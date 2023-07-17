Девять лет со дня гибели рейса MH17. Как это было и накажут ли виновных

17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам–Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом, погибли 298 человек. Расследовать авиакатастрофу взялась международная следственная группа. Доказательства собирали 4 года, в деле – 65 тысяч страниц. На восьмой год после катастрофы суд вынес первые приговоры. Судьи установила, что самолет был уничтожен пророссийскими боевиками из российского ЗРК "Бук". Виновными были признаны "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, а также Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

В феврале этого года Следственная группа по делу о крушении "Боинга" "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, объявила, что сделала всё возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине.

Объединённая следственная группа предположила, что Путин мог лично принимать решение о поставке на территорию Украины, находившуюся под контролем сепаратистов, зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит гражданский самолёт.

Такие выводы следствие сделало, прослушав записи разговора назначенного Россией главы республики Крым Сергея Аксёнова со своим помощником. Аксёнов упомянул, что решения о поставках вооружений сепаратистам принимает в России первое лицо. При этом в разговоре не упоминалось, шла ли речь именно о ЗРК "Бук".

Видеорепортаж телеканала "Настоящее время":

Путин, как глава государства, обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию, это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу "Боинга МН17" может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Ботзеллер.

Кроме того, следствию не удалось установить состав экипажа ЗРК "Бук", который непосредственно принимал участие в запуске ракеты. Возможности следственной группы в этом отношении признаны исчерпанными. По мнению следователей, доказательства могла бы предоставить только российская сторона, но она отказалась это сделать.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тогда назвал окончание судебного процесса по делу о катастрофе "Боинга" "горьким разочарованием". Рютте подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать делать всё от них зависящее, чтобы призвать к ответу за катастрофу российское правительство.

Видеорепортаж телеканала "Настоящее время":