголизация. Секреты "светлого будущего" России

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 4 июня
00:53 Реакция на удары дронов по Петербурге. Эксперт – о маршрутах и способах управления украинскими беспилотниками
09:06 ПМЭФ: Обсуждение «сценариев и угроз» для России. Александр Дугин об ИИ и философах. Макроэкономическая сессия прошла без Эльвиры Набиуллиной
17:26 Российский мессенджер MAX исчез из магазина приложений App Store
18:50 Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на юге Ливана. «Хезболла» отвергла соглашение
21:26 Новости технологий: перспективы начала массового производства твердотельных аккумуляторов для автомобилей, которые можно будет зарядить за пять минут
26:59 50 лет со дня рождения Алексея Навального
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»